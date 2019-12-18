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Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев с рабочей поездкой посетил Нарынскую область. Здесь он принял участие в церемониях запуска инспекторско-досмотрового комплекса на контрольно-пропускном пункте «Торугарт», а также закладки капсулы индустриально-торгово-логистического центра в Ат-Башинском районе.

С переходом на цифровое обслуживание таможни мы обеспечиваем прозрачность в работе всей службы, заявил Мухаммедкалый Абылгазиев на запуске инспекторско-досмотрового комплекса на КПП «Торугарт».

«Новая автоматизированная система позволит исключить существовавшие проблемы с недостоверным декларированием товаров, низкой скоростью их прохождения через таможенную границу, а также существующими коррупционными рисками. Для этого мы полностью переходим к цифровому обслуживанию таможни и исключаем человеческий фактор. Сейчас все таможенные посты поэтапно оснащаются современной техникой. Это поспособствует прозрачности работы, которая сейчас у многих вызывает сомнение. За ситуацией на границе можно будет следить в режиме реального времени», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев, отметив важную роль КПП на границе с третьими странами не только для отечественной экономики, но и для экономик всех стран Евразийского экономического союза.

«Оснащение КПП современной техникой предусмотрено «дорожной картой» вступления Кыргызстана в интеграционное объединение. Участие нашей страны в Евразийском экономическом союзе даёт положительные результаты. Мы видим, что пункты пропуска оснащаются самой современной техникой. Это уже второй инспекторско-досмотровый комплекс, который есть в стране. Всего установим шесть на границе с третьими странами. В первую очередь комплексы появились на границе с Китаем, товарооборот с которым достигает $2 млрд. в год. Нам важно знать, что именно проходит через нашу границу. Тем более что это ворота в Евразийский экономический союз», — констатировал Мухаммедкалый Абылгазиев, выразив надежду, что сотрудники таможенной службы докажут своей честной работой, что вправе охранять границу страны от контрабандного товара. Он также поблагодарил руководство России за оказанную помощь в модернизации КПП, подчеркнув, что взаимодействие в сфере таможенной инфраструктуры — это очередное подтверждение высокого уровня сотрудничества между странами.