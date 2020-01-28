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Президент подписал законы

| января 24, 2020
Штандарт Президента Кыргызстана
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«О бюджете Социального фонда Кыргызской Республики на 2020 год и прогнозе на 2021-2022 годы».

Бюджет Соцфонда утверждён на 2020 год по доходам в сумме 57 892,1 млн. сомов и расходам в сумме 57 104,9 млн. сомов, профицит бюджета установлен в сумме 787,2 млн. сомов.

«О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при правительстве Кыргызской Республики на 2020 год и прогнозе на 2021-2022 годы».

Бюджет ФОМС утверждён по доходам и расходам в сумме 16 009,8 млн. сомов.

Указом Президента

Мирзахмедов Нурболот Сабиржанович освобождён от занимаемой должности министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики согласно поданному заявлению.

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Штандарт Президента Кыргызстана

Президент подписал законы

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