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Сразу оговорюсь: опробовать на себе систему электронной записи на приём к врачу у меня не вышло, потому как в поликлиниках в последний раз была… не помню, в каком году. Войдя на сайт registratura.med.kg, я одолела только два первых шажка — ввела ИНН и номер телефона, после чего электронный медрегистратор сообщил, что я не приписана ни к одному медучреждению (это правда, в этом смысле я дремучая, как брянский лес) и меня в эту очередь не пропустят.

Итак, чтобы узнать, что это за «игрушка» такая — электронная запись, я отправилась в обычную городскую поликлинику, стоящую не далеко, не близко, не высоко, не низко — на Алма-Атинской — Салиевой, в результате слияний-разлияний ставшую ЦСМ №9.

Несмотря на ранний час (7.30 утра), фойе перед регистратурой наполнялось нарастающим гулом всё прибывающих посетителей. Одни блуждали взглядом по информационным стендам, другие уверенно передвигались от одной двери к другой, действуя по хорошо им известному алгоритму, и таких наблюдалось явно больше. Однако если театр, как известно, начинается с вешалки, то место старта пациента в поликлинике — регистратура. Устроившись возле колонны напротив, я прочитала разнообразные по содержанию и размеру объявления — о необходимости пользоваться масками при кашле, чихании и прочих признаках заболеваний, о том, что перед визитом к врачу следует получить КИФ (клинико-информационную форму) и прочие. Баннер с информацией о том, что в центре семейной медицины внедрена система электронной записи к доктору, выигрышно выделялся на их фоне.

Тем временем у окна регистратуры подрастала очередь, в которой я для себя выделила мужчину лет 60, который 5-7 минут записывался на приём. Получив какую-то бумажку, он отошёл, но не к врачу, а к соседнему окну, раскрывшемуся, как в передаче «В гостях у сказки». Оказывается, там выдают те самые КИФы, листы посещений. Дождавшись, когда ему вручили этот «пропуск» в кабинет врача, я спросила у доброжелательной обитательницы комнаты за окошком, как обстоят дела с электронной очередью, стало ли легче работать с её внедрением.

Признаюсь, была слегка огорошена её категоричным «нет». Вот так фокус! Два месяца назад Минздрав, протрубив в фанфары, оповестил население о запуске системы электронной очереди в ЦСМ, и вдруг такой пассаж…

Наверное, своими расспросами я наступила на больную мозоль. Разговор получился достаточно откровенным, в беседу, выбрав свободную минуту, включались и регистраторы, полностью подтверждая вердикт своей коллеги, раздающей КИФы.

Мне рассказали и о причинах неэффективности онлайн-регистрации, и о возможных способах решения вопроса, и о многих других проблемах системы здравоохранения вообще и этого коллектива в частности, которые, наслоившись одна на другую, привели нашу медицину, особенно её первичное звено, в столь удручающее состояние.

Из разговора я сделала вывод, что онлайн-запись зашагает по стране семимильными шагами не скоро по нескольким причинам. Одна из них — та самая летящая вскачь телега, вслед которой уныло смотрит запряжённый конь… А если без метафор — неготовность (моральная и материальная) врачей и пациентов активно и безболезненно внедрить новшество, несомненно, призванное облегчить нашу с вами жизнь. Народ считает, что образовать живую шеренгу у кабинета врача — надёжнее и привычнее, чем записаться в какой-то неосязаемой, эфемерной очереди. А бумажка в руках — вот, весомое доказательство твоего существования! Кроме того, многое непонятно в этих электронных хитросплетениях людям пенсионного возраста, а ведь не секрет, что именно они составляют большую часть пациентов госполиклиник. А ещё мои собеседницы считают, что прежде чем рапортовать о завоеваниях цифровизации, следовало бы и сотрудников обучить работе с компьютером, хотя бы в течение двух-трёх месяцев, тогда, глядишь, и электронная очередь «двигалась» бы поживее. Ведь не секрет, что среди них многие по возрасту близки к своим пациентам, а молодые кадры не готовы занять место в регистратуре, особенно с учётом низких зарплат. Мне, кроме того, непонятен смысл внедрения электронной записи, если в поликлинике нет общей сети компьютеров в регистратуре и у врачей. То есть вместо того, чтобы каждый врач лично отмечал приём пациента и эти данные сразу отражались бы в регистратуре, больные носятся с бумажками по кабинетам. Причём, если требуется посетить не только терапевта, но ещё и узких специалистов, посетители должны получить КИФ на каждого из них. Новые технологии, призванные избавить население от лишних бумаг, породили кучу новых — неистребимая гидра. Опять очереди, нервы, время… Да и компьютеры, принтеры и прочее оборудование нередко выходят из строя, и системный администратор здесь частый гость.

Догадываюсь, что обо всех этих неувязках рапортовавший о запуске системы Минздрав знал заранее, поэтому параллельно до сих пор мирно существуют и надёжные, проверенные способы записи к врачу — по телефону и лично в регистратуре. И те продвинутые пользователи, которые благополучно зафиксировали себя онлайн, явившись в поликлинику, стоят в непоколебимой, как Великая Китайская стена, живой очереди. Принцип «вас тут не стояло» изживёт себя не скоро.

Но буду объективной: не все неувязки с цифровой очередью — вина системы. Чтобы всё удачно сложилось с записью на сайте, больной обязательно (!) должен приписаться к той поликлинике, в которой он захотел подлечиться, — там, где живёт фактически, а не за сто тысяч вёрст, откуда приехал. То есть сайт сообщает, что ты приписан к поликлинике, предположим, в Токмоке, где и прописан по адресу, а тебе вот именно сейчас нужен врач из бишкекской поликлиники, на участке которой ты живёшь, работаешь, учишься, рожаешь детей.

Кстати, о детях… Есть категория беззаветно любящих родителей, которые при малейшем недомогании своего чада бегут к врачу и требуют оказать неотложную помощь, осмотреть, выслушать, назначить… и в то же время забывают зарегистрировать своё дитя в загсе и получить свидетельство о рождении. А ведь без этого документа и ИНН приписать ребёнка к поликлинике, увы, не получится, и, следовательно, врач не имеет права оказать помощь. И снова недовольство, и снова клянут врачей и систему…

А сколько проблем существует кроме со скрипом работающей (неработающей?) электронной очереди! Не финансируется приобретение реагентов для анализов — поликлиники вынуждены направлять их для исследования в частные лаборатории (вот вам высокая стоимость процедуры), у которых средства неизменно есть. Взять анализы на дому у неходячих больных (диабет в тяжёлой форме, инсульт, инфаркт) — нужна автомашина, а в автобазе Минздрава их раз-два и обчёлся, воспользоваться транспортом можно лишь по предварительной записи. И ещё куча других проблем, решение которых зависит только от полноценного финансирования. Я уже не говорю о слиянии поликлиник, о котором ни один медик не может сказать не то что ни одного доброго, но и приличного слова.

Однако вернусь к электронной записи. Конечно, потребуется время, чтобы и пациенты, и медики привыкли к новшествам. Но врачам первичных звеньев нашего многострадального здравоохранения крайне необходимы внимание специалистов Минздрава и Госкомитета информационных технологий и связи и их практическая помощь, в том числе и финансовая поддержка. В конце концов систему введут и адаптируют, но без скандалов вряд ли обойдётся, признают медики. А вдруг получится по-другому? Или телегу, наперекор логике, у нас в государстве упрямо продолжат ставить впереди лошади?

Ирина ПРОКОФЬЕВА.