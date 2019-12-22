Поделиться VK Print

О тяжёлых судьбах выпускников детских домов заговорило общество после поста в одной из социальных сетей главы общественного фонда «Наш голос» Айнуры Ормоновой. Об этом мы писали на прошлой неделе в материале «Чужие среди своих». А. Ормонова эмоционально написала, что выпустившимся из стен детских интернатов ребятам негде жить, нет средств на самое необходимое: еду и одежду. А ведь речь идёт о молодых людях, чьи жизни находятся в самом расцвете, когда проживается самая яркая пора. Эту тему продолжили сотрудники общественного фонда «Прав защиты детей-сирот», проведя день открытых дверей. Пригласили журналистов, сотрудников социальных служб и аппарата омбудсмена.

В фонде уже второй год действует проект «Молодёжный дом» для выпускников детских домов. Фонд снимает два дома для юношей и девушек, не имеющих поддержки семьи. В двух социальных общежитиях живут 15 человек. Их обеспечивают питанием, выдают деньги на дорогу, находят средства на обучение на профессиональных курсах и в вузах. Единственное условие, которое ставят молодым людям, — это желание получить образование. Пока учатся и живут в социальном общежитии, ребята могут ещё и работать, копить деньги для будущей самостоятельной жизни.

— Выпускники детских домов и интернатов выходят в жизнь, не имея даже десяти сомов на дорогу. Они, по-большому счёту, остаются предоставлены сами себе. Даже если и поступают в лицеи, где имеются общежития, то подавляющее большинство в первое же полугодие оставляет учёбу. В лицеях не предусмотрено трёхразовое питание, нужны деньги на одежду, на удовлетворение самых обычных бытовых нужд. Ребята, чтобы выжить, устраиваются на работу, как правило, это низкооплачиваемый труд на весь день, поэтому приходится оставлять обучение, — рассказала Айнура Чокоева, юрист и волонтёр фонда. — Второй год у нас действует этот проект. Мы хотим показать, что в Кыргызстане возможно решить проблемы выпускников детских интернатов, если есть желание что-то делать. Молодые люди, о которых мы говорим, относятся к группе риска, они не знают жизни и законов, не имеют опыта. Поэтому попадают под плохое влияние, в нехорошие компании и ситуации. Среди них часты суициды, они могут вступать в конфликт с законом, девочки становятся жертвами сутенёров.

Ребятам, которые стали участниками проекта «Молодёжный дом», как мне кажется, повезло больше, чем тем, о ком рассказывала А. Ормонова в нашей прошлой статье. Мы побывали и в доме для юношей, и в доме для девушек, везде чисто, по-домашнему уютно. Поговорили с юными жильцами. Они улыбчивы и смущены вниманием гостей. Угощали едой, которую приготовили сами. Для обычной семьи в этом нет ничего особенного, а вот детвора, что воспитывается в интернатах, не умеет готовить пищу, не знает, как купить самые простые и необходимые вещи: хлеб, продукты питания, не обладают навыками, как рассчитывать свой бюджет, как рационально обращаться с деньгами. Пока они живут в интернате, их не касается бытовая сторона жизни. В социальном общежитии фонда и девушек, и юношей учат всем необходимым навыкам, в том числе тому, как самим приготовить еду. С ними работает психолог, если есть необходимость в получении документов, помогают юристы.

Живут и учатся здесь ребята из разных регионов. Например, одна из девушек, представившаяся Гулизой, — выпускница детского дома из Таласа. Учится в КГУСТА на программиста, окончила курсы татуажа и уже подрабатывает в салоне красоты. Моя собеседница очень довольна и нынешними условиями проживания в молодёжном доме, и тем, что стала участницей этой программы.

Но как сделать так, чтобы таких примеров стало больше? Об этом разговор во время Дня открытых дверей в «Молодёжных домах» фонда «Прав защиты детей» уже зашёл с гостями — представителями аппарата омбудсмена и отдела защиты детей и поддержки семьи Иссык-Атинского района, именно на этой территории расположены «Молодёжные дома».

По мнению А. Чокоевой, одна из основных проблем воспитанников детских интернатов в том, что им не присваивается статус «сирота». Из-за этого они, выпускаясь в жизнь, не могут получать социальных льгот, пособий, помощи от государства. Как пояснили сотрудники социальных служб, такой статус присваивается, только если у ребёнка умерли родители. Но большая часть воспитанников детских интернатов нашей страны имеет если не двух сразу, то кого-то одного из родителей. Поэтому юридически их невозможно считать сиротами. Но, по мнению главы фонда Игоря Беляева и юриста этой организации Айнуры Чокоевой, всё дело в том, что дети попадают под опеку государства потому, что родители отказываются нести какую-либо ответственность за своих чад или нахождение рядом с такими папами и мамами опасно для детворы. Поэтому фактически они сироты при живых родителях.

— Когда ребята попадают в детский дом, их нужно признавать сиротами, но для этого требуется решение суда, а социальные службы не хотят этим заниматься, — сказала А. Чокоева.

Другая беда в том, что, выпустившись из стен интерната, молодые люди, не имеющие никакой поддержки и защиты, остаются один на один с жизненными невзгодами. Ни один государственный орган не берёт их под свою опеку. Единственные, кто пытается изменить ситуацию, несколько неправительственных организаций.

— По нашим сведениям, в этом году из детских интернатов выпустилось около 370 ребят, и большой вопрос: что с ними стало, какова их судьба на данный момент? Необходимо создать для них систему помощи на государственном уровне, — сказал глава ОФ «Прав защиты детей-сирот» Игорь Беляев. — Мы считаем, что для начала важно создать единую базу данных на таких ребят и отслеживать их судьбы, чтобы социальные службы знали, где они учатся, могли бы помогать с работой, жильём, обеспечить юридическую помощь и защиту.

Жаль, что на этой встрече не оказалось руководителей Министерства труда и социального развития, а главное, депутатов Жогорку Кенеша. Ведь последние благодаря новым нужным законам могут повлиять на жизни ребят, да и бюджет министерств они определяют и потому могут предусмотреть средства на поддержку выпускников детских интернатов, на приобретение для них квартир. Ведь обеспечение жильём этой категории кыргызстанцев предусмотрено Жилищным кодексом, но в реальности ничего не делается.

Дмитрий ОЗЕРОВ.

Фото Ирины КОВШОВОЙ.