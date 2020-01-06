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Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провёл совещание по введению новых механизмов выплаты средств пенсионных накоплений.

Как отметил глава кабмина, подписано постановление, по которому застрахованные лица, имеющие пенсионные накопления, смогут использовать их в качестве собственного вклада при получении ипотечного кредита.

«Мы вводим новые механизмы выплаты средств пенсионных накоплений в целях обеспечения справедливости системы госсоцстрахования и оказания содействия гражданам в решении соцвопросов. В частности, теперь застрахованные лица, не имеющие собственного жилья, смогут один раз использовать свои пенсионные накопления на финансирование первоначального взноса по ипотечному кредиту. В рамках данного решения правительства предусмотрены новые нормы, по которым застрахованные лица, подвергшиеся тяжёлым заболеваниям, указанным в соответствующем перечне, смогут использовать свои средства пенсионных накоплений для оплаты медицинских расходов», — сказал премьер-министр.

На совещании отмечено, что перечень тяжёлых заболеваний, предоставляющих право на досрочное получение средств пенсионных накоплений, разработан совместно с Министерством здравоохранения и в него входят, в частности, случаи онкологических заболеваний.

Мухаммедкалый Абылгазиев особо подчеркнул, что решение актуальных социально значимых вопросов населения — это одна из приоритетных задач, стоящих перед кабинетом министров. В этом направлении на постоянной основе совершенствуется механизм предоставления госуслуг. По его словам, правительство и дальше намерено внедрять удобные для граждан эффективные механизмы для расширения возможностей по решению наиболее актуальных социальных задач.

Фото пресс-службы правительства.