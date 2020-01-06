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Военнослужащие Вооружённых сил Кыргызстана и Государственной службы исполнения наказаний получили ключи от квартир. Их с новосельем поздравил Президент Сооронбай Жээнбеков.

С его участием состоялась церемония открытия жилого дома для военнослужащих в 12-м микрорайоне Бишкека и нового дома для сотрудников ГСИН в селе Молдовановка Аламудунского района Чуйской области. Президент поздравил военнослужащих с радостным событием, отметив символичность того, что это происходит в канун Нового года. Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что улучшению социального положения военных и впредь будет уделено особое внимание. Он поблагодарил их за самоотверженный труд, преданность присяге и службу Отчизне. Вручил сертификаты на 200 тысяч сомов для благоустройства каждого нового дома, осмотрел квартиры, пообщался с семьями военнослужащих и поздравил их с наступающим Новым годом, пожелав крепкого здоровья, семейного благополучия.

Наша справка. В 2019 году для военнослужащих Вооружённых сил страны и сотрудников правоохранительных органов построены 9 домов на 265 квартир.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.