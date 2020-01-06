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Госнаграды под Новый год

| декабря 31, 2019
Штандарт Президента Кыргызстана
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Президент Сооронбай Жээнбеков подписал Указ «О награждении государственными наградами Кыргызской Республики». За существенный вклад в развитие социально-экономического, интеллектуального и культурного потенциала республики и большие достижения в профессиональной деятельности

НАГРАДИТЬ:

орденом «Манас» III степени:

Айтматову Розетту Тюракуловну — президента общественного объединения «Центр помощи женщинам» г. Бишкека;

Актанова Табылды Тыныбековича — артиста Кыргызского национального академического драматического театра им. Т. Абдумомунова;

Осмонова Оскона Джусупбековича — заведующего кафедрой истории и философии Кыргызского национального аграрного университета им. К.И. Скрябина;

Тажибаева Абдиваита — общественного и политического деятеля, ветерана труда;

орденом «Даңк»:

Сутенову Байму Жапаровну — менеджера координационного центра дирекции программ Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики;

медалью «Даңк»:

Алибегашвили Льва Марковича — заместителя генерального директора государственного предприятия «Проектно-изыскательский институт «Кыргыздортранспроект» при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики;

Ахмедова Бегижана Махмудовича — общественного деятеля, историка, писателя;

Маматкеримову Гульмиру Рысбековну — независимого эксперта, члена Совета по судебной реформе при Президенте Кыргызской Республики;

Мамбеталиева Аскара Мамбеталиевича — пенсионера;

Мурзаева Рахматиллу — начальника Кызыл-Кийского городского управления Социального фонда Кыргызской Республики;

Мусаева Акылбека Инаятовича — заведующего отделением хирургии Бишкекской городской клиники №1;

Пальчунова Владислава Петровича — генерального директора открытого акционерного общества «Муз-Тор» Токтогульского района Джалал-Абадской области;

Примова Бердибая — директора общества с ограниченной ответственностью «Пэрити Коал»;

Сагынбаева Латипжана — общественного и политического деятеля, ветерана труда;

Сопиева Абдыманапа Усокеевича — председателя общественного объединения ветеранов войны в Афганистане и военных конфликтов Аламудунского района Чуйской области, депутата Аламудунского айыльного кенеша;

Фёдорова Александра Павловича — художника-фотографа;

Чочунбаеву Динару Илимбековну — директора общественного фонда CACSARC-kg («КАКСАРК-кейджи»);

ПРИСВОИТЬ:

почётное звание «Народный артист Кыргызской Республики»:

Дуйшокеевой Майрам Нарынбаевне — солистке Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова;

Максутову Алтынбеку Аскаровичу — художественному руководителю Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова;

Нышанову Нурланбеку Ашымовичу — художественному руководителю центра традиционной музыки общественного фонда «Устатшакирт плюс» г. Бишкека;

Тумаковой Айзаде Маметисаевне — солистке балета, ведущему мастеру сцены, балетмейстеру-постановщику Кыргызского национального академического театра оперы и балета им. А. Малдыбаева;

Чалабаеву Эгемберди Вахаповичу — режиссёру Кыргызского государственного театра юного зрителя им. Б. Кыдыкеевой;

почётное звание «Народный писатель Кыргызской Республики»:

Абдылдаеву Шаршеналы — писателю, переводчику;

почётное звание «Заслуженный артист Кыргызской Республики»:

Ахмедову Абдикериму Султановичу — мелодисту, певцу, преподавателю факультета искусств Ошского государственного университета;

Душеевой Кенжекан Шамшиевне — руководителю продюсерского центра «Томирис»;

Карыбаеву Аскарбеку Акматовичу — мелодисту, композитору;

Касымбекову Ильичбеку Тезековичу — мастеру сцены Кыргызского государственного кукольного театра им. М. Жангазиева;

Осмоналиеву Токтомурату — комузисту Джалал-Абадской областной филармонии им. Т. Тыныбекова;

Шеркулову Намазбеку Камчыбековичу — комузисту;

почётное звание «Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики»:

Ажыматову Зайырбеку Самагановичу — поэту, внештатному корреспонденту учреждения «Азаттык Медиа»;

Балбекиной Ларисе Васильевне — помощнику художественного руководителя по труппе Государственного национального русского театра драмы им. Ч. Айтматова;

Бекешову Бейшенбеку Асековичу — корреспонденту общества с ограниченной ответственностью «2-канал» (телерадиокомпания «NewTV»);

