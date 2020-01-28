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Президент Сооронбай Жээнбеков и министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров обсудили меры по реализации Указа об объявлении 2020-го Годом развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей.

Сооронбай Жээнбеков особо отметил, что надо в приоритетном порядке уделить внимание двум направлениям — автоматизации процесса предоставления социальных услуг и обеспечению эффективной соцзащиты детей и детства, направленной на поддержку института семьи. Важно разработать новые механизмы и методы поддержки социально незащищённых категорий граждан, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и с ограниченными возможностями здоровья. Улучшить качество предоставляемых услуг и обеспечить максимальную прозрачность процесса усыновления детей. Улукбек Кочкоров в свою очередь рассказал о цифровизации системы соцзащиты населения и сферы труда, поддержке детей, в том числе из социально уязвимых слоёв общества. Так, для повышения качества, адресности и эффективности предоставляемых услуг населению продолжается цифровизация всей системы. На сегодняшний день в министерстве полноценно функционируют две автоматизированные базы — «Корпоративная информационная система социальной помощи» (КИССП) и «Информационная система рынка труда» (ИСРТ). Автоматизация процессов позволяет устранить возможность механических ошибок при назначении пособий, минимизировать коррупционные риски и исключить возможность двойных назначений. Это позволило сэкономить до 1 млрд. сомов бюджетных средств, которые безадресно направлялись на выплату соцпомощи. Удалось также увеличить количество получателей детских пособий на 60 тысяч детей и за счёт экономии средств улучшить качество и количество предоставляемых услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

На сегодня министерство полностью подключено к системе межведомственного электронного взаимодействия «Тундук», в результате к концу 2019 года более 860 тысяч справок и данных получены в электронном формате. В самом начале, в июле 2019 года данный показатель составлял порядка 23 тысяч справок и данных. Вместе с этим упрощена и полностью автоматизирована процедура назначения единовременной выплаты при рождении ребёнка «Балага суйунчу», устранена излишняя бюрократическая волокита. Сегодня данный вид пособий назначается по принципу «единого окна» — при рождении ребёнка заполняется электронное заявление и в течение двух рабочих дней выплачивается «Балага суйунчу». Ранее выплаты производились в течение месяца.

Министр труда и социального развития добавил, что разработана автоматизированная база данных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На данный момент в пяти районах страны проводится пилотное функционирование данной системы. К ней подключат профильные госорганы, что позволит оперативно реагировать и принимать решения по возникающим вопросам. Улукбек Кочкоров отметил, что полноценный запуск автоматизированной базы данных детей ожидается в марте 2020 года.

Сооронбай Жээнбеков отметил активную работу по внедрению автоматизации предоставления госсоцуслуг, высказался за дальнейшее увеличение их количества и выдачу справок населению в электронном формате, что снизит финансовые и временные затраты граждан.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.