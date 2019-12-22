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Почему-то среда у нас с некоторых пор установилась как день, в который происходят всякие политические события, — конфликт в Ороке, захват Атамбаева со штурмом его дома, первая Re’акция, митинги против урана, смога и т. д.

Вот и в эту среду в Бишкеке возле здания парламента состоялся митинг в поддержку трёх СМИ — «Азаттыка», «Клоопа» и 24.kg. Они, напомним, опубликовали расследования о масштабной схеме вывоза денег из страны, будто бы созданной в Кыргызстане уйгурскими бизнесменами, а также о бизнесе и имуществе одного из них — Хабибуллы Абдукадыра и бывшего замглавы Государственной таможенной службы Райымбека Матраимова. Недавно сам Матраимов и его родственники подали на эти редакции в суд.

На встрече, названной организаторами второй Re’акцией, всё так же (как и на первой) модерировал гражданский активист и руководитель общественного фонда «Кочмон Nomad» Улан Усойун. Присутствовали (сейчас будет длинный, но важный список): лидер движения «Умут 2020» Ширин Айтматова; депутаты Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева, Дастанбек Бекешев и Рыскельди Момбеков; Нурбек Токтакунов — адвокат Сапара Исакова и руководитель партнёрской группы «Прецедент», юристы которой (в частности Замир Жоошев) защищают сторонников Алмазбека Атамбаева; журналистка и соратница Атамбаева Кундуз Жолдубаева; бывший пресс-секретарь Сапара Исакова Гульнура Торалиева; соучредители компании Ololo и близкие депутата Жаныбека Бакчиева (с которым связывают агентство 24.kg) Данияр Аманалиев и его супруга Айнура Бакчиева; бывший директор фонда «Сорос-Кыргызстан» Медет Тюлегенов; правозащитники и бывшие или действующие представители НПО-сектора Асия Сасыкбаева, Чолпон Жакупова, Бурул Макенбаева, Динара Ошурахунова, Гульнара Джурабаева, Атыр Абдрахматова, Гульшаир Абдирасулова, Тимур Шайхутдинов, Ондуруш Токтонасыров, Бюбюсара Рыскулова; Адиль Турдукулов и его жена Умай Арыкова, Искен Афикджанов; сотрудники самих СМИ, с которыми сейчас судятся Матраимовы, и других редакций; сестра администратора паблика Bespredel.kg в Facebook Афтандила Жоробекова и т. д.

Нурбек Токтакунов на месте собирал подписи под обращением к Президенту с просьбой отправить в отставку генпрокурора. А после «реакционеры» творили возле памятника жертвам событий 7 апреля 2010 года действо: собравшиеся повторяли за Уланом Усойуном речёвки и хлопали в ладоши в такт ударам по тайко. Бил в этот японский национальный барабан Азим — барабанщик из группы «Тендо» и преподаватель в Ololo.

Закончив кричать, Улан объявил время «свободного микрофона». Но при этом отказался дать слово неизвестному мужчине в белом калпаке и тёмно-синей куртке в национальном стиле. Пока тот доказывал организаторам, почему именно ему нужно толкнуть речь, кто-то завопил: «Кырк чоро» кетсин!» и толпа по инерции сразу же подхватила, но модератор Усойун замахал руками, пытаясь остановить митинговавших. Мол, неправильный это лозунг.

Самое интересное: получасом ранее этот незнакомец в синей куртке, принятый за одного из чоро, ругался с участниками колонны мужчин, по виду очень похожих на него. Они тоже были в кыргызских калпаках и с государственными флагами и шли со стороны Дома союзов. По непонятной причине журналисты и участники Re’акции восприняли эту группу враждебно, а милиционеры на тротуаре возле главного въезда в «Белый дом» не пропустили их дальше, к памятнику. Но разве организаторы не звали на этот митинг всех желающих? Разве мужчины в калпаках держали дубинки и арматуру, а не флаги? Разве они не обладают тоже правом собираться мирно и без оружия?

