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Сказал Президент Сооронбай Жээнбеков на церемонии вручения президентских стипендий лучшим студентам вузов страны по итогам 2019 года.

Глава государства отметил, что среди более 160 тысяч студентов страны эти ребята отличились своими знаниями и старанием.

«Желаю, чтобы вы в будущем стали гордостью народа и примером для подрастающего поколения, теми, кто станет развивать и прославлять Кыргызстан», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков, особо отметив, что сегодня при определении места страны на мировой карте интеллектуальные ресурсы, здоровье населения, качество человеческого капитала вышли на передний план. Кроме этого, через некоторое время на молодое поколение ляжет задача вести страну в будущее, для чего от них требуется настоящий патриотизм, владение качественными знаниями и упорный труд для достижения целей по развитию страны. Президент добавил, что современный мир меняется быстро, появляются новые специальности и исчезают некоторые профессии. В этой связи одной из приоритетных задач государства он назвал предоставление образования, отвечающего требованиям времени. Поэтому в ближайшее время ожидается принятие новой стратегии, охватывающей наиболее приоритетные направления образования, способной выстроить конкурентную образовательную систему.

«Происходит процесс интеллектуализации любой деятельности. Глобальную конкуренцию могут выдержать только образованные общества. Будущее от вас потребует умения добывать новые знания в любое время в любом месте», — подчеркнул глава государства, добавив, что цифровизация страны и технологическая модернизация экономики требуют лучших кадров с качественной подготовкой.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что на лауреатов президентской стипендии возлагаются особые надежды, пожелал им крепкого здоровья, счастья и благополучия и поздравил с наступающим Новым годом.

Наша справка.

Президентская стипендия ежегодно вручается лучшим студентам страны за достижения в учёбе и общественной жизни. В этом году по результатам объявленного конкурса 74 студента из 31 вуза со всей республики удостоились президентской стипендии. Им вручается похвальная грамота и стипендия на сумму 50 000 сомов на 1 академический год (10 месяцев).

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.