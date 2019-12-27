Main Menu

СМИ: судиться или не судиться? Вот в чём вопрос

| декабря 27, 2019
ПоделитьсяShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on VK
VK
Print this page
Print

Иски против СМИ не единственный путь урегулирования споров. Сторонам всегда нужно находить альтернативные решения по возникающим вопросам, заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев в ходе церемонии награждения работников СМИ, приуроченной к празднованию Дня информации и печати и Дня работников телевидения и радио.

Глава правительства поздравил работников СМИ с прошедшими профессиональными праздниками и с наступающим 2020 годом.

«Быть журналистом в наше непростое время — это, конечно, прежде всего огромная ответственность. Благодаря вашему труду наши граждане узнают о последних общественно-политических и культурных событиях, происходящих как в стране, так и за её пределами. Сегодня сложно представить нашу жизнь без средств массовой информации. Я хотел бы отметить роль СМИ именно в социально-экономических преобразованиях страны. Как премьер-министр я часто встречаюсь с журналистами и не понаслышке знаю о сложностях вашей работы», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Пользуясь случаем, премьер-министр также высказал своё мнение относительно дискуссий вокруг исков к СМИ.

«Я абсолютно убеждён в том, что свобода слова в Кыргызстане — это одно из наших важнейших достижений. И наша страна — лидер в регионе по свободе слова. Это факт, который никто не может оспорить. У нас каждый гражданин, кем бы он ни был, может свободно высказывать своё мнение, а средства массовой информации — свободно распространять это. Однако, как и наша страна, отечественная пресса сегодня переживает непростые этапы становления и развития. И журналистам не следует забывать, что их материалы всегда должны основываться на достоверных фактах. Я рад наблюдать за тем, как СМИ в последние годы все больше стали обращать внимание на качество публикуемых материалов, заметно усиливают редакционные требования, всё больше практикуют самоцензуру. И я убеждён в том, что нам надо делать всё, чтобы и дальше укреплять свободу слова в Кыргызстане и сохранять эти позитивные тенденции. Качественное и объективное освещение событий в стране чрезвычайно важно для нас, ведь сегодня мы живём в условиях, когда силу информации переоценить сложно. И здесь я хотел бы подчеркнуть, что иски против СМИ не единственный путь урегулирования споров. Сторонам всегда нужно стремиться находить альтернативные условия разрешения возникающих вопросов. Наша сила в открытости. Мы ничего не скрываем и готовы открыто обсуждать любые темы, приводить свои доводы и спорить. У нас нет больших запасов нефти и газа, но у нас есть свободолюбивое, демократическое общество, свобода слова и свобода выбора», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев, особо отметив, что важный фактор успешного продвижения вперёд — это стабильность. Начиная с 2018 года в Кыргызстане удалось стабилизировать макроэкономическую ситуацию, что отмечают такие авторитетные международные организации, как Международный валютный фонд, Всемирный банк и другие.

«Но самые главные достижения — это мир, стабильность и единство народа. В этом, безусловно, есть и огромная заслуга журналистского сообщества, — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев. — Нам предстоит ещё много работы, мы не должны отставать от цивилизованного мира. Наступает эра технологических революций и свершений. Поэтому, считаю, что ваша задача — это всемерно помогать нам в этом непростом процессе. Пользуясь случаем, ещё раз сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам всех наилучших благ, успехов в труде и здоровья!»

По завершении речи глава кабмина вручил награды работникам средств массовой информации.

Фото пресс-службы правительства.

Главное No Comments »


« (Previous News)
(Next News) »



Related News

С Новым годом поздравляет Президент!

ПоделитьсяFacebookTwitterVKPrintНовый год — удивительно добрый и богатый на сюрпризы праздник, который с нетерпением ждут людиRead More

«Автобус милосердия» возвращается

ПоделитьсяFacebookTwitterVKPrintОтметим, что благодаря «Автобусу милосердия» около ста малоимущих и бездомных получают горячую еду, одежду поRead More

Добавить комментарий