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Медики в милицейской службе

| декабря 13, 2019
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Принято считать милиционеров роботами, не имеющими права расслабляться. Ведь защищать нас, оставаться сильными в любых обстоятельствах — их служебный долг. Однако в милиции обычные люди, они устают физически и морально, часто работают в экстремальных условиях, что, естественно, не проходит бесследно для здоровья. За самочувствием стражей правопорядка много лет наблюдает Медицинское управление МВД. Как и отечественная милиция, в этом году оно отмечает 95-летие.

Сегодня Медуправление возглавляет подполковник Нурдин Медеров. Он ознакомил нас с деятельностью медицинской службы, поделился планами по её развитию. Здесь бесплатно обслуживаются сотрудники и пенсионеры органов внутренних дел, внутренних войск. В структуре управления центральная поликлиника для амбулаторного лечения и для стационарного — госпитали на 50 коек в Бишкеке и на 25 — в Оше, шесть медслужб в областях республики, военно-врачебная комиссия, стоматологическая и психологическая службы, центр санитарно-эпидемиологического надзора МВД. В текущем году в Джалал-Абаде открыт лечебно-реабилитационный центр на 15 коек. Его преимущество в том, что пациенты могут пользоваться санаторно-курортными услугами, так как ведомственного санатория у МВД нет.

Сотрудники Медуправления участвуют во всех общественно-политических мероприятиях. В августе медицинские бригады поликлиники МВД участвовали в учениях «Гром-2019» специальных подразделений антинаркотических служб Иссык-Кульской области, оказывали медицинскую помощь участникам Всемирных игр кочевников.

У сотрудников правоохранительных органов и силовых структур ненормированный рабочий график. И в зной, и в мороз они обеспечивают охрану общественной безопасности, часто подвержены стрессовым ситуациям, что сказывается на их здоровье, в том числе психологическом. Это и стало поводом для создания в 2008 году психологической службы в Медуправлении МВД.

«Сегодня мы задумываемся о дальнейшем совершенствовании деятельности психологической службы, значимость которой пока, к сожалению, недооценена. Наша задача — своевременно выявлять группы риска и помогать преодолеть жизненные трудности. Вот поэтому и намерены усилить работу психологической службы для профилактики эмоционального срыва и выгорания сотрудников», — пояснил Нурдин Медеров.

Если психологическая служба работает уже с действующими сотрудниками, то военно-врачебная комиссия проводит медосвидетельствование поступающих на службу, абитуриентов, лиц рядового и начальствующего состава на пригодность к прохождению дальнейшей службы.

«Очень бережно мы относимся к здоровью ветеранов. Наши специалисты выезжают в отдалённые регионы, обследуют ветеранов, снабжают медикаментами и при необходимости госпитализируют. Во всех наших госпиталях оборудована отдельная палата для ветеранов — есть телевизор, холодильник», — добавил Нурдин Медеров.

Деятельность управления не обходится без проблем. Одна из них — недостаточное обеспечение медикаментами. Поскольку организация медицинского обеспечения не входит в систему ФОМС, сотрудники правоохранительных органов и силовых структур, чтобы иметь доступ к государственной гарантированной помощи, вынуждены покупать полис обязательного медицинского страхования стоимостью 1 200 сомов. Но не все могут себе его позволить. Остро стоит вопрос текучести кадров — из-за низкой зарплаты, недостаточного технического оснащения.

Как рассказал заведующий стоматологической службой и отделением хирургии Айбек Бакиев, в центральном аппарате службы есть кабинеты ортодонтии, терапевтической, ортопедической стоматологии, отделения челюстно-лицевой хирургии, хирургической стоматологии, где проводятся операции от простого удаления зубов до пластических. Отделения укомплектованы всем необходимым современным оборудованием — лор-комбайном, кардиомонитором, непрерывно отслеживающим жизненно важные параметры в режиме реального времени, эндоскопом, контейнерами для стерилизации инструментов за счёт гуманитарной помощи. Стоимость лечения тут значительно ниже, чем в других медучреждениях. Прейскурант цен согласован с Антимонопольным комитетом. Детям до пяти лет, лицам старше 70 лет и инвалидам многие виды специализированной стоматологической помощи оказываются бесплатно. В среднем в месяц служба принимает 90 человек. Сегодня здесь активно внедряются новейшие методы лечения — пародонтопластика, зубосохраняющие операции. Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается по 17 врачебным специальностям. Пациентов принимают хирурги, терапевты, стоматологи, физиотерапевты, эндокринолог, уролог, гинеколог, педиатр, дерматолог, инфекционист и т. д. Есть рентген-кабинет, кабинет УЗИ, клиническая лаборатория, аптека.

Аида ШИРИНОВА.

Фото автора.

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