Бектуровой Асие Тобокеловне — главному специалисту сектора по работе с ведомственными архивами и контроля Архивного агентства при Государственной регистрационной службе при правительстве Кыргызской Республики;

Жаманкулову Ырайымберди — советнику министра культуры, информации и туризма Кыргызской Республики на общественных началах, художественному руководителю Алайского районного дома культуры Ошской области;

Закировой Айнуре Абдукахаровне — директору Сузакской районной объединённой сети библиотек Джалал-Абадской области; Кенжеевой Айымкан Кенжеевне — художественному руководителю фольклорного ансамбля «Аксаамай»; Мамбетказиевой Айгуль Токтобековне — директору Кыргызского национального музея изобразительных искусств им. Г. Айтиева;

Мамбетову Ишенбеку Маралбаевичу — заместителю директора — исполнительному директору Кыргызского национального академического театра оперы и балета им. А. Малдыбаева;

Рыспаеву Курманбеку Абдымамбетовичу — заместителю руководителя пресс-службы Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

Сарыгуловой Зине Амановне — декану факультета вокального искусства и дирижирования Кыргызской национальной консерватории им.

К. Молдобасанова;

Толонову Ырысбаю — художнику-живописцу, заместителю директора Ошского областного музея изобразительных искусств им. Т. Садыкова;

Турдалиевой Бегимбубу Турапбаевне — заведующей отделом политики государственной официальной газеты «Эркин Тоо»;

Эшкожоевой Бегайым Ибраимовне — заведующей отделом планирования и обеспечения эфира Государственной телерадиовещательной компании Кыргызской Республики «ЭлТР»;

почётное звание «Заслуженный врач Кыргызской Республики»:

Асаналиевой Айтыкан — врачу-педиатру центра семейной медицины №15 г. Бишкека;

Байгончоковой Бурул Чоокбаевне — врачу-иммунологу центра семейной медицины №1 г. Бишкека;

Деркембаевой Мундук Сагымбаевне — врачу группы семейных врачей «Аракет» Тюпского районного центра семейной медицины Иссык-Кульской области;

Жарматовой Темиркан Досатовне — заместителю директора по лечебной работе Ошской межобластной объединённой клинической больницы;

Ждановой Елене Васильевне — заведующей отделением множественной лекарственной устойчивости Национального центра фтизиатрии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики;

Иманкулову Абдыгали Нарыбаевичу — заведующему отделением анестезиологии и реанимации Джалал-Абадской областной клинической больницы;

Кєчманбетову Темирлану — клиническому руководителю группы семейных врачей № 2 «Кызарт» Джумгальского районного центра семейной медицины Нарынской области;

Курмановой Айман Темиркуловне — заведующей инфекционным отделением Иссык-Кульской областной объединённой больницы;

Маматову Адамкалию — заведующему отделением стоматологии Сокулукского районного центра семейной медицины Чуйской области;

Тазабековой Жамал Исмаиловне — врачу-ординатору центра поликлиники и лечения медицинской службы г. Ош и Ошской области медицинского управления Министерства внутренних дел Кыргызской Республики;

Хусеновой Махбубе Юсуповне — заведующей родильным отделением Баткенской областной объединенной больницы;

почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Кыргызской Республики»:

Бообековой Асылгуль Анарбековне — заведующей отделом по управлению качеством медицинских услуг Чуйской областной объединённой больницы;

почётное звание «Заслуженный учитель Кыргызской Республики»:

Авазову Абдыманапу Коноковичу — учителю кыргызского языка и литературы школы-гимназии им. Т. Темирбаева Сузакского района Джалал-Абадской области;

Акматову Абдыкалыку — директору средней школы №20 им. А. Калмурзаева Узгенского района Ошской области;

Алибаеву Абдумиталипу Шарабидиновичу — учителю математики школы-гимназии «Кара-Токой» Баткенского района Баткенской области;

Базаровой Апал — директору средней общеобразовательной школы №1 «Макмал» им. Т. Мойдунова Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области;

Жанузаковой Ибадат Шакиевне — учителю начальных классов средней школы № 2 им. Ж. Боконбаева Токтогульского района Джалал-Абадской области;

Карачаевой Минаваркан Абдивахаповне — учителю кыргызского языка и литературы средней школы №74 им. А. Шеркулова Кара-Суйского района Ошской области;

Качканаковой Бардакуль Дуйшеновне — учителю математики общеобразовательной средней школы имени И. Отунбаева Манасского района Таласской области;

