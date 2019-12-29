Объявление о закупке ТРУ
- Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калыка Акиева, 109.
- Предмет закупки:
лот №8 – приобретение металла ($695)
лот №9 – запасные части на КамАЗ, УАЗ ($3 802).
- 27.12.2019 г. 8.00 — начало тендера, 08.01.2020 г. 9.00 – окончание приёма предложений и тендерных документов.
- 08.01.2020 г. – вскрытие ценовых предложений.
- Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:
5.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).
5.2. Цена с учётом всех предусмотренных налогов и сборов.
5.3. Условие поставки:
лот №8: DDP-Бишкек, срок поставки по лоту №7 – 30 рабочих дней с момента подписания договора;
лот №9: DDP-Бишкек, срок поставки по лоту №9 – 35 календарных дней с момента подписания договора.
- Контактные данные для подробной информации (получения подробных условий конкурса, инструкций, списка лота): тел. +996 (312) 58-58-58 (доб. 39194), моб. (0770) 00-04-20, evgeny.pichurin@Kazminerals.com, Евгений Пичурин.
- Особые условия:
7.1. Неделимость лота.
7.2. Оплата – 100% по факту поставки в течение 60 календарных дней.
7.3. Требование к поставщикам по лоту:
7.4. Требуемый срок заключения договора — не более пяти дней с момента извещения потенциального победителя.
Related News
Объявление о закупке ТРУ
ПоделитьсяFacebookTwitterVKPrint Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калыка Акиева, 109.Read More
Объявление о закупке ТРУ
ПоделитьсяFacebookTwitterVKPrint Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калыка Акиева, 109.Read More