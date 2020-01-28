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Раньше меня спрашивали: «У тебя до сих пор «Фонекс»? Разве эта компания ещё существует?» Я начинала пользоваться услугами этого сотового оператора в период бума и сохраняла ему верность до тех пор, пока он их — эти самые услуги мобильной связи — не перестал оказывать. Во-первых, он был очень удобен, человечен. Во-вторых, мне нравились милые телефоны с корейскими раскладкой, голосовой озвучкой и словарём. Ну и, наконец, если меня всё устраивает, почему бы и нет?

Бедный несчастный «Фонекс»! Люди не ценят человечных вещей, предпочитая модные, современные и крутые. Престижные. Но это просто пример, и вот он для чего.

Меня также часто спрашивали: «Почему ты работаешь в «Слове»?» Приходилось слушать тирады про то, что печатные издания своё отжили, теперь век интернета. Или про то, что «ради газет вырубаются леса», хотя бумага-то перерабатывается, и вообще, наибольший ущерб экологии наносят избыточное потребление товаров и стремление к роскоши и комфорту.

Ещё о том, что правительственная пресса никогда не пишет правду (под которой понимается критика власти). Мол, нужны только независимые издания (а как это понимать? Независимые от кого и от чего? Все принадлежат либо зарубежным государствам, либо местным политикам и бизнесменам; правда, последние быстро теряют интерес к содержанию редакций, потому что не видят быстрой прибыли, в то время как первые понимают, что свой новостной сайт — это влияние на общество). Или что мы «проедаем деньги налогоплательщиков», хотя мы не бюджетная организация и зарабатываем сами.

Самое интересное, что упрёки в принадлежности к кыргызскому государству обычно высказывают те, кто сами успели побывать на госслужбе. Как только люди оказываются в оппозиции, им сразу перестают нравиться государственные СМИ. Но почему тогда другие страны имеют право иметь таковые, а Кыргызстан — нет?

Например, радио «Свобода/Свободная Европа» финансируется Конгрессом США, а управляется Агентством США по глобальным медиа. Этой же правительственной структуре подчиняется и радиостанция «Голос Америки». У нас в республике представлен телеканал «Настоящее время» — совместный медиапроект «Радио Свобода/Свободная Европа» и «Голоса Америки». Кроме того, собственно в США существует созданная Конгрессом Корпорация общественного вещания. Правда, финансируется она большей частью не из бюджета (а Президент Трамп намеревался и вовсе положить ему конец), а за счёт налогов, грантов и прямых пожертвований.

Британская вещательная корпорация, или сокращённо Би-би-си, считается — и по своему финансированию является — общественной телерадиорганизацией: её содержат сами британцы, уплачивая соответствующие налоги. Однако у неё нет акционеров, и она управляется советом директоров, назначаемых английской королевой по предложению Кабинета министров.

Во Франции существует государственная телерадиокомпания «Франц медиа монд» (France Mеdias Monde), в составе которой и RFI — Международное радио Франции. В Турции — Турецкая телерадиокомпания (TRT). Турецкое государство является акционером (41%) информационного агентства «Анадолу». Государственным является и Центральное телевидение Китая (CCTV).

В Швейцарии, Германии, Японии можно говорить о действительно общественных СМИ — и по финансированию, и по управлению. Но, наверное, даже не стоит говорить о наличии государственных средств массовой информации в странах СНГ. Например, работающее у нас новостное агентство и радио «Спутник» входит (да, это одно учреждение) в структуру международного информационного агентства «Россия сегодня».

…Длинное получилось перечисление. Но к чему оно всё. В корейском историческом сериале «Вера» есть поучительный момент. Речь идёт о периоде борьбы государства Корё за независимость от монгольской империи Юань. Король Корё Конмин, сам возведённый на престол Юанем, постепенно начинает избавляться от всех знаков подданства монголам: надевает традиционные корейские одежды и вместо королевской печати, выданной Юанем, заказывает новую печать Корё. В конце концов он добился независимости своего государства.

Так вот: разве суверенитет и независимость страны не заключаются в том числе и в том, чтобы ценить и возвышать собственную, а не иностранную, журналистику?

И хотя некоторые очень скептически относятся к нашему суверенитету, учитывая размер внешнего долга (Даниил Кислов, главред ИА «Фергана», после каждой революции называет Кыргызстан «несостоявшимся государством»), это же не причина, чтобы отказываться и от того, что есть.

Да, конечно, это очень хорошо, что у нас так много разных видов медиа, столько редакций — и иностранных, и местных. Хорошо, что есть выбор и развита конкуренция… Проблема не в самом по себе наличии государственных СМИ, а в том, насколько чиновники хотят и позволяют себе вмешиваться в их деятельность, например. И, с другой стороны, существование частных медиаресурсов не является гарантией правды и честности, потому что они могут быть либо созданы и принадлежать власть имущим, их родственникам, либо по каким-то причинам (например материальным) сотрудничать с ними.

Так что — если по совести — важно не то, где именно мы находимся, а что и как там делаем, что из себя представляем и какими являемся. Что каждый из нас делает на своём месте.

Алия МОЛДАЛИЕВА.