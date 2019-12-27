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Новый год — удивительно добрый и богатый на сюрпризы праздник, который с нетерпением ждут люди всех возрастов, потому что на этом весёлом и шумном торжестве происходит главное — долгожданная встреча с чудесами. И она произошла у всех участников Президентской ёлки в Национальной филармонии имени Т. Сатылганова, в которой приняли участие глава государства Соооронбай Жээнбеков и первая леди страны Айгуль Токоева. На ёлку от имени Президента Кыргызстана пригласили 1 100 детей школьного возраста со всех регионов нашей республики.

Это отличники учёбы, активисты, победители различных олимпиад, международных и республиканских конкурсов и творческих фестивалей, спортивных турниров, дети из детдомов, дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья. Все они стали зрителями масштабного музыкально-танцевального представления, в котором участвовали известные эстрадные звёзды Кыргызстана — Кайрат Примбердиев, Мирбек Атабеков и Айым Айылчиева, а также воспитанники, юные дарования из детских художественных коллективов столицы.

Начало музыкального действа ожидалось с минуты на минуту, а в это время в фойе филармонии царило настоящее волшебство. Красочное и сверкающее новогоднее убранство буквально окружало пришедших на ёлку детвору и их родителей, словно приглашая юных кыргызстанцев на увлекательную театрализованную новогоднюю сказку, которая уже ждала их на сцене Национальной филармонии. В этом году сценарий всего представления посвятили Году цифровизации. Об этом напоминали сценические костюмы героев искромётных хореографических композиций и само оформление сценического пространства, которое было выдержано в формате лазерного шоу. На световых экранах во время всего действа сменяли друг друга цветные сюжетные видеокадры, вдохновенно повествуя о Кыргызстане и его цифровой трансформации.

Разумеется, не обошлось и без зимних плясок и забав, особенно тронула игра в снежки, в которую азартно включились и взрослые артисты, и юные участники концертной программы. Восторгом и бурными овациями встретила детвора появившегося на сцене любимца — белоснежного весельчака Деда Мороза — Аяз-Ату, который зачитал присланные ему детские письма с желаниями и мечтами юных кыргызстанцев. Потом он вызвал на сцену одного из гостей и выполнил его желание спеть новогоднюю песню. Все участники представления подпели ему. Апофеозом всей композиции стало появление на сцене робота, которого сконструировали пытливые юные умельцы из Бишкека. А главным героем, который связал всё сценическое действо и всех появлявшихся персонажей, стал юный мальчик Санарип.

А затем на сцену поднялся встреченный громкими аплодисментами Президент страны Сооронбай Шарипович Жээнбеков, который сердечно поздравил радостную детвору с наступающим Новым 2020 годом.

«Наши предки оставили нам в наследство многонациональный дружный народ, прекрасную землю. Сейчас мы прилагаем большие усилия для развития нашей страны. Нет ничего дороже Родины. Время бежит очень быстро. Совсем скоро судьба страны и народа окажется в ваших руках. Вы должны быть готовы к этому. Мы верим в вас», — обратился Президент Сооронбай Жээнбеков к детям. Он подчеркнул, что только образованные люди смогут развивать страну и включить её в число передовых.

«Развитие страны тесно связано с современными технологиями. Поэтому прилагаются большие усилия для обеспечения всех школ интернетом, компьютерными классами и мультимедийной техникой», — отметил Сооронбай Жээнбеков, добавив, что своими победами на международных олимпиадах, соревнованиях и в конкурсах дети дарят огромную радость своим родителям, родным и учителям, прославляют страну на мировой арене.

«Глядя на вас, мы с уверенностью можем сказать, что у нашей страны хорошее будущее. Пусть в Новом году у вас будет много радостей, добрых друзей. Желаю, чтобы в жизни у вас всегда всё получалось, и вы дальше радовали ваших любящих родителей, учителей и родных. Мы со своей стороны сделаем всё возможное, чтобы у вас были счастливое детство и успешная взрослая жизнь», — отметил он.

А когда глава республики завершил свою вдохновенную речь, на сцену вышли три юных конструктора, которые приветствовали Президента и преподнесли ему в дар сконструированного ими робота. А затем сам Президент немного «поколдовал» возле фигуры большого робота — участника представления, и тот просалютовал разноцветными конфетти, украсившими и костюмы юных артистов, и всё сценическое пространство. Сам же робот-великан громко произнёс поздравление всем участникам президентской ёлки с наступающим Новым годом, а все приглашённые на новогодний праздник дети в подарок от Президента получили книги и сладости.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.