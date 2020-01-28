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План работы правительства — это не абстрактный документ. Он должен стать понятным и конкретным, иметь практический результат, сказал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на совещании по подведению итогов исполнения планов работы министерств и ведомств за 2019 год.

На нём заслушаны отчёты вице-премьер-министров по курируемым блокам: реальный сектор, экономика, социальная сфера, силовой блок. Премьер особо подчеркнул, что, несмотря на улучшение работы по ряду направлений, качество реализации задач, обозначенных в данных планах находится на недостаточном уровне.

«В планах работы министерств и ведомств на 2019 год прописано 473 задачи, которые предстояло решить. Динамика показывает, что половина из обозначенных задач выполнена к концу года. Это значит, что многие из них сделаны на скорую руку. Это, безусловно, влияет на качество реализации поставленных целей. Следует проанализировать, какие из 473 задач принесли реальную пользу гражданам? Многим руководителям министерств и ведомств нужно провести анализ инициатив, результаты которых улучшили жизнь наших граждан. Поэтому нам надо отходить от практики формирования абстрактных планов и задач. Мы должны ставить перед собой совершенно понятные, конкретные и практические цели», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев, добавив, что прежде, чем утверждать план, надо провести глубокий анализ того, как начнут исполнять ту или иную задачу и каких конкретных результатов это позволит достичь.

«Нам важно увидеть реальные сдвиги и последовательное выполнение поставленных задач.

По представленным докладам можно сказать, что в План правительства зачастую включаются задачи, которые должны выполняться в рамках административной текучки.

А следовало бы обозначить приоритетные проблемные вопросы, решение которых принесёт реальную и ощутимую пользу экономике и обществу. Наша цель не в том, чтобы выполнить как можно больше задач, а на практике решать насущные проблемы людей, работать над повышением экономического потенциала страны. Перед каждым госорганом нужно ставить чёткую и понятную задачу, в том числе в рамках реализации Программы госинвестиций», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев, поручив в оперативном порядке доработать План приоритетных задач и мероприятий правительства с двумя или тремя конкретными и практическими задачами для каждого госоргана.

«Этот год для нас очень важный. Мы должны добиться того, чтобы результаты системной работы, которую мы проводим с 2018 года, нашли своё отражение в экономике и доходах государства. Поэтому нам надо максимально мобилизовать работу для достижения поставленных целей. Наказать того или иного руководителя не самоцель — мы должны получить от него конкретные результаты работы. Мы рассчитываем на хорошие результаты от введения принципов фискализации налоговых процедур и повышения прозрачности работы госорганов. Вместе с тем усилим работу по защите детей, продолжим мероприятия по развитию регионов и цифровизации», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев, подчеркнув, что по последним двум направлениям дадут оценку работе каждого министерства и ведомства, а также полномочным представителям правительства в регионах и главам районов.

По итогам совещания Мухаммедкалый Абылгазиев поручил вице-премьер-министрам проводить заседания по реализации задач по каждому блоку на ежеквартальной основе.

Фото пресс-службы правительства.