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В столице прошла акция #БишкекСмог#Мы задыхаемся! Гражданские активисты решили привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха в городе.

Около ста человек собрались между «Белым домом» и площадью Ала-Тоо. Участники флешмоба приходили в медицинских масках, респираторах. «Смог, кетсин!», «Хочу дышать», «Требуем развития общественного транспорта и велосипедной инфраструктуры» — эти и другие подобные надписи на листах ватмана в руках горожан отражали их требования и предложения.

— Сюда пришли люди, неравнодушные к загрязнению воздуха в Бишкеке. Третий год поднимается эта тема, но каких-либо существенных действий, которые могли бы повлиять на ситуацию, госорганами не предпринимается. И ситуация будет только ухудшаться, если не ввести эффективный менеджмент управления, — рассказала одна из участниц акции Бактыгуль Стакеева, инженер-эколог общественного объединения «МувГрин». — Если посмотреть с гор на столицу, видны плотные слои смога над ней. Учитывая источники загрязнения атмосферы, он небезопасен для здоровья горожан. Сегодня необходимо распространять своевременные и точные данные о загрязнении воздуха в городе, чтобы особо уязвимые группы населения — аллергики, старики и дети в дни особой концентрации смога не выходили из дома или при необходимости брали маски. Надо понимать, что в долгосрочной перспективе это опасно и для самочувствия здоровых людей.

По мнению Бактыгуль Стакеевой, экологическая обстановка в столице должна стать одной из приоритетных для чиновников. Но вот беда — в стране нет единого госоргана, который бы отвечал за эти вопросы.

— У нас в Кыргызстане имеется законотворческий орган — Госагентство по охране окружающей среды и лесного хозяйства, действует Государственная экотехническая инспекция, при мэрии столицы работает санэкологическое управление, а также Бишкекглавархитектура, которая отвечает за градостроительное развитие города. По сути, если задуматься, кто ответственен за экологию, получается, что никто. При этом каждый занят своими функциями, но, полагаю, нет межведомственного сотрудничества. Если брать успешный зарубежный опыт, то ответственность за охрану окружающей среды несёт один определённый орган, и он определяет политику, принимает необходимые меры, — рассказала эколог.

Среди пришедших поддержать идею флешмоба оказались и представители велосообщества Кыргызстана. На место проведения акции многие из них прибыли на своём двухколёсном транспорте.

— Хочется жить нормально, без маски выходить на улицу, — сказала член велобратства Бактыгуль Кримова. — Это первая зима, когда стало ощущаться, что воздух загрязнён и тяжело дышать, раньше такого не было.

Основное из предложений членов велосообщества — это развитие велосипедной инфраструктуры в Бишкеке. Если горожане массово откажутся от автомобилей и пересядут на велосипеды, это сократит число машин на дорогах, а значит, уменьшится выброс продуктов сгорания в атмосферу и движение станет безопаснее.

— У нас не созданы условия для передвижения по городу на велосипедах. Есть только две такие полосы на Южной магистрали и отрезок вверх по проспекту Манаса. Но этого очень мало. А в основном люди могли бы ездить на работу на велосипедах. Сегодня передвигаться на этом виде транспорта по нашим дорогам очень сложно и даже опасно. Водители автомашин повсеместно нарушают правила, угрожая всем участникам дорожного движения, — считает Б. Каримова. — Наши автотрассы перегружены, и что-то с этим необходимо делать. За рубежом есть опыт, чтобы снизить число автомобилей на дорогах городов, в какие-то дни недели выезжают машины с чётными номерами, а в другие — с нечётными. А в целом, мне кажется, в Бишкеке нужно уделять больше внимания развитию общественного транспорта. Город не такой большой, чтобы передвигаться по нему на личном автомобиле. Пока же у нас всё для автомобилистов.

Участники акции поднимали целый комплекс проблем: это и развитие отечественной энергетики, и контроль цен на газ, чтобы отопление домов в зимнее время оказалось доступно горожанам. Говорили о возвращении в практику контроля за техническим состоянием автотранспортных средств и о необходимости сделать доступным для общественности генплан столицы, чтобы люди знали, как развивается город, что предусматривает мэрия для устранения возникающих проблем.

Обидно, что большинство предложений и вопросов так и прозвучало в пустоту. Быть может, мэрии столицы всё-таки стоит нарушить молчание по поводу ситуации со смогом в Бишкеке и начать проводить круглые столы, встречи с активистами и горожанами, привлекать для этого специалистов Госагентства по охране окружающей среды и лесного хозяйства. Горожане имеют право знать, какие меры принимаются чиновниками для безопасности доровья. Важно, чтобы такие встречи проходили не на уровне руководителей среднего звена управлений мэрии, а с участием главы столицы, его замов — то есть персоналий, которые имеют возможность принимать решения.

Дмитрий АЩЕУЛОВ.

Фото Ирины КОВШОВОЙ.