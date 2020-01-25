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Мы вновь обращаемся к газетным архивам, вспоминая, о чём писала «Советская Киргизия» в конце 1950-х годов. На этот раз хотелось бы обратить внимание на материалы, посвящённые не только политическим событиям, съездам и программам партии, крупным стройкам. Со страниц газеты можно узнать о жизни простых людей, о трудностях и бытовых проблемах послевоенной обстановки, о веяниях времени.

Например, часть статей посвящена кукурузе и повышению её урожайности. Именно кампанией по популяризации и повсеместному внедрению этой сельхозкультуры в СССР на долгие десятилетия запомнился народу Никита Сергеевич Хрущёв. Воплощением эпохи могут быть и вещи. Среди таких можно назвать панцирные кровати, которые в своё время считались шиком, ну как сегодня «Айфон» самой последней модели. «Трудно приобрести удобную и доброкачественную мебель. Уже много месяцев я ищу никелированную кровать с панцирной сеткой, но безрезультатно», — сетует читатель в письме в газету.

Иногда убеждаешься, что мы по сей день сталкиваемся с теми же проблемами, что наблюдались более полувека назад. Например, это касается вырубки зелёных насаждений в столице. В рубрике «Короткие сигналы» читательница в письме в газету обратила внимание, что парк вокруг Фрунзенского дворца пионеров подвергается незаконному выпиливанию. К сожалению, этот прекрасный дубовый сквер спасти не удалось уже в годы суверенитета.

В Бишкеке приобрести лекарства очень легко, но вот жители регионов жалуются, что на местах не хватает аптек, да и набор препаратов там не велик. «Нужды аптечного хозяйства» — под таким названием материал в «Советской Киргизии» говорит о том, что такая ситуация не нова. А колхозник Ф. Колесников из колхоза «Степь» Калининского района пишет, что раньше к ним приезжали высококлассные врачи, осматривали людей, выписывали лекарства. А потом медицинский десант перестал приезжать. Автор письма просил возобновить такую практику. Увы, нынче мы тоже наблюдаем, что на периферии остро не хватает докторов.

Последние годы сохранению снежного барса как в Кыргызстане, так и в мире уделяет большое внимание. Животное находится на грани вымирания, уходя от человека всё дальше, забираясь в горы и лесные дебри. А ведь ещё 60 лет назад горные кошки не боялись подбираться к местам обитания людей. В статье под звучным заголовком «Смелый поступок» рассказывается, как чабан Немис Дунганов из колхоза имени Сталина Ивановского района обнаружил, что изголодавшийся за зиму снежный барс задрал овцу в колхозном стаде, но съесть её, потревоженный чабаном, не успел.

Чтобы защитить стадо, пастух использовал овечью тушу как приманку. Следующей ночью человек и зверь столкнулись в темноте один на один. Раненный чабаном барс бросился на него, но стрелок оказался быстрее. Правление колхоза вынесло смелому чабану благодарность, а контора «Заготживсырьё» выдала за шкуру премию. Подозреваю, сегодня бы чабана в социальных сетях затравили за такой поступок любители животных.

Физические наказания при воспитании детей — проблема не только нашего века, вот разве что в разные эпохи существуют разные пути и подходы к её решению. В авторском материале А. Измайлова — директора Киргизского научно-исследовательского института педагогики среди прочего приводится следующая история: «Учительница Кировской средней школы Л. Хромцова узнала, что отец ученицы Л. часто применяет телесные наказания, вследствие чего ученица в школе вела себя вяло и раздражённо. Учительница решила на очередном родительском собрании выступить с докладом на тему «Семья Карла Маркса». Через некоторое время учительница заметила, что ученица Л. стала вести себя спокойнее, уверенно, а мать ученицы с радостью поделилась с учительницей: «Нашего отца словно подменили, он не стал обижать детей, часто приносит свежий журнал, усаживает вокруг себя ребятишек и устраивает читку. Это повлиял ваш доклад о воспитании детей в семье Карла Маркса». Вот уж не знаю, действенен ли такой способ перевоспитания домашних тиранов сегодня? Хотя, подозреваю, и в те годы это не очень помогало.

Практика каких-то условностей сегодня уже вызывает улыбку, например, регистрация велосипедов и получение на них номерных знаков. Контора благоустройства города Фрунзе напоминает об этом горожанам в объявлении, а также об услуге регистрации собак и выдачи на них жетонов. Информация о разводах семейных пар также публиковалась в газете в рубрике объявлений. Выглядело это так: «Синько Александра Яковлевна, проживающая по такому-то адресу, возбуждает дело о разводе с Синько Андреем Алексеевичем. Дело будет слушаться в народном суде Пролетарского района г. Фрунзе». В общем, личная жизнь граждан не была закрыта для общества. А любители понаблюдать за семейными дрязгами, которые сегодня зависают на передачах типа «Пусть говорят», могли удовлетворить своё любопытство, посещая реальные судебные слушания бракоразводных процессов.

