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Наши кадеты в Дели

| января 22, 2020
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Группа воспитанников Кыргызского национального военного лицея им. Героя Советского Союза Д. Асанова отправилась в Индию для обмена опытом подготовки военных кадетов.

Вместе со сверстниками из Бангладеш, Бутана, Вьетнама, Казахстана, Мальдивов, Непала, России, Сингапура они учатся по программе подготовки военных специалистов для нужд армии и флота Индии.

Кроме учёбы, ребята посетят музеи, древние крепости и мемориальные комплексы, включая одно из восьми чудес света — Тадж-Махал. Также запланирован тур по достопримечательностям Дели и экскурсия по Джайпуру, одному из старинных городов.

Встречи воспитанников военных учебных заведений по программе обмена проводятся на постоянной основе. Так, в прошлом году в Кыргызстан приезжали индийские кадеты.

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