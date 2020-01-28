Президент подписал законы
«О бюджете Социального фонда Кыргызской Республики на 2020 год и прогнозе на 2021-2022 годы».
Бюджет Соцфонда утверждён на 2020 год по доходам в сумме 57 892,1 млн. сомов и расходам в сумме 57 104,9 млн. сомов, профицит бюджета установлен в сумме 787,2 млн. сомов.
«О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при правительстве Кыргызской Республики на 2020 год и прогнозе на 2021-2022 годы».
Бюджет ФОМС утверждён по доходам и расходам в сумме 16 009,8 млн. сомов.
Указом Президента
Мирзахмедов Нурболот Сабиржанович освобождён от занимаемой должности министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики согласно поданному заявлению.
Related News
Президент подписал законы
ПоделитьсяFacebookTwitterVKPrint«О бюджете Социального фонда Кыргызской Республики на 2020 год и прогнозе на 2021-2022 годы».