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Президент Сооронбай Жээнбеков и председатель Национального статистического комитета Акылбек Султанов обсудили текущую деятельность, меры совершенствования национальной статистической системы и приоритетные планы на ближайшее будущее.

Акылбек Султанов рассказал о подготовке к проведению переписи населения в стране в 2020 году в рамках решения Совета глав государств СНГ «О проведении переписей населения раунда 2020 года в государствах — участниках СНГ». В Кыргызстане она пройдёт с 23 марта по 1 апреля, в отдалённых зонах — с 20 по 29 апреля. Перепись населения проведут в электронном формате с помощью мобильного приложения, с использованием программного продукта Survey Solutions, разработанного Всемирным банком. В целях тестирования бумажные и электронные переписи три раза в пилотном режиме проведены в Токмоке и Чуйском районе Чуйской области, Кум-Бельском айыльном аймаке Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области и в Оше. Это позволило на практике выявить главные преимущества электронного формата — повышение качества собираемых данных, значительное сокращение времени их обработки, возможность отслеживания хода переписи в режиме реального времени.

Акылбек Султанов отметил, что на весь период подготовки и сбора сведений, обработки данных и получения итогов переписи населения и жилищного фонда страны привлекут порядка 25 тысяч человек, которых обеспечат мобильной и интернет-связью. В целом на территории Кыргызстана создадут более 500 переписных отделов и около 4 тысяч инструкторских участков.

Президент Сооронбай Жээнбеков призвал провести качественный сбор сведений о населении и обработать полученные данные. Отметил, что перепись населения позволит получить реальную картину о социально-экономическом положении граждан страны, дать оценку и выявить пробелы в реализации госполитики по различным направлениям. Он подчеркнул, что применение передовых цифровых технологий при сборе надо совместить с максимальной безопасностью данных, а также усилить разъяснительную работу среди населения. Сооронбай Жээнбеков ещё раз поручил обеспечить полный переход сбора и обработки статданных в электронный формат, усилить работу по формированию актуальных статистических данных социально-экономического положения регионов страны.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.