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Отметим, что благодаря «Автобусу милосердия» около ста малоимущих и бездомных получают горячую еду, одежду по сезону и медицинскую помощь и лекарства по назначению врача. Каждый вторник и субботу православные сёстры милосердия и добровольцы выезжают на две точки кормления бездомных, а также привозят продовольственные пакеты подопечным пенсионерам, которые не могут самостоятельно выйти из дома.

Этот проект отдела социального служения и благотворительности Бишкекской и Кыргызстанской епархии работает уже шесть лет, но в прошлом году старый автобус вышел из строя и ремонту не подлежал. С января 2019 года объявлен сбор на новый транспорт для помощи бездомным. По предварительным подсчётам, требовался миллион сомов. Инициативу поддержали СМИ, организации и частные лица. В результате за десять месяцев удалось собрать необходимую сумму, и 2 декабря приобретён автомобиль Mercedes-Benz Sprinter стоимостью 1 088 100 сомов, и ещё около 70 000 потрачено на техническую профилактику и покупку необходимых деталей. Более 60% накопленной суммы внесли кыргызстанцы, 35 — пожертвовали россияне и оставшиеся 5 — соотечественники из Германии и Казахстана.

Кроме того, соотечественники из Германии, участники WhatsApp-группы IntKG собрали 20 000 сомов и передали их на кормление бездомных во время рейсов «Автобуса милосердия». Сами бездомные тоже вносили свой вклад, бросая в специальный стаканчик деньги, которые им удалось насобирать.

«Люди по возможности отдавали деньги с чистым сердцем и верили, что у нас получится собрать на новый автобус. И вот он стоит перед вами. Думаю, это наша общая радость. Надеемся, что машина послужит ещё очень долго», — отметила сестра милосердия Надежда Хохлова.

Перед выездом транспорт освятил епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил, и автобус направился к своей первой точке — пересечению улиц Логвиненко и Льва Толстого. В этот раз привезли борщ, варёные яйца, хлеб и горячий чай. Можно было взять еду с собой для тех, кто не в состоянии был прийти.

С 2011 года 59-летняя Балжан живёт на улице. Документы она давно потеряла, близких нет, вот и вынуждена выживать как может. «Благодаря «Автобусу милосердия» мы едим горячее, пьём чай. Ещё привозят тёплую одежду. Мне подарили куртку. Всегда очень ждём автобус, поскольку очень нуждаемся в его помощи», — поделилась женщина.

Александр бездомный уже шесть лет. С его слов, ест только тогда, когда приезжает автобус. «Меня бросили родители, родных у меня нет. И я очень благодарен людям, которые не бросают нас и помогают».

«Никто нам так не помогает, как епархия. Они столько людей спасают и кормят. Скоро Новый год, пусть ваша поддержка вам счастьем обернётся. Спасибо вам за всё!» — добавил стоящий рядом Майрамбек.

Кстати, с грустью наблюдая за этими людьми, я заметила, насколько общее горе их объединило, как они рады видеть друг друга и переживают, чтобы каждый успел поесть.

«Нас Бог создал всех одинаковыми. Каждому нормальному человеку свойственна потребность помочь своему ближнему. И это прекрасно, что есть люди, творящие добро», — заметила руководитель отдела социального служения и благотворительности Бишкекской и Кыргызстанской епархии Елена Иванова.

По её словам, очень легко судить таких людей, труднее понять их, помочь и спасти. Затем Елена привела в пример Илью Кускова, открывшего в Москве приют для бездомных, мотивированных на выход из своей среды. Это удивительное место, где действуют несколько программ по выздоровлению, работают психологи, помогают найти работу, социализироваться. В результате человек снова может стать полноправным членом общества и приносить пользу. «У нас на самом деле помощь низкопороговая — одеть, полечить, накормить. К сожалению, без помощи государства мы не сможем осуществить подобный проект, требующий огромного финансирования».

Отметим, что, несмотря на то, что несколько месяцев не было транспорта, отдел социального служения и благотворительности Бишкекской и Кыргызстанской епархии не пропустил ни одного выезда к тем, кто очень их ждёт. Еду доставляли на транспорте добровольцев.

Аида ШИРИНОВА.

Фото автора.