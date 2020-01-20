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Родители за зарплату

| января 17, 2020
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В Кыргызстане более 150 детей живут в приёмных семьях.

Министерство труда и социального развития выплачивает фостерным семьям как заработную плату в размере 6 000 сомов и столько же на содержание ребятишек, взятых на воспитание.

Приёмными родителями могут стать граждане страны, достигшие 30-летнего возраста, но не старше 65 лет, прошедшие обучение, отбор и получившие одобрение уполномоченного органа по защите детей. На воспитание каждая семья может взять до трёх ребят, не достигших 16 лет.

 

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