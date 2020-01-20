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В Бишкеке состоялось торжественное мероприятие в честь 75-й годовщины проживания турок-месхетинцев в Кыргызстане, ставшем для них родиной.

В нём приняли участие представители дипмиссий, акимы, уважаемые аксакалы, СМИ.

Организаторы открыли встречу показом документального фильма, рассказывающего о депортации турок в Центральную Азию по указанию Сталина в 1944-1945 годах и о том, как кыргызский народ протянул руку помощи братьям-туркам в непростое время.

После этого перед собравшимися выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в КР Женгиз Камиль Фырат. В своей речи он отметил, что проживающим здесь представителям турецкого этноса удалось сохранить единство и солидарность, сформировать сплочённое сообщество.

Дипломат также выразил благодарность государству и народу Кыргызстана за помощь и поддержку, оказанные туркам-месхетинцам. «Братский кыргызский народ тогда открыл двери своих домов, дал кров, делился едой и помог выжить. Турецкий народ этого никогда не забудет», — заключил глава дипмиссии.

Взявший следующее слово председатель Ассоциации турок-месхетинцев Атамшах Дурсунов в своей речи напомнил, что Турция первой признала независимость Кыргызской Республики в 1991 году. Также турецкий народ очень почитает творчество великого писателя Чингиза Айтматова, обычаи и культуру кыргызского народа. «Все эти 75 лет мы, как законопослушные граждане, трудились во имя нашей родины — Кыргызстана. И впредь будем продолжать любить её, развивать экономику и сельское хозяйство. Турки поднимали кыргызский флаг на международных спортивных аренах. Более 80 народностей проживают в нашей стране, и все мы дружно живём бок о бок».

В завершение мероприятия Женгиз Камиль Фырат вручил благодарственные письма акиму Иссык-Атинского района, главам айыл окмоту, где компактно проживают турки, а также гражданам, приютившим турок-месхетинцев в те непростые времена.

В свою очередь турецкая диаспора отметила своих аксакалов за вклад в развитие страны, за содружество и проживание в мире, согласии и единстве с кыргызским народом.

Аида ШИРИНОВА.

Фото автора.