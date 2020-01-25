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В Нью-Дели прошло туристическое «Роуд-шоу».

Директор Департамента туризма Максат Дамир уулу представил страновую презентацию о туристическом потенциале нашей республики. Он отметил, что Индия является третьей страной в мире по выездному туризму после Китая и США.

В свою очередь посол А. Исаев подчеркнул, что посольство всегда открыто к сотрудничеству для туркомпаний, планирующих привлечь индийских туристов и инвесторов в туристскую отрасль Кыргызстана.

А член управляющего комитета Ассоциации туристических агентов Индии (TAAI) и президент Индийской ассоциации гольф-туризма (IGTA) в своём выступлении заявил, что лидеры двух стран продемонстрировали обоюдную заинтересованность в создании и улучшении условий в секторах, сфокусированных на взаимной торговле и инвестициях.

В мероприятии участвовало около 30 крупных туристических компаний Индии и Кыргызстана, которые заинтересованы в налаживании деловых контактов.