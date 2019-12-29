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Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калыка Акиева, 109. Предмет закупки:

лот №8 – приобретение металла ($695)

лот №9 – запасные части на КамАЗ, УАЗ ($3 802).

27.12.2019 г. 8.00 — начало тендера, 08.01.2020 г. 9.00 – окончание приёма предложений и тендерных документов. 08.01.2020 г. – вскрытие ценовых предложений. Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:

5.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).

5.2. Цена с учётом всех предусмотренных налогов и сборов.

5.3. Условие поставки:

лот №8: DDP-Бишкек, срок поставки по лоту №7 – 30 рабочих дней с момента подписания договора;

лот №9: DDP-Бишкек, срок поставки по лоту №9 – 35 календарных дней с момента подписания договора.

Контактные данные для подробной информации (получения подробных условий конкурса, инструкций, списка лота): тел. +996 (312) 58-58-58 (доб. 39194), моб. (0770) 00-04-20, evgeny.pichurin@Kazminerals.com, Евгений Пичурин. Особые условия:

7.1. Неделимость лота.

7.2. Оплата – 100% по факту поставки в течение 60 календарных дней.

7.3. Требование к поставщикам по лоту:

7.4. Требуемый срок заключения договора — не более пяти дней с момента извещения потенциального победителя.