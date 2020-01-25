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Группа воспитанников Кыргызского национального военного лицея им. Героя Советского Союза Д. Асанова отправилась в Индию для обмена опытом подготовки военных кадетов.

Вместе со сверстниками из Бангладеш, Бутана, Вьетнама, Казахстана, Мальдивов, Непала, России, Сингапура они учатся по программе подготовки военных специалистов для нужд армии и флота Индии.

Кроме учёбы, ребята посетят музеи, древние крепости и мемориальные комплексы, включая одно из восьми чудес света — Тадж-Махал. Также запланирован тур по достопримечательностям Дели и экскурсия по Джайпуру, одному из старинных городов.

Встречи воспитанников военных учебных заведений по программе обмена проводятся на постоянной основе. Так, в прошлом году в Кыргызстан приезжали индийские кадеты.