Самиевой Тамарахан Кожоевне — бывшему директору средней общеобразовательной школы «Тамга» Джети-Огузского района Иссык-Кульской области;

Стаханову Токтожуме Мадиевичу — учителю начальных классов средней школы Кызыл-Октябрь Джумгальского района Нарынской области;

Эркебаеву Мойдуну — ветерану педагогического труда;

почётное звание «Заслуженный работник образования Кыргызской Республики»:

Байгазиеву Кадырберди — заведующему кафедрой теории и методики среднего профессионального образования гуманитарно-педагогического колледжа Ошского государственного университета;

Бурканову Мустапакулу Аниваровичу — директору средней школы «Шанкол» Ноокатского района Ошской области;

Кудайкуловой Айгул Мамажановне — директору специальной общеобразовательной школы-интерната для слепых и слабовидящих детей г. Оша;

Кыргызбаевой Чынар — доценту кафедры государственного, официального и иностранных языков Международного университета им. К.Ш. Токтомаматова;

Матиевой Гулбадан — профессору кафедры алгебры и геометрии факультета математики и информационных технологий Ошского государственного университета; Орунбекову Бакытбеку Орунбековичу — старшему преподавателю отделения журналистики факультета коммуникаций Кыргызско-Турецкого университета «Манас»;

Сатыбаеву Абдуганы Джунусовичу — заведующему кафедрой информационных технологий и управления Ошского технологического университета;

Сырдыбаевой Эльмире Айбашевне — директору центра развития ребёнка №127 «Акылай» г. Бишкека;

Тян Светлане Иннокентьевне — директору дошкольной образовательной организации №1 «Достук» г. Токтогула Джалал-Абадской области;

почётное звание «Заслуженный деятель науки Кыргызской Республики»:

Арзиеву Жоромамату — директору Института природных ресурсов им. А. С. Джаманбаева Национальной академии наук Кыргызской Республики;

Нургазиеву Рысбеку Зарылдыковичу — ректору Кыргызского национального аграрного университета              им. К.И. Скрябина;

Турдалиевой Чолпон Джапарбековне — профессору антропологии Американского университета в Центральной Азии;

Усупбаеву Акылбеку Чолпонкуловичу — заведующему кафедрой урологии и андрологии до и последипломного обучения Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева;

Чодураеву Темирбеку Макешовичу — декану факультета географии, экологии и туризма Кыргызского государственного университета им.

И. Арабаева;

почётное звание «Заслуженный экономист Кыргызской Республики»:

Давлесову Батырбеку Насыровичу — эксперту отдела правового обеспечения аппарата Президента Кыргызской Республики;

почётное звание «Заслуженный юрист Кыргызской Республики»:

Бекбасарову Рашиду Бердибаевичу — экс-члену Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики;

Шайназарову Тынчтыку Урайимовичу — депутату Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

почётное звание «Заслуженный работник государственной службы Кыргызской Республики»:

Абетековой Рыскуль Нургазиевне — эксперту представительства правительства Кыргызской Республики в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики;

Бардиновой Нуржан Арзыкуловне — статс-секретарю Государственного агентства по делам молодёжи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики;

Иманалиеву Каныбеку Капашовичу — депутату Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

Телекмановой Алмагуль Омурзаковне — заведующей отделом развития государственного языка на территориях Национальной комиссии по государственному языку при Президенте Кыргызской Республики;

почётное звание «Заслуженный работник связи Кыргызской Республики»:

Джумабекову Батырбеку Тологоновичу — техническому директору закрытого акционерного общества «Альфа Телеком»;

Сабырканову Эгемкулу Исраиловичу — директору Ошского областного филиала открытого акционерного общества «Кыргызтелеком»;

почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Кыргызской Республики»:

Айдаралиеву Таалайбеку Алимбековичу — директору Департамента по экспертизе сельскохозяйственных культур Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики;

почётное звание «Заслуженный работник транспорта Кыргызской Республики»:

Бусурманкулову Абдималику Бурканбековичу — директору дирекции инфраструктурного развития открытого акционерного общества «Международный аэропорт «Манас»;

почётное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Кыргызской Республики»:

Жогиной Ильвире Алексеевне — заместителю директора специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Ынтымак»  г. Бишкека.

Также вручены почётные грамоты Кыргызской Республики. Со списком получателей можно ознакомиться на сайте Президента: Prezident.kg.

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