Удивило то, что в нашей республике нефтедобывающая отрасль в 1957 году рассматривалась как весьма перспективная. Так, в одном из программных документов правительства тех лет говорится: «Добыча нефти должна увеличиться в 7,8 раза. Ни по одному виду промышленной продукции в Киргизии нет такого большого роста. Дело в том, что поисковые работы показали наличие в южной части Джалал-Абадской области, в зоне от реки Майли-Суу до реки Кугарт целого ряда перспективных нефтеносных структур. Особенно их много в районе Избаскента (Ленинский район Джалал-Абадской области), одном из наиболее перспективных по запасам нефтяных месторождений во всей Средней Азии». Вот так! Очень интересно, что же стало с теми запасами и можно ими воспользоваться сегодня?

Интернет подарил нам возможность смотреть любые новинки киноиндустрии, пересматривать то, что уже было отснято когда-то, хранить дома свою кинобиблиотеку. А ведь когда-то всё это заменяли кинотеатры. Поход туда превращался в событие: люди красиво одевались, встречались в назначенное время, отстаивали очереди за билетами, а если лента популярна, так и достать заветную контрамарку представлялось сложным. Работе этих заведений посвящён ряд критических писем в газету. «В селе Советском Базар-Коргонского района билеты на киносеансы продаются без указания мест, что создаёт в зале толчею. Фильмы демонстрируются старые. Давно уже не присылали документальных кинокартин», — возмущается один из авторов. Вот жалоба из совхоза «Нижнечуйский»: «Бывает и так, что киномеханик т. Шангутов объявит о сеансе, а сам не явится». А в Ивановском районе киномеханик Мазир Батаев работал так, что о нём присылали в центральную газету хвалебные отзывы: «Сеансы начинает вовремя, широко рекламирует фильмы и старается выполнять заявки колхозников».

Быт ещё очень не устроен. Много жалоб на отсутствие мест в гостиницах, плохое обслуживание в кафе и столовых. Вот забавный отрывок из письма: «В совхозе «Победа» Ленинпольского района Таласской области почтальоны меняются с необыкновенной быстротой. В настоящее время почтальоном работает малограмотный человек, по этой причине корреспонденция часто доставляется не по адресу, теряется», — возмущён Б. Эркенов.

Правонарушения тоже отражены на страницах «Советской Киргизии». Одни из них при нынешней экономической формации могут уже и не считаться преступлениями, а обозначаются у нас термином «бизнес». Так, в рубрике «Из зала суда» стоит заметка о том, что милицией Пржевальска задержаны спекулянты — жители города Фрунзе. Они скупали в столице плиточный чай, а затем его продавали по высокой цене в Иссык-Кульской области. У советских «предпринимателей» нашли 440 плиток чая. За эти невинные по нашим временам деяния они получили довольно жёсткое наказание — пять лет каждый. К преступлениям определённого исторического времени можно отнести и утаивание товаров продавцами. В своём письме в газету жители села Гульча Ошской области сообщают, что завмаг Чилов долго тянул с открытием магазина, а когда открыл, то в продаже оказалось всего семь покрывал. Остальные остались под прилавком. Сейчас от работников торговли такого никак ждать нельзя, только зайди в любой магазин или контейнер на вещевом рынке, вас окружат такой заботой, представят широкий ассортимент товара и даже попытаются впарить то, что вам, в общем, и не нужно.

Есть заметки о наказании хулиганов и дебоширов. Но случались и вопиющие случаи дерзкого бандитизма. Так, некто Юсупов со своим подельником Межидовым похитили 17-летнюю девушку, но были задержаны. Преступники пытались договориться с девушкой и её родственниками, чтобы они отказались от обвинительных показаний во время суда. Но те не согласились. Тогда преступники явились в зал судебного заседания, вооружённые револьвером, и застрелили девушку, дядю и ранили отца. В итоге Юсупова приговорили к расстрелу, а Межидова к десяти годам тюрьмы.

Мы сделали такую выборку не для того, чтобы подвергнуть критике советские годы, а чтобы вспомнить, как жили люди, какие испытывали трудности в обычной жизни. Это всё позволяет по-своему взглянуть и на нашу действительность, и на нынешние проблемы и достижения. У каждой эпохи есть плохое и хорошее, перегибы и прорывы, ведь жизнь состоит из самых разных оттенков.

Дмитрий АЩЕУЛОВ.