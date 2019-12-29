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Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калыка Акиева, 109. Предмет закупки:

лот №10 – запорная арматура ($1 880);

лот №11 – насос ГНОМ ($6 190).

27.12.2019 г. 8.00 — начало тендера, 08.01.2020 г. 9.00 – окончание приёма предложений и тендерных документов. 08.01.2020 г. – вскрытие ценовых предложений. Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:

5.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).

5.2. Цена с учётом всех предусмотренных налогов и сборов.

5.3. Лот №10: срок поставки – 30 календарных дней с момента заключения договора;

лот №11: срок поставки – 60 календарных дней с момента заключения договора.

Контактные данные для подробной информации (получения подробных условий конкурса, инструкций, списка лота): тел. +996 (312) 58-58-58 (доб. 39196), моб. (0770) 00-04-12, alexander.raissov@kazminerals.com, Александр Раисов. Особые условия:

7.1. Неделимость лота.

7.2. Требуемый срок заключения договора — не более пяти дней с момента извещения потенциального победителя.

7.3. Оплата — 100% по факту в течение 60 банковских дней.

7.4. Опыт аналогичных поставок.