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В Государственной патентно-технической библиотеке Кыргызпатента провели день детского изобретательства.

Ребята посетили мастер-классы по авиамоделизму, электронике, начально-техническому моделированию, робототехнике. Также организована выставка детского технического творчества. Кроме этого, прошли конкурсы, игры. Мероприятие завершилось показом детской сказки и раздачей сладких подарков.