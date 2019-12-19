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В Малом зале Национальной академии наук прошёл вечер памяти Чингиза Айтматова, в котором приняли участие родной брат писателя, академик И. Айтматов, депутаты Жогорку Кенеша, академики и члены-корреспонденты НАН, видные общественные деятели, представители научной и культурной общественности республики, журналисты. Такие вечера традиционно проходят в стенах Академии наук страны дважды в год — в день рождения писателя и в день его земного ухода, инициатором их проведения выступило руководство Института языка и литературы имени Ч. Айтматова. Каждый раз они проходят под определённым девизом, в этом году — «Слово об Айтматове: великая личность и общественный деятель».

Открывая торжество, президент НАН, академик М. Джуматаев подчеркнул, что об Айтматове-писателе пишут много, а вот об общественной деятельности хорошо знают только современники, поэтому этот вечер организаторы посвятили именно активным общественным инициативам и трудам выдающегося мастера словесности. Академик отметил, что талантливый прозаик, великий мыслитель, гуманист, государственный и общественный деятель, народный писатель КР Чингиз Торекулович Айтматов — это личность, которая силой своего художественного дара и мудрого человеческого таланта возвела прочный духовный мост между Кыргызстаном и всем остальным миром.

Айтматов щедро делился с соотечественниками и современниками, с мировым сообществом своими открытиями и находками, что были совершены благодаря его духовному богатству и постоянным творческим устремлениям. Обладая выдающимся литературным талантом и подлинно чистым и высоким интеллектом, Айтматов вобрал в себя и переработал в недрах своего внутреннего мира огромную мировую культуру. Как представитель мировой интеллектуальной элиты, он тесно сотрудничал со многими авторитетными международными общественными организациями, нередко возглавлял их руководство. Глава НАН пригласил всех, кто так или иначе соприкасался с личностью Айтматова, общался с ним, лично знал его, кто любит и почитает его творчество, вспомнить этого великого человека и поделиться мыслями о нём.

Участники вечера отметили большие заслуги выдающегося соотечественника не только как человека творчества, но и как политика, дипломата, общественного деятеля и академика. Народный писатель КР, драматург, экс-министр культуры КР, советник Президента страны С. Раев рассказал о значительном айтматовском вкладе в национальную культуру. Размышляя о феномене Айтматова, его биографии, пройденном жизненном и профессиональном пути, оратор отметил, что знаковые образы, созданные им, станут изучать сотни, а может, и тысячи лет. Так как его герои в любую эпоху и в грядущие времена заставляют человека думать, переживать, приводить в смятение мир его чувств. Вещие и прозорливые айтматовские слова о том, что «человек жив, пока о нём помнят люди», сегодня стали как бы эпиграфом к его личному волнующему и незабвенному жизнебытованию на земле.

Айтматов восславил духовного человека, внутреннюю гармонию, внешнюю красоту своих героев, он просторно, глубоко входил в истоки духовности своего народа и мира, исповедуя вечные человеческие ценности. Читая замечательные произведения мастера слова, мы как бы раскрываем окно и дышим свежим и чистым воздухом удивительной родной природы. В сознании каждого читателя, открывающего айтматовские книги, оживает образ выдающейся личности, гуманиста, философа, патриота и учителя своего народа, чьё художественное неповторимое слово хранит огонь и трепет большого любящего айтматовского сердца, акцентировал оратор.

Выступившие на вечере видные государственные деятели — спикер легендарного парламента М. Шеримкулов и экс-премьер-министр Т. Сариев поделились воспоминаниями о личных встречах с гениальным соотечественником, выдающимся государственным и общественным деятелем. В их выступлениях рефреном звучало то, что Чингиз Айтматов — великая личность, человек, сумевший обогатить народное сознание духовным великолепием и внёсший огромный вклад в развитие культурной сферы мировой цивилизации. Он признан как планетарный мыслитель, произведения писателя призывают людей к непрерывной борьбе за свободу духа. «Мы изменим мир, мир изменит нас!» — эти айтматовские слова являются стержневой мыслью писателя, который своими бессмертными произведениями изменил мир и расширил границы нашего мировоззрения, подчеркнули выступавшие.

Айтматов — голос нашей эпохи, её истина, его художественный мир останется в вечности. Таков лейтмотив размышлений о замечательном современнике экс-премьера А. Джумагулова. Чингиз Айтматов в своей литературной деятельности охватывал множество обширных и актуальных тем, в том числе ключевую тему человеческого мира и согласия. «В своих произведениях Айтматов, глубоко раскрывая волнующие людей темы и высказывая столько значимых мыслей и идей, по существу, планетарного масштаба, показывая внутренний мир человека, всегда поражал моих соотечественников и современников», — сказал экс-премьер. Благодаря огромному таланту, внутреннему богатству и постоянным творческим поискам он оставил великое наследие и духовную пищу для размышлений. Великий писатель навсегда вошёл в историю литературы, причём не только на родине, но и в других странах, где достойно оценивают вершину его таланта.

На вечере своими размышлениями и мыслями о значении творческого наследия писателя, его общественных начинаниях и деятельности на дипломатическом поприще поделились члены академического сообщества и деятели науки и культуры республики. Они отмечали, что память о великом мастере слова и гражданине стала для кыргызстанцев делом насущным, постоянным и необходимым, и это происходит исподволь, ненавязчиво. Книги нашего земляка и выдающегося писателя очень необходимы и востребованы самими людьми. Чингиз Айтматов притягателен и привлекателен тем, что начал искренне говорить с читателем настоящим живым языком.

Он остаётся в человеческой памяти, он вечен и навсегда пришёл в мировую литературу со своей духовностью. Как в нём, мальчишке, который жил в глухих горах, проснулось понятие гуманизма, и все увидели вдруг какую-то гигантскую человечность? Интерес к Айтматову не спадает и после того, как прервалась нить его земного бытия, до сих пор писателя не изучили до конца, а возможно, и не доросли до него, не объяснили, откуда такой феномен. Писатель, когда творит книгу, выражает себя, свой мир, а когда потом другие рассказывают о его жизни, наверное, это и есть вечная память, когда писатель живёт и открывает иные миры.

Соотечественникам и потомкам Ч. Айтматова дороги самые маленькие штрихи, детали и моменты из его жизни, которые с годами становятся необыкновенно ценной информацией. Она неизмеримо расширяет наши представления о творчестве писателя, его человеческом облике, близких и родных, жизненных сложностях и мировой славе, которая ему выпала. Надо помнить и названия его замечательных книг, его заветные мысли, особенно в наше непростое время. Такие личности, как Айтматов, были прежде всего носителями нравственного духа, и когда падают такие вершины, как он, — это колоссальная потеря для общества, не физическая, а, скорее, духовная, для эпохи и нашего времени, для молодого поколения. Поэтому задача тех, кто имел счастье знать этого великого человека в его эпоху, — донести до молодых кыргызстанцев всю правду о нём, правду о Мастере мысли, чьи книги не лежат на полках, они востребованы вечно.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.