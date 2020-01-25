Будущие Эдисоны
В Государственной патентно-технической библиотеке Кыргызпатента провели день детского изобретательства.
Ребята посетили мастер-классы по авиамоделизму, электронике, начально-техническому моделированию, робототехнике. Также организована выставка детского технического творчества. Кроме этого, прошли конкурсы, игры. Мероприятие завершилось показом детской сказки и раздачей сладких подарков.
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