Поделиться VK Print

Приятные новости для почитателей музыкального искусства из Кыргызстана пришли из Москвы. В столице России только что завершился финальный этап международного конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада-2019». Успешно выступили на нём победители финала среднеазиатской «Романсиады» казахстанец Нургалым Аманбай и наш соотечественник Миран Жанарбаев.

Они стали обладателями первого и второго места и удостоены звания лауреатов весьма престижного музыкального ристалища. Конкурс прошёл под эгидой фонда «Русский мир», благотворительного фонда сохранения искусства русского романса «Романсиада» и государственного учреждения «Московский Дом романса». Оба лауреата также замечательно выступили в заключительном гала-концерте финалистов конкурса.

А другой кыргызстанец Нуржигит Субанкулов прошёл в четвертьфинал популярного вокального российского шоу-проекта «Голос», хотя оказался почти на грани вылета из него. Он выступил на третьем этапе творческого состязания, который носит название «Нокауты». Здесь наставники выпускают на сцену трёх своих подопечных, а потом оценивают их выступление и выбирают того, кто, по их мнению, достоин пройти в следующий конкурсный этап. Нуржигит пел в команде Сюткина вместе с Арсеном Мукенди и Егором Мускатом. Кыргызстанец исполнил в «Нокаутах» весьма популярный хит американского певца и артиста Криса Айзека Wicked Game, который обрёл всемирную известность после выхода на экраны фильма Дэвида Линча «Дикие сердцем» и в течение всех восьми сезонов проекта «Голос» исполнялся уже в четвёртый раз.

Когда члены жюри стали обсуждать выступление команды Сюткина, то известная певица Полина Гагарина похвалила Субанкулова за его хорошее исполнение. Однако его наставник, заслуженный артист России Валерий Сюткин, поблагодарив всех «своих» исполнителей и отметив, что каждый из трёх певцов сделал всё, чего он от них хотел, в итоге дал путёвку в четвертьфинал другому конкурсанту — Арсену Мукенди. Но, как говорится, нет худа без добра, и бишкекчанина спас ещё один наставник, известный продюсер Константин Меладзе. Кыргызстанец остался в телепроекте и сказал прессе, что надеется научиться чему-то новому у спасшего его наставника, поскольку Меладзе — великий композитор, песни которого он любит и уже много лет исполняет. Далее Нуржигит заметил, что прямых эфиров он не боится, но постарается в дальнейшем так подготовиться к ним, чтобы на сцене в решающий момент не растеряться и не волноваться.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.