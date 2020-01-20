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Без всяких предисловий могу сказать, что 42 года, прожитые с моей незабвенной и прекрасной Марипой, стали самыми счастливыми в моей жизни.

Благодарю судьбу за то, что знал, общался и некоторое время жил с её замечательными родителями — мудрыми и красивыми. Её отец, Абакир Койчуманов, в наши школьные годы был инженером-механиком в колхозной мехмастерской. Ранее работал главным инженером Ат-Башинской МТС. Не знаю, почему, наверное, из робости и стеснительности, но, когда мы ещё школьниками дружили с Марипой, я, завидя её отца, едущего на лошади по селу, старался спрятаться, чтобы он меня не увидел. Хотя в жизни он был очень обходительный, деликатный человек.

Когда мы с Марипой поженились, и я стал практически его сыном, он до последнего дня обращался ко мне на «вы».

Кстати, его младший брат, единственный, если не ошибаюсь, из учителей начальных классов республики, был удостоен звания Героя Социалистического Труда.

Под стать мужу была и мама Марипы Шаербюбю Сыдыкбекова, которую односельчане звали Кубакай. В годы войны она одной из первых в колхозе села за рычаги трактора, заменив ушедшего на фронт тракториста. И хотя после войны рассталась с профессией механизатора, до конца жизни оставалась сельской активисткой. Была такой же, как и муж, скромной, учтивой и предупредительной в общении со всеми. Словом, это были настоящие сельские интеллигенты.

Позже, общаясь с самыми разными людьми, я пришёл к убеждению, что можно не иметь диплома о высшем образовании, быть обыкновенным трактористом или скотником и оставаться порядочным, выдержанным, воспитанным человеком. А может случиться и наоборот. У человека за плечами вуз, а то и два диплома в кармане, а он как был самовлюблённым хамом и грубияном, так им и остался.

Меня с родителями моей жены все годы их жизни связывали тёплые и нежные отношения. Я им всю жизнь был крайне признателен и благодарен за Марипу, которую они, так уж получилось, родили и воспитали как бы для меня.

Когда Абакир Койчуманович на старости лет, похоронив жену, остался один, мы предложили ему переехать в Бишкек и жить с нами. Оставаться одному в Ак-Моюне ему было нельзя. Он очень тяжело переживал уход жены. Прожил последние годы в нашем доме, окружённый заботой и любовью дочери, внуков и близких. Скончался в 1995 году в возрасте 84 лет.

Могу без всякого преувеличения сказать, что моя служебная карьера сложилась так удачно и успешно, да и сам я состоялся как профессионал и политический деятель во многом благодаря Марипе. Она посвятила свою жизнь мне и семье. Послушно следовала за мной всюду, куда меня забрасывала судьба. Из Оша в украинский Житомир, снова в Ош, потом в Майли-Сай, Токмак, Нарын, Бишкек, снова Ош и опять Бишкек. А ведь народный житейский опыт приравнивает два переезда к одному пожару. Вот и считайте, сколько пожаров пришлось пережить моей верной и послушной Марипе. И ведь далеко не всегда и не везде ей удавалось найти работу по своей специальности и по душе.

Скажем, в Нарыне, где на весь город имелось 2-3 школы и потребность в учителях была всегда удовлетворена на все 100%, ей даже пришлось работать в облсовпрофе.

Но ни разу за все годы нашей совместной жизни я не слышал от неё ни единого слова упрёка, ни одной жалобы, не встретил ни одного укоряющего взгляда. Дом, семья во все времена оставались моим оплотом, моей на-дёжной крепостью. При этом я не знал ничего, кроме работы. Все заботы по дому, его обустройству, ведению хозяйства, воспитанию детей, бытовые проблемы лежали на плечах Марипы.

Сегодня наш просторный двор украшен разнообразными цветами, окружён тянь-шаньскими елями, пирамидальными туями. Растут фруктовые деревья, разбит виноградник. Всё это благодаря труду и заботам Марипы. Цветы были её страстью. Когда я выезжал в очередную зарубежную командировку, она просила меня привезти семена каких-нибудь экзотических цветов. А однажды, когда мы с ней поехали в Данию вместе, она приобрела несколько горшков с распустившимися цветами и всё время полёта держала их на коленях. Ведь в багаж их не сдашь, и в самолёте никуда не поставишь. Оставался один выход. А на мой вопрос: «Зачем тебе это нужно?» отвечала: «Ну как ты не понимаешь? Ведь у нас в республике таких цветов нет».

Должен сказать, что со временем я привык в сложные моменты советоваться с ней. И ни разу не усомнился и не разочаровался, не пожалел о том, что прислушался к её совету. Она была очень мудрым и прозорливым человеком. И не только в житейском плане, но и как политик, и как управленец, и как психолог.

При этом, когда я уже занимал влиятельные посты, кое-кто из знакомых пытался воспользоваться её положением жены крупного чиновника областного или республиканского масштаба, обращались к ней с разного рода просьбами. На что Марипа неизменно твёрдо и однозначно говорила: «Обращение не по адресу. Я эти вопросы не решаю. Советую обратиться напрямую к мужу». Так что вскоре число желающих просить о чём-либо в этом плане Марипу заметно пошло на убыль, а потом и вовсе сошло на нет.

В августе 1968 года мы с Марипой сыграли свадьбу, а вскоре ушла в мир иной наша мама.

Отец очень тяжело переживал её смерть. Человек, прошедший всю войну, много чего повидавший за свою жизнь, он сильно сдал. В 57 лет резко постарел буквально на глазах. Стал часто плакать, потерял интерес к работе, к школе. Даже как-то пытался уговорить меня сделать ему пенсию по инвалидности. Ведь после смерти жены на его попечении осталось семь детей, младшему из которых было всего три года.

И здесь в полной мере проявился характер Марипы, её самоотверженность, преданность семье. Она, по сути, заменила моим младшим сёстрам и братьям мать. Заботилась о них, воспитывала. Так что через некоторое время младшие стали называть ее тай-эне. А когда приходила пора каждому из них жениться или выходить замуж, она вела переговоры с будущими родственниками, брала на себя хлопоты по проведению неизбежных в таких случаях торжеств. И уже их дети стали называть Марипу, по примеру наших внуков, бабушкой.

Моей Марипы не стало в 2011 году. Сегодня, 17 января, очередная дата её рождения.

Накен КАСИЕВ,

доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Кыргызской Республики.