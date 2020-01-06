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Президент Сооронбай Жээнбеков в канун Нового года встретился с участниками Апрельской революции 2010 года, пострадавшими и родственниками погибших.

Состоялся обмен мнениями об общественно-политической и социально-экономической ситуации в стране. Участники встречи поблагодарили за поддержку, оказываемую участникам Апрельской революции, семьям и близким погибших. Выразили поддержку президентскому курсу по борьбе с коррупцией, цифровизации страны, социально-экономическому развитию страны и другим начинаниям по системным преобразованиям.

Они также добавили, что на прошедшей накануне пресс-конференции Президент ответил на наиболее актуальные вопросы общественности и снял многие вопросы, в том числе волнующие их. Участники встречи подняли вопросы, касающиеся оргмоментов 10-летней годовщины Апрельской революции, излишней бюрократизации отдельных госорганов и местных властей.

Глава государства, отметив особое место Апрельской революции в истории страны, подчеркнул важность укрепления её идей и их полного претворения в жизнь. Он отметил, что оргкомитет по подготовке и проведению 10-й годовщины Апрельской революции работает в этом направлении.

Во встрече участвовали представители общественных объединений «Мекен Шейиттери», «Эр Теги», «Баатырларга таазим», «Жаркын Элес», «Апрель Баатырлары», «Айкол Ала-Тоо», «Апрель. Элим. Кыргызстан», «Айкол Таза Коом», «Апрель Баатырлар Биримдиги», «Апрель байрагы», «Элдик сакчы», «Элдик кайрат», «Мекен учун», «Орток шамы», ДНД «Патриот».

Отметим, что Сооронбай Жээнбеков традиционно дважды в год встречается с участниками Апрельской революции 2010 года, пострадавшими и родственниками погибших. Ранее это произошло 2 апреля 2019 года, в канун очередной годовщины Апрельской революции.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.