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Кыргызстан — Саудовская Аравия: на повестке актуальные вопросы сотрудничества

| декабря 17, 2019
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Президент Сооронбай Жээнбеков по приглашению Служителя двух Святынь, Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдельазиз Аль Сауда с официальным визитом находится в Королевстве Саудовская Аравия.

Официальная церемония встречи Президента Сооронбая Жээнбекова с Королём Салманом бин Абдельазиз Аль Саудом состоялась в королевском дворце в городе Эр-Рияде. Был выстроен почётный караул, прозвучали национальные гимны Кыргызстана и Саудовской Аравии. Сооронбай Жээнбеков и Салман бин Абдельазиз Аль Сауд представили членов официальных делегаций.

Далее стороны провели переговоры в расширенном и узком составах, где обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества стран.

В повестке визита значатся встречи с Наследным принцем Мухаммадом бин Салман бин Абдель Азиз Аль Саудом и председателем Маджлиса Аш-Шура Абдуллой бин Мухаммад бин Ибраим Аль Аш-Шейхом. Стороны обсудят перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Запланированы встречи с зампредседателя совета директоров, исполнительным директором Саудовского фонда развития Халидом С. Аль-Худайри и президентом Исламского банка развития Бандар М. Х. Хаджаром для обсуждения вопросов сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Сооронбай Жээнбеков также примет участие в официальном открытии нового комплекса зданий посольства Кыргызстана в Саудовской Аравии,  встретится с соотечественниками, проживающими в этой стране.

О мероприятиях визита читайте в следующем номере газеты.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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