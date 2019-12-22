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К понятиям «восстановление истории», «историческая справедливость» особенно часто обращаются люди, которые занимаются искажением истории. Можно понять и посочувствовать тем, кто искренне заблуждаются, веря, что достигли истины. Другое дело те, которые выполняют заказы по искажению истории, её фальсификации. Как преподаватель истории, я встречаю высказывания и тех, и других и могу сказать, что сознательное извращение истории, её фальсификация сегодня получили широкое распространение. Это делается в сфере политики и межгосударственных отношений, значимых событий на глобальном и региональном уровнях, переписывается история народов и государств. Наш Кыргызстан тоже попал в струю происходящих «исправлений» истории.

Новая история суверенного Кыргызстана началась с волны критики уходящей эпохи Кыргызской Советской Социалистической Республики, превратившейся в огульное охаивание всей истории советского Кыргызстана. Сегодня происходит знаменательный поворот от деструктивной борьбы против идеологии и практики социалистического прошлого нашей родины к конструктивному признанию достижений и значимости советской эпохи для истории нашего народа, ведётся восстановление исторической справедливости, даётся объективная оценка нашей истории в составе СССР и её значения для сегодняшнего и будущего Кыргызстана. Таковым является государственное внимание к 100-летию со дня рождения многолетнего руководителя Кыргызстана, первого секретаря ЦК КП Кыргызстана Т. Усубалиева.

Кыргызы не манкурты, мы всегда почитали предков, высоко ценили их деяния. Кыргызский народ не может вычеркнуть из памяти историю нескольких поколений наших людей, подавляющее большинство которых искренне верили в идеалы революции, в построение общества социальной справедливости и благополучия, в светлое будущее своих детей. Для этого они беззаветно трудились, воевали, жертвовали сиюминутными радостями и удобствами. Восстановление исторической справедливости есть воздаяние народного уважения к активным строителям успешного Кыргызстана в прошлом и очень конструктивно в сегодняшней жизни страны. Об этом свидетельствует и эпоха 1961-1985 годов, время, когда во главе республики стояли Т. Усубалиев и целая когорта выдающихся руководителей разных уровней и в разных сферах народного хозяйства, культуры и искусства, науки и государственного управления.

Т. Усубалиеву и его поколению руководителей выпала счастливая доля заняться напрямую благоустройством и развитием страны. Позади годы революции и Гражданской войны, политических «чисток» и массовых репрессий, жесточайших испытаний Великой Отечественной войны, перевода народного хозяйства на мирное строительство, волюнтаристских экспериментов и очернения собственной истории. Вся огромная страна вместе с союзными государствами вступила в эпоху мирного созидания. В Кыргызстане также происходили масштабные преобразования всех сфер экономики, промышленности, сельского хозяйства, науки и образования, культуры и искусства. Для их успешности уже имелась необходимая материальная и духовная база, созданная самоотверженным трудом предыдущих поколений по индустриализации, коллективизации, культурной революции республики. Только зашоренные люди не видят огромных достижений Кыргызстана в период 1960-1985 годов и в предшествующую историю. Одно только краткое описание достижений советского Кыргызстана эпохи развитого социализма требует много времени и места.

Здесь я обращаю внимание читателей на то, что очень важно для общества, — восстановление исторической справедливости есть необходимая ступень, без которой невозможна преемственность развития. У известной поговорки: «Кто старое помянет — тому глаз вон!» есть малоизвестное продолжение: «а кто забудет — оба!» Тем более что есть желающие использовать понятие «историческая справедливость» для пропаганды исторической несправедливости. XXI век уже отличился активизацией сторонников пересмотра оценки и итогов Второй мировой войны, причём на государственном уровне. В качестве общественно-резонансных примеров можно привести возвеличивание нацистских «героев»: Бандеры — в Украине, Власова — в Чехии, снос обелисков истинным героям-антифашистам, принижение роли СССР в разгроме фашистской Германии и её союзников и тому подобные действия.

Мировая общественность на уровне ООН вынуждена останавливать зарвавшихся «исправителей» истории. 8 ноября 2019 года третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН подавляющим большинством голосов одобрил предложенную Россией Резолюцию по борьбе с героизацией нацизма: «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». «За» проголосовала 121 страна, в том числе Кыргызстан, «против» — две (США и Украина), «воздержались» 55 государств. В числе последних ряд стран Европы, включая республики бывшего СССР — Грузию, Молдову и прибалтийские: Латвию, Литву, Эстонию.

