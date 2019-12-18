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Они невидимы для государства и чиновников из социальных служб. Но они есть, и эмоциональный пост в соцсетях вдруг сделал их судьбы предметом всеобщего обсуждения.

Глава общественного фонда «Наш голос» Айнура Ормонова рассказала об отчаянном положении выпускников детских домов: «Голодные, больные, раздетые. За вчера и сегодня одели, накормили 13 человек. Выпускник, которому полгода назад делали операцию, работает в холодном помещении, моет бутылки в холодной воде, денег хватает только за аренду комнаты. Выпускница, тоже раздетая, живёт впроголодь, денег хватает только на оплату квартиры. Их очень много. Звонят, пишут, приходят, плачут. Я в отчаянии».

Проблема, которую подняла А. Ормонова, копилась десятилетиями. Вчерашние интернатовцы, окончив обучение, остаются предоставлены сами себе. Единственное из того, что предоставляет им государство, — это бесплатное поступление в профессиональные лицеи, где имеются общежития. Молодые люди, по большому счёту во многом ещё требующие к себе внимания, оказываются один на один с многочисленными проблемами, без достойной финансовой поддержки.

— Директора интернатов пачками отправляют питомцев в лицеи и не потому, что они такие плохие работники, а потому, что там есть жильё и ребята не останутся без крыши над головой, — рассказала в интервью для «СК» Айнура Ормонова. — Но многим те профессии, которым их отправили обучаться, не нравятся. Например, к нам в фонд попал один парень, которого определили учиться на портного, а он мечтал стать сварщиком. Из-за этого пропадает интерес к учёбе, они уходят из лицеев. А поступить туда, где хотелось бы получить профессиональное образование, уже не могут, так как по закону во второй раз воспользоваться возможностью бесплатного обучения они не имеют права.

Как отметила А. Ормонова, найти достойно оплачиваемую работу без опыта, без знаний очень сложно. Чтобы не остаться на улице, они объединяются по несколько человек, скидываются деньгами и снимают жильё. Есть и ещё одна проблема: воспитываясь в закрытых учреждениях, ребята не вырабатывают социальных навыков, им тяжело общаться с незнакомыми людьми.

— Это хорошо, у кого есть внутренний стержень, чтобы не сломаться под гнётом неудач, ненужности. Не найдя поддержки, многие становятся бомжами, попадают в тюрьмы. Были случаи, что и в Сирию вербовались от безденежья, — рассказала глава фонда «Наш голос».

К счастью, есть несколько неправительственных организаций, которые занимаются выпускниками детских домов и интернатов. Например, общественный фонд «Наш голос».

— У нас имеется несколько направлений, одно из них — подготовка к самостоятельной жизни таких молодых людей, так как в детских домах этого не делается. У нас есть два социальных дома: один — для мальчиков, другой — для девочек. Мы их учим, как рассчитывать бюджет, как готовить, стирать. Наши воспитанники посещают профессиональные курсы, мы их устраиваем на работу. Помогаем оформлять документы, решаем юридические вопросы. Но наши ресурсы тоже ограничены, и мы не можем помочь всем, оказавшимся в беде, — отметила А. Ормонова. — Важно поддержать ребят первые два-три года. Они смогут полноценно жить, приносить пользу государству. Ребята молодцы, они и так как могут цепляются за жизнь, и хороших историй много, но им важна поддержка.

Пост А. Ормоновой в соцсетях вызвал отклик не только у общественности. Отозвались на него и представители госорганов, и партнёры по работе с детьми. Их встреча прошла в столичном кафе. В ней приняли участие сами выпускники интернатов, замминистра социального развития Ализа Солтонбекова, директор благотворительного фонда «Оэйсис» Мээрим Осмоналиева, директор общественного фонда «Лига защитников прав ребёнка» Назгуль Турдубекова и Айнура Ормонова.

Во время обсуждения темы обеспечения жильём молодых людей, не имеющих должной поддержки родственников, выяснилось, что «Ротари клуб» построил социальное общежитие для таких целей. Сейчас решается вопрос с оформлением необходимой документации, но часть комнат там уже заселена, и есть возможность предоставить крышу над головой и другим нуждающимся. Общежитие рассчитано на 60 мест, и, по словам специалистов, это поможет не остаться на улице вчерашним питомцам интернатов всей Чуйской области. Есть только одно «но»: в общежитие не заселяют семейные пары и матерей-одиночек. А их среди оказавшихся в бедственном положении тоже немало, и молодые люди остаются без соответствующей помощи.

Сотрудники общественных фондов и чиновники обменялись с воспитанниками детдомов телефонами, создали WhatsApp-группу, чтобы ребята могли напрямую обращаться со своими проблемами, и просили их поделиться контактами с друзьями по несчастью.

По мнению Айнуры Ормоновой, чтобы решить обсуждаемую проблему полностью, необходимо создать систему постинтернатного государственного сопровождения. Оно должно начинаться с момента поступления выпускника детского дома на учёбу в лицей. Системе сопровождения важно решать целый комплекс задач: юридическое сопровождение, психологическая и медицинская помощь, устройство на работу, поиск жилья.

Идея хорошая, но она требует финансирования со стороны государства. А для этого необходима политическая воля. Можно создать немало хороших программ, но не направлять на это средства. Например, глава фонда «Оэйсис» Мээрим Осмоналиева рассказала, что в рамках государственно-частного партнёрства они реализуют проект по социальному ведению ребят, выпустившихся из детских домов. На 60 человек выделяется $6 000 в год. При этом в работу входит юридическая и медицинская помощь, обеспечение одеждой, продуктами. Конечно же бюджетных денег мало, поэтому фонд 90% затрачиваемых в этом проекте средств изыскивает из других источников финансирования. Зато недавно прошла информация, что работникам финансовой полиции правительство готово выделять жильё за счёт казны. Не знаю, насколько этого требует жизнь, но если посмотреть на машины сотрудников этой организации, что стоят на служебных стоянках, то понимаешь, что средства на хорошие автомобили у них имеются. Вот если бы правительство с таким же желанием подошло к обеспечению квартирами детей-сирот. И дело тут не только в благотворительности. Государство в этом случае вкладывает в своё будущее, в своих молодых сограждан.

Дмитрий ОЗЕРОВ.

Фото Ирины КОВШОВОЙ.

P.S. Сотрудники общественного фонда «Наш голос» продолжают сбор одежды и другой помощи для выпускников интернатов. Если вы желаете присоединиться к акции, вещи принимают по адресу: проспект Манаса, 9, помещение кофейни.