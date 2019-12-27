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Национальный центр исполнительских искусств — уже более десятилетия как стал одним из самых ярких достопримечательностей Пекина. Его здание построено не сотни или тысячу лет назад, а в самом начале ХХI века. Оно стало одной из жемчужин китайской столицы, наряду с Запретным городом, Храмом Неба, с площадью Тяньаньмэнь. Со стороны это грандиозное сооружение напоминает огромный корабль пришельцев, наполовину ушедший в воду, а сверху — громадную каплю, застывшую на поверхности искусственного озера, окружающего здание театра. Особенно красиво здесь по вечерам, когда светящиеся точки на куполе сливаются со звёздами, а сам купол окрашивается то в фиолетовый, то в золотистый, то в бирюзовый и другие цвета. И если снаружи театр производит большое впечатление, то внутри фантастическое.

В главном здании находятся три исполнительские площадки: оперный театр, концертный зал и балетная сцена, способные вместить около шести тысяч человек. Это примерно как три наших бишкекских филармонии поместить под одну крышу, и останется место. Огромное фойе театра находится под землёй. Эта часть здания уходит на глубину более чем 30 метров, а его высота — около 50 метров. Над прозрачным потолком фойе плещется вода искусственного озера — полная иллюзия нахождения в каком-нибудь громадном аквариуме, за исключением того, что над головой не проплывают гигантские акулы или осьминоги. Для приятного и полезного времяпровождения здесь предусмотрено всё — кафе, магазины, конференц-залы, библиотека, подземная парковка. Общая площадь помещений составляет порядка 200 гектаров!

Многие туристы говорят, что само посещение здания Национального театра оставляет массу восторженных впечатлений. Так получается, что иногда невозможно достать билеты на тот или иной концерт или постановку, или они не совпадают со временем пребывания туристов в Пекине, и экскурсия в театр компенсирует эту «неудачу». Сейчас трудно представить, что в начале строительства этой «жемчужины» появились масса петиций, протестов против строительства театра. Многие не представляли себе, как рядом с Запретным городом, площадью Тяньаньмэнь, сосредоточием традиций и души китайского народа можно возвести что-то этакое! Но, к счастью, творение знаменитого французского архитектора Поля Андрэ удалось-таки воплотить в жизнь, и к тому же Национальный центр исполнительского искусства органично вписался в ряд пекинских достопримечательностей, куда непрерывно тянется туристический поток.

Надо ещё сказать, что в начале строительства театра также непрерывно шёл поток обращений с протестами против строительства футуристического здания рядом с памятниками старины. Если вспомнить историю, то и Эйфелева башня в Париже казалась изначально каким-то архитектурным уродством, но теперь представить французскую столицу без неё вообще невозможно. Так и пекинский НЦИИ вместе с «Ласточкиным гнездом» — Национальным стадионом, построенным к Олимпиаде-2008 и П-образным офисом Центрального телевидения — стали шедеврами современной архитектуры столицы Китая.

Вход в театр спроектирован так, как будто человек спускается в какой-то тоннель. Пока любитель классического искусства идёт до второго фойе, их соединяет длинный, метров почти в сто, и широкий «подводный» коридор, — сердце и разум наполняются восторженным благоговением от ознакомления с репертуаром театра. Одна афиша сменяет другую, одни звёзды — других. После концертов оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева начинаются гастроли всемирно известной немецкой скрипачки Анны-Софи Муттер, настоящие гурманы могут насладиться игрой пианиста Андраша Шиффа, которого называют легендой исполнительского искусства современности. Само собой подразумеваются концерты китайского виртуоза Ланг Ланга. Кроме этого, афиши анонсируют концерты Датского камерного, Филадельфий-ского симфонического оркестров, а также ряд концертов и постановок местных виртуозов и композиторов. В ноябре-декабре 2019 года в Национальном театре идёт монументальная драма из истории Китая «Длинный марш».

Наша небольшая туристическая группа, состоявшая в большей части из людей, близких к искусству, получила огромное удовольствие от посещения Национальной оперы. В самом начале состоялся концерт оркестра Северо-Германского радио, с которыми выступал шведский кларнетист-виртуоз, дирижёр Мартин Фрост. По словам знатоков, и оркестр, и солист играли просто великолепно. Во второй раз мы попали на «Свадьбу Фигаро» В.-А. Моцарта. Забавно, конечно, видеть графа Альмавиву, Сюзанну и Керубино с азиатскими чертами лица, зато Фигаро и графиня Розина выглядели настоящими итальянцами из «Ла Скала». И у всех, естественно, безупречный итальянский! Самые же глубокие впечатления оставил балет «Дон Кихот» в исполнении труппы Мариинского театра. То, что творили на сцене артисты Мариинки, не передать словами, это нужно только видеть и слышать! Каждый балетный номер — настоящий шедевр! Изумительная игра оркестра, великолепные декорации и костюмы, уводящие зрителя в благословенные дни рыцарей и прекрасных дам. Один из наших товарищей сравнил это с «эль-классико», когда «Барселона» громит «Реал» с неприлично большим счётом — он большой поклонник каталонской команды.

Особого уважения заслуживает пекинская публика, посещающая этот театр. Большинство зрителей — молодые люди от двадцати до «кому за тридцать», тонко чувствующие музыку, танец, глубоко разбирающиеся во всех их нюансах, способные оценить по достоинству труд музыкантов, певцов, бережно сохранить то духовное богатство, которое льётся на них со сцены Национального театра оперы. Каждый посетивший эту культурную жемчужину китайской столицы унесёт восторг и восхищение, чувство сопричастности к чему-то вечному и непреходящему.

Нурлан ДЖООДАТОВ.