В резолюции выражается «глубокая обеспокоенность по поводу героизации нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации Waffen-SS в любой форме». Речь идёт о сооружении памятников членам этих движений, проведении демонстраций, переименовании улиц и прочих подобных действиях, использование интернета в пропаганде и героизации нацизма. Выражается обеспокоенность «участившимися случаями осквернения или разрушения памятников, которые были воздвигнуты в честь тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, а также незаконной эксгумации или переноса их останков». В резолюции рекомендуется всем странам принять надлежащие конкретные меры, в том числе в законодательной области и сфере образования, чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершённых во время войны.

Примером действительного и действенного восстановления исторической справедливости можно привести гласное признание Папы Римского Иоанна Павла II в преступлениях «Священной инквизиции» и совершённое им публичное покаяние (начало XXI века).

В Кыргызстане тоже раздаются голоса, призывающие к переписыванию нашей истории, переоценке исторических фактов, изменению народных традиций и менталитета кыргызского народа. Таково, в частности, предложение обелить басмачество, реабилитировать басмачей, выдать бандитов за идейных «борцов за веру». Здесь имеется существенная геополитическая подоплёка как заказ определённых международных сил. На нашей памяти и натиск европейских «защитников» прав человека с попыткой выдать уголовного преступника Азимжана Аскарова, справедливо осуждённого судом КР, за политического страдальца. Общенародное возмущение вызвали попытки кыргызстанского гей-сообщества заявить о своих «правах».

Преемственность истории есть необходимое условие непрерывности прогресса общества и государства. Общечеловеческий опыт свидетельствует, что негативное отношение к собственной истории, отрицание прошлого ведёт в тупик, уничтожает преемственность поколений. Только уважение к прошлому, почитание памяти предков, которые его творили, является созидательным, это трамплин для успешного продвижения по пути прогресса.

В этой связи символично создание сквера Дружбы народов Кыргызстана и России, архитектурно-историческим центром которого является монумент Дружбы народов. Он расположен на проспекте Чуй, рядом с центральной площадью Ала-Тоо.

Сквер открыт 7 ноября 2017 года и приурочен к первому проведению Дней истории и памяти предков. Сквер создан и благоустроен вокруг монумента Дружбы народов, установленного в 1974 году в ознаменование 100-летия добровольного вхождения Кыргызстана в состав России. Считаю это сочетание очень важным как символ и практика преемственности эпох в истории Кыргызстана. И очень правильно сохранить предыдущую табличку к монументу.

Монумент «Дружба народов» представляет собой образец советской классики. Два высоких пилона из белого мрамора опоясаны выразительным горельефом с фигурами, олицетворяющими кыргызский и русский народы, связанные узами нерушимой дружбы.

Важными артефактами нашего общего прошлого являются также сохранённый памятник основателю советского государства В. Ленину; ансамбль «Площадь Победы» как символ единства народов СССР, совместной борьбы против немецко-фашистских захватчиков; культурно-исторические центры советской эпохи: Кыргызский национальный театр оперы и балета им. А. Малдыбаева, Национальная филармония, Национальные библиотеки, Национальный музей изобразительных искусств им. Г. Айтиева и многое другое.

На историко-мемориальной аллее возле здания Кыргызского государственного исторического музея установлены памятники-бюсты выдающихся государственных деятелей кыргызского народа советской эпохи: Ю. Абдрахманова, И. Раззакова, Б. Исакеева, А. Сыдыкова, А. Орозбекова, Б. Мамбетова, Т. Кулатова, С. Ибраимова и других. Созданные в 1998-2000 годах С. Ажиевым, Т. Медеровым, Е. Писарским, Т. Садыковым, У. Садыковым, А. Усукеевым, В. Шестопалом. Они демонстрируют незыблемость исторической памяти нашего народа, гордость кыргызстанцев национальными вождями, посвятившими жизнь интересам народа и кыргызской государственности. Кыргызстанцы не забудут героев, незаслуженно репрессированных в годы обострения классовой борьбы,

Составив ансамбль с окружающей историко-архитектурной средой, эти памятники соответствуют мировым канонам монументального искусства и создают неповторимый художественно-культурный облик столицы Кыргызстана.

Кыргызский народ, независимый суверенный Кыргызстан достойны мирной жизни и процветания. А это невозможно без уважения к нашей древней и недавней истории, без благодарности верным сынам Отечества, которые неустанным трудом, потом, иногда кровью защищали и обустраивали Родину, создавали фундамент сегодняшней суверенной Кыргызской Республики.

М. НИЯЗОВ, Кыргызская национальная академия художеств, кафедра гуманитарных дисциплин.