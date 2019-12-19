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Основа любого развитого государства — качественное образование, сказал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на церемонии закладки капсулы средней школы в селе Озёрном Аламудунского района Чуйской области.

«Согласно политике Президента, одними из основных направлений работы правительства являются повышение качества образования, улучшение условий оплаты труда и работы педагогов. С любыми трудностями можно справиться, если ты образованный. Без этого любой труд не принесёт результатов. Торговля, строительство, земледелие — всё это требует определённых навыков, которые мы получаем посредством образования», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев, отметив, что за последние два года построено более 350 соцобъектов, большая часть из которых — это школы и детские сады.

«Вместе с этим мы работаем над улучшением материального положения учителей, являющихся источником знаний. Именно в этих целях заработная плата преподавателям в этом году повышена на 30%. Кроме того, на берегу озера Иссык-Куль строится пансионат для учителей. Принимая во внимание условия жизни большинства представителей этой благородной профессии, разрабатываются новые механизмы получения доступной ипотеки. Для этого Нацбанк выделил 1 млрд. сомов, из госбюджета — ещё 500 млн. сомов. И это не предел предпринимаемых усилий по улучшению условий жизни работников бюджетной сферы. Но от строительства новых школ и повышения заработной платы ситуация не улучшится, если учитель не в полной мере погрузится в работу. Именно от вашего профессионализма зависит будущее нашей страны. Какое образование вы дадите нашим детям, такой и будет республика», — отметил премьер-министр, подчеркнув, что только трудолюбивый народ сможет добиться больших успехов.

«В мире есть страны, в которых нет ни нефти, ни золота, ни газа, но они добились экономического благополучия. Это всё благодаря образованию и умению трудиться. Уже два года, как реализуется программа развития регионов. Сообща мы сможем достичь поставленных целей, а именно: чтобы страна достигла экономического и социального благосостояния», — заключил премьер-министр.

Наша справка. Строительство школы в селе Озёрном началось в этом году, а в эксплуатацию объект сдадут в 2021-м. Проект реализуется за счёт средств льготного кредита Саудовского фонда развития. Его общая сметная стоимость — $1,3 млн. Здание новой школы рассчитано на 375 ученических мест. На сегодня дети учатся в старой школе, рассчитанной на 200 мест.

Контроль ещё раз контроль

Далее Мухаммедкалый Абылгазиев ознакомился с ходом строительства пункта учёта товаров на кыргызско-казахском участке госграницы. Его оснастят аппаратно-программным комплексом, который позволит вести учёт товаров в рамках торговли с государствами — членами Евразийского экономического союза, осуществлять транспортный контроль и контроль за незаконным перемещением товаров, а также ветеринарную и фитосанитарную безопасность. Информация по весогабаритным параметрам автотранспортных средств будет передаваться через электронную динамическую систему весогабаритного контроля на сводный пост в автоматическом режиме, а все действия его сотрудников — фиксироваться в системе. Она позволяет взвешивать осевые нагрузки и измерять габариты грузовых транспортных средств без участия человеческого фактора путём видеофиксации в онлайн-режиме с распознаванием госномерных знаков.

Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что правительство реализует комплекс мер, который направлен на обеспечение прозрачности перемещения товаров и борьбу с контрафактом.

По его словам, государство выстраивает эффективный механизм контроля за всеми товарными потоками для того, чтобы обеспечивать эффективную и прозрачную защиту экономических интересов государства. Он поручил обеспечить качество всех строительных и монтажных работ, обратив внимание на создание удобств для водителей большегрузных автомобилей и условий для оперативного прохождения процедур контроля.

Фото пресс-службы правительства.