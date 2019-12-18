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В Кыргызском национальном музее (КНМИИ) изобразительных искусств им Г. Айтиева открылась выставка «Симфония вечной жизни».

Её автор — член Союза художников Казахстана Назаркул Аманат Суанбекулы посвятил её памяти Чингиза Айтматова. Выставка проходит в рамках культурной программы между Кыргызстаном и Казахстаном. Гостями стали представители Союза художников нашей страны, студенты, любители живописи.

Директор музея Айгуль Мамбетказиева, открывая экспозицию, сказала, что работы казахского художника помогут представить отечественному зрителю развитие современного изобразительного искусства в соседней республике. Она отметила, что этот вернисаж важен для музея после событий, вызванных не совсем корректными произведениями, выставленными здесь до этого. КНМИИ продолжает основное своё направление — предоставление площадки для демонстрации образцов высокого искусства.

— Надеюсь, выставка вызовет положительные эмоции, потому что творчество известного казахского художника Аманата Назаркула пропитано национальными традициями и глубокой философией. Очень значимо, что экспозиция посвящена Чингизу Айтматову. Этот великий писатель — гордость не только Кыргызстана, но и всего человечества. Его произведения заставляют читателя задуматься над вечными вопросами: о жизни, об окружающем мире, — сказала директор КНМИИ.

Советник-посланник посольства Казахстана в Кыргызстане Асхат Сыздыков поздравил всех собравшихся с открытием экспозиции.

— Приятно, что она состоялась в рамках гуманитарного сотрудничества двух наших стран. Её автор — известный художник-монументалист Аманат Назаркул. Его творчество с молодых лет связано с творчеством Чингиза Айтматова, — отметил дипломат.

Когда-то мне выпала честь здороваться за руку с Чингизом Торекуловичем, посидеть за одним столом. С высоты прожитых лет понимаешь, какую Всевышний подарил возможность быть рядом, лицезреть этого человека. И то, что нас сегодня привело сюда и объединило творчество двух талантливый личностей, — знаково, ведь всегда в налаживании золотого моста дружбы между народами и государствами большую роль играют духовность и культура. Познакомившись с работами Аманата Назаркула, вы увидите, что его картины достойны мирового уровня.

Отвечая на вопросы журналистов, Аманат Назаркул отметил, что его с юности покорили гениальные произведения Чингиза Айтматова.

Глубокий нравственный мир его героев и глобальные вопросы, что ставил писатель в своих повестях и романах: куда идёт человечество, кем мы стали и что нас ждёт завтра? — помогли создать ряд художественных работ. Одну из них, под названием «Симфония вечной жизни», он лично подарил мыслителю и писателю в 1995 году. А в честь 90-летия Ч. Айтматова Аманат Назаркул провёл персональную выставку в Нур-Султане, посвящённую творчеству литератора. Тогда у него появилось желание продолжить её уже на родине Чингиза Торекуловича, и теперь эта идея воплотилась в жизнь.

После традиционного перерезания красной ленточки зрители смогли увидеть картины казахского живописца. В экспозиции представлено более сорока работ, большая часть из них создана в графике, но есть и скульптура, и живопись. Аманат Назаркул — художник талантливый и самобытный, создавший свой стиль и своё видение в многоликом мире изобразительного искусства. Часть привезённых в Бишкек произведений касалась непосредственно личности Айтматова: его портрет, триптих, где писатель представлен среди героев его произведений.

Творчество Аманата Назаркула глубоко символично. Его стиль интересен изображением на полотне образов-символов, отражающих идею, заложенную в работе. Так, например, на картине «Гомер XX века» изображён портрет манасчи Саякбая Каралаева. Уста его открыты, так что зритель ощущает его сказ, а над головой сказителя на тёмно-синем фоне образ светлой вселенной, одновременно напоминающей силуэт коня со склонённой длинной шеей.

Балбалы, кони, волки — образы тюркского искусства, легенд, сказаний очень часто присутствуют в работах художника. Его интересует культура тюркских народов, герои и исторические личности. Он создаёт всё это и приглашает зрителя оценить историю региона через призму прошедших веков. Вот на верблюде, подогнувшем на земле ноги, восседает в остроконечной скифской шапке пророк и создатель зороастризма Заратустра. А вот в битве с персами схватилась скифская царица-воительница Томирис. Фигуры, лица, кони — всё передает напряжение схватки. Графическая работа «Первый тюркский мальчик» словно пересказывает в образах зрителю легенды о тюрках. На поверженный тёмный балбал опирается младенец, у ног его стоит, охраняя дитя, знаменитая волчица, а рядом жеребёнок. Присущи художнику и тонкие лиричные мотивы. В живописной работе «Вечернее свидание» полотно согревают тёплые краски жёлтого заката. Девушка и парень стоят у фигуры коня. Аманат Назаркул сумел в этой работе — в фигурах, линиях передать нежность и хрупкость юной любви.

Дмитрий АЩЕУЛОВ.

Фото Ирины КОВШОВОЙ.