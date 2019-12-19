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Получить Государственную молодёжную премию имени Чингиза Айтматова — это огромный почёт и слава, заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на церемонии её вручения.

Глава правительства поздравил лауреатов и дипломантов премии с заслуженной наградой.

«12 декабря — особая дата. Это день смерти великого поэта Алыкула Осмонова и день рождения великого писателя Чингиза Айтматова. Сегодняшний день посвящается Чингизу Айтматову. Об этом человеке можно говорить бесконечно много и долго. Хочу только подчеркнуть, что Чингиз Айтматов — это человек, который воплотил в себе целую эпоху. Своим творчеством он обратил внимание мирового сообщества на тематику планетарного мышления. Именно он рассказал всему миру о красоте и величии нашего народа. Горы, долины, озёра и реки, простой труженик, фронтовик, величие кыргызской матери — всё это в его произведениях отражено по-особенному красочно. Конечно, это великий труд, который неподвластен другим. Поэтому получить премию имени великого писателя современности — это уже огромный почёт и слава», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев, отметив, что свою первую награду писатель получил в 1945 году в 17 лет.

«За свою творческую деятельность нашего соотечественника удостоили высоких государственных наград 46 стран мира. Помимо этого, он представитель авторитетных международных организаций, таких как Европейская академия наук, Римский клуб, много лет работал на дипломатической службе. В Римском клубе, который поднимал глобальные проблемы человечества, он стал единственным представителем Средней Азии. В рамках Иссык-Кульского форума Чингиз Айт-матов поднимал вопросы экологии и чистой питьевой воды. Планетарный разум считался с мнением нашего земляка. Для нас это большая гордость!» — сказал он.

Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что лауреаты и дипломанты премии имени Чингиза Айтматова лучшие в различных сферах деятельности.

«Цель государственной молодёжной премии — призвать лучшие творческие силы страны к созданию произведений, направленных на воспитание у молодёжи чувства патриотизма, сохранения и развития традиционных, культурных ценностей, укрепление принципов гуманизма», — сказал глава правительства, отметив большие успехи ряда награждённых, среди которых спортсменки Айсулуу Тыныбекова и Дарья Маслова.

«Я сам большой любитель спорта и прекрасно знаю, каких усилий стоит стать чемпионом. Сегодня вы кумиры для нашей молодёжи, и этим нужно дорожить. Время быстротечно. Поэтому я желаю, чтобы свои лучшие качества человека и спортсмена вы передавали начинающим спортсменам. В этом заключается человеческий и гражданский долг каждого из вас», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев, отметив, что лауреатом премии стал журналист Уланбек Эгизбаев, который занимался серьёзными журналистскими расследованиями в сфере коррупции и внёс большой вклад в развитие отечественной журналистики.

Премьер-министр пожелал молодым кыргызстанцам стать в дальнейшем лауреатами международной премии имени Чингиза Айтматова, которая выдаётся Академией Чингиза Айтматова в Лондоне.

«Молодёжь — это активные граждане страны, главная движущая сила в развитии государства. Такие молодые лидеры в творчестве, культуре, спорте, бизнесе станут управлять государством в будущем. Я уверен, что с вами у нашей страны светлое будущее», — заключил он.

Фото пресс-службы правительства.