Судя по видеоматериалам на информационных сайтах, том же «Кактусе», ребята шли вполне спокойно (а вот какие у них были планы — это уже другой вопрос), и именно выбежавшие им навстречу со стороны «реакционеров» люди первыми принялись агрессивно наезжать и провоцировать их, например, тот самый «синяя куртка». И в этот момент в перепалку вклинился лидер «Кырк чоро» (оно же «Кыргыз чоролору») Замирбек Кочорбаев. Он заявил «синей куртке», что принятая за возглавляемое им общественное объединение колонна никакого отношения к ним, на самом деле, не имеет, он их знать не знает. А сам он и его сподвижники будто бы поддерживают требования «реакционеров» о свободе слова и борьбе с коррупцией. По его словам, он прибежал к БД, услышав, что кого-то там приняли за «чорошников». Решил, дескать, выяснить, кто это такие и чего они хотят.

Что тут можно сказать? «Кырк чоро» сами заслужили то, что теперь с ними путают любые группы мужчин в белых калпаках. Ведь когда-то они врывались толпами в караоке-клубы, приказывали людям подчиняться, по словам юриста Марата Токтоматова, даже будто бы кантовали людей… Другие национал-патриотические группы «белокалпачников» тоже успели зарекомендовать себя, как ультраправые силы: митинговали, срывали концерты, вламывались на закрытые мероприятия, угрожали, забрасывали яйцами и т. д. Журналисты и общественность, особенно не разбираясь, всех их оптом нарекли «чорошниками».

Недавно после скандала с феминнале Замирбеку Кочорбаеву пришлось провести пресс-конференцию, заявляя, что он не имеет к этому отношения, и Аманбол Бабакулов, размахивавший возле музея изоискусств плёткой, — не их, мол, член (а тот и вправду состоит в организации «Жаны муун»). А ОО «Антитеррор» даже сделало «фактчек» (модное словцо, означающее проверку утверждения), доказывая, что «Кырк чоро» вовсе не поддерживает Райымбека Матраимова.

Вот и в этот раз, на второй Re’акции, как ни пытался Кочорбаев убеждать, что духом он с «реакционерами», всё равно ту таинственную колонну обозвали «чорошниками», а их присутствие в окрестностях «Белого дома» — антимитингом.

Можно предположить, что милиция не пропустила неизвестных национал-патриотов к «реакционерам» именно потому, что ожидала от них агрессии и конфликтности. Такой уж у них имидж.

Занимательная получилась ситуация: с одной стороны «балконские», с другой — те самые сельчане, которых Роза Отунбаева призвала повышать свою культуру, а посередине, водоразделом — милиция как представитель власти и государства. Позже, на митинге, Улан Усойун поблагодарил стражей порядка.

К слову, «Кырк чоро» в среду тоже собрались. Но не возле здания Жогорку Кенеша, а на площади Ала-Тоо, у монумента Манаса (что логично, учитывая их название, отсылающее к сорока витязям легендарного героя). На видеокадрах, опубликованных Vesti.kg, запечатлён момент, как Замирбек Кочорбаев обращается к ним по-кыргызски: «По правде говоря, действительно, есть такие проблемы. Мы все обязаны бороться с коррупцией. Свобода слова нам всем нужна. Мы тоже можем поднять эти вопросы. Мы тоже горим за будущее страны… Да, есть те, кто использует социально-политические проблемы как козырь, получая финансирование от сил извне. Но никто не может гарантировать, они (он махнул рукой в сторону «реакционеров») финансируются или нет. Никто не может гарантировать, есть среди них геи или нет. Давайте сейчас ситуацию пока стабилизировать. Пусть обстановка не усложнится. Давайте не допускать провокаций».

Потом там же, возле памятника, звучали выступления, на них крупные СМИ почему-то особо внимания не обратили. Однако один из итогов дня: «балконские» с «чорошниками» не дрались, стенка на стенку не шли…

Похоже, Замирбеку Кочорбаеву и всем членам «Кырк чоро» теперь придётся подумать над тем, как же отделить в умах кыргызстанцев своё общественное объединение от всех других национал-патриотов. Не знаю, бабушек через дорогу переводить, с детишками играть в футбол, сажать ромашки, смотреть балет… Хотя, кто их знает: может, просто они договорились с остальными объединениями и затеяли игру в плохого и хорошего копов?!

Алия МОЛДАЛИЕВА.

Фото 24.kg