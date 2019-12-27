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Иски против СМИ не единственный путь урегулирования споров. Сторонам всегда нужно находить альтернативные решения по возникающим вопросам, заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев в ходе церемонии награждения работников СМИ, приуроченной к празднованию Дня информации и печати и Дня работников телевидения и радио.

Глава правительства поздравил работников СМИ с прошедшими профессиональными праздниками и с наступающим 2020 годом.

«Быть журналистом в наше непростое время — это, конечно, прежде всего огромная ответственность. Благодаря вашему труду наши граждане узнают о последних общественно-политических и культурных событиях, происходящих как в стране, так и за её пределами. Сегодня сложно представить нашу жизнь без средств массовой информации. Я хотел бы отметить роль СМИ именно в социально-экономических преобразованиях страны. Как премьер-министр я часто встречаюсь с журналистами и не понаслышке знаю о сложностях вашей работы», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Пользуясь случаем, премьер-министр также высказал своё мнение относительно дискуссий вокруг исков к СМИ.

«Я абсолютно убеждён в том, что свобода слова в Кыргызстане — это одно из наших важнейших достижений. И наша страна — лидер в регионе по свободе слова. Это факт, который никто не может оспорить. У нас каждый гражданин, кем бы он ни был, может свободно высказывать своё мнение, а средства массовой информации — свободно распространять это. Однако, как и наша страна, отечественная пресса сегодня переживает непростые этапы становления и развития. И журналистам не следует забывать, что их материалы всегда должны основываться на достоверных фактах. Я рад наблюдать за тем, как СМИ в последние годы все больше стали обращать внимание на качество публикуемых материалов, заметно усиливают редакционные требования, всё больше практикуют самоцензуру. И я убеждён в том, что нам надо делать всё, чтобы и дальше укреплять свободу слова в Кыргызстане и сохранять эти позитивные тенденции. Качественное и объективное освещение событий в стране чрезвычайно важно для нас, ведь сегодня мы живём в условиях, когда силу информации переоценить сложно. И здесь я хотел бы подчеркнуть, что иски против СМИ не единственный путь урегулирования споров. Сторонам всегда нужно стремиться находить альтернативные условия разрешения возникающих вопросов. Наша сила в открытости. Мы ничего не скрываем и готовы открыто обсуждать любые темы, приводить свои доводы и спорить. У нас нет больших запасов нефти и газа, но у нас есть свободолюбивое, демократическое общество, свобода слова и свобода выбора», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев, особо отметив, что важный фактор успешного продвижения вперёд — это стабильность. Начиная с 2018 года в Кыргызстане удалось стабилизировать макроэкономическую ситуацию, что отмечают такие авторитетные международные организации, как Международный валютный фонд, Всемирный банк и другие.

«Но самые главные достижения — это мир, стабильность и единство народа. В этом, безусловно, есть и огромная заслуга журналистского сообщества, — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев. — Нам предстоит ещё много работы, мы не должны отставать от цивилизованного мира. Наступает эра технологических революций и свершений. Поэтому, считаю, что ваша задача — это всемерно помогать нам в этом непростом процессе. Пользуясь случаем, ещё раз сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам всех наилучших благ, успехов в труде и здоровья!»

По завершении речи глава кабмина вручил награды работникам средств массовой информации.

Фото пресс-службы правительства.