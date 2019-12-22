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В 1986 году, когда я был ещё студентом факультета журналистики Кыргызского государственного университета, только-только начинались веяния нового времени перестройки в стране, которая называлась СССР. Помню, в том году, в середине декабря, когда смещалось первое руководство Казахской ССР и на место Кунаева назначили из Москвы Колбина, на улицы Алма-Аты вышла на демонстрацию вся казахская молодёжь с лозунгами против этого решения. В итоге всё переросло в массовые беспорядки и власти, применив силу армии, допустили человеческие жертвы как среди демонстрантов, так и среди солдат. Таким образом, этот факт силы стал первым в новейшей истории СССР.

Весть об этом событии дошла и до Кыргызстана, тогда студенты в Бишкеке в знак солидарности с казахской молодёжью вышли на демонстрацию. Среди этой молодёжи оказались и мы, студенты нашего факультета. В один из прекрасных дней к нам заглянули джигиты из КГБ, и, помню, по их настоянию некоторых преподавателей уволили с работы за идеи, несовместимые с идеологией компартии. Пришлось руководству университета отчислить и некоторых студентов. Вот тогда-то я впервые осознал силу КГБ в социалистической системе. И в то время первый раз услышал, что есть такой генерал КГБ Жумабек Асанкулов, который в то время работал в Москве в Академии спецслужбы. Внутри себя я гордился за него, ведь недалеко от Кремля такую высокую должность занимает один кыргыз.

В те годы перестройка М. Горбачёва была в разгаре, только-только зарождались неформальные организации как в Кыргызстане, так и в других союзных республиках, уже ставились национально-патриотические требования перед властями. Особо остро молодёжь выдвигала требования о выделении жилья или земельного участка для застройки, и это меня воодушевляло.

В январе 1990 года студенты и молодёжь, живущие в Бишкеке, услышав о том, что беженцам, представителям другого этноса из одной из постсоветских республик, выделяется жильё, в знак протеста вышли на митинг возле «Белого дома». Он стал первым в истории Кыргызстана в плане политической акции. Она серьёзно обеспокоила власти республики. Тогда в числе её представителей, прибывших на этот митинг, оказался и Жумабек Асанкулов. Он не выступал перед собравшимися, но одетый в штатское чекист средних лет зоркими глазами наблюдал за выступающими молодыми людьми. Я много слышал о нём, на этом митинге увидел Асанкулова впервые.

Поскольку большую часть участников митинга составляли студенты, на следующий день для них организовали встречу с представителями власти. На ней выступали многие «дежурные агаи» и «держурные студенты», которые на глазах у власти жёстко осуждали вчерашних студентов и молодых людей, устроивших акцию. Все «ораторы» в один голос критиковали студентов как неблагодарных провокаторов, совершающих неправомочные действия, не соответствующие требованиям социалистической морали. Тогда на трибуне в генеральской форме сидел Жумабек Асанкулов и строго смотрел в лица возмущённых студентов, которые эмоционально начали выкрикивать о своей позиции. Он взял слово и уверенно, с генеральским спокойствием выступил, заявив, что информация неверная и никому земли ещё не выделялись. В числе выступающих студентов находился и я. Не помню, на каких аргументах основывался, но я эмоционально выступил, что «товарищ генерал говорит неправду, не верьте его словам». После моей речи друзья и знакомые подходили ко мне и говорили: «Как ты мог указывать пальцем на генерала-чекиста, не следовало так яро, надо было держать себя в руках». Многие советовали не ночевать в тот день в общежитии. По их совету я так и сделал, заночевал у друзей на квартире…

В 1991 году 19 августа в Москве произошёл госпереворот. Создали Госкомитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) во главе с вице-президентом СССР Г. Янаевым. По их утверждениям, Президент СССР М. Горбачёв был болен и не мог выполнять свои обязаности, и теперь руководство страны переходило в ГКЧП. Госкомитет потребовал, чтобы все союзные республики беспрекословно подчинялись им. В свою очередь тогдашний президент Кыргызстана А. Акаев и председатель Жогорку Кенеша М. Шеримкулов не признали ГКЧП и официально высказали свою позицию. В то же время глава Комитета национальной безопасности Жумабек Асанкулов и руководитель компартии Кыргызстана Ж. Аманбаев официально поддержали ГКЧП. Вследствие этого генерала Ж. Асанкулова сняли с должности.

В это время я работал корреспондентом в газете «Асаба». Была осень, в один из дней в кабинет зашёл Жумабек Асанкулов. Я немножко удивился его осунувшемуся виду, всего лишь за 4-5 месяцев не осталось ни капли грозного генеральского вида. Мы долго беседовали, он рассказал, как его оклеветали, что многие люди их верхнего эшелона власти, которые близко с ним дружили, теперь отвернулись от него, избегают. Я предложил ему взять интервью и его мнение, позиции опубликовать в нашей газете. Он согласился, думаю, он и пришёл в редакцию именно с этой целью. В то время «Асаба» стала одной из первых газет, которая без украски, правдиво показывала реалии нашего общества. Когда об интервью сказал главному редактору Мелису Эшимканову, он поддержал эту идею, и интервью увидело свет.

После этой встречи генерал часто звонил мне, и мы обсуждали те или иные события и явления в обществе. Иногда встречались на улице и долго ходили по бульвару и разговоривали о том о сём. Сейчас, по происшествии многих лет, я думаю, что ему было скучно и одиноко сидеть дома и не с кем поделиться мыслями. Один раз он позвал меня к себе домой, за ужином с супругой долго рассказывал о своей судьбе, усилиях и труде в достижении генеральского звания при Советском Союзе. Он находился в хороших отношениях с тогдашним руководителем КГБ СССР Ю. Андроповым. Рассказывал, как инкогнито в 1958 году поехал в Мекку в числе кыргызских паломников (хадж). Как в интересах безопасности родной страны участвовал в различных операциях за пределами Советского Cоюза.

Тогда в беседе я попросил прощения за моё выступление в зале университета перед студентческой аудиторией, хотя и поздно. Он сказал: «Простил, я тогда ещё понял, что эти всплески общества — результаты перестройки. Начнись они раньше, то мы с тобой поступили бы иначе, упрятали бы в тюрьму за такие резкие выступления как прямое оскорбление высшего официального должностного лица или отчислили из университета», — тихо усмехнувшись, добавил он.

Сейчас оглядываясь назад, я думаю, меня спасло время демократических перемен в обществе. Таким остался у меня в памяти ещё один из сыновей кыргызов, настоящий генерал-лейтенант Жумабек Асанкулов.

Бакыт ОРУНБЕКОВ,

журналист.

Фото из интернета.