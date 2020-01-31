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В целях реализации Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на 2013-2020 годы, Концепции укрепления единства народа и межэтнических отношений, Концепции поликультурного и многоязычного образования в КР, Национальной программы развития государственного языка и совершенствования языковой политики в Кыргызской Республике на 2014-2020 годы, на основании приказа МОН Кыргызской Республики за №190/1 от 15 февраля 2017 года «О продлении и расширении апробации программ многоязычного образования в пилотных образовательных организациях Кыргызской Республики» в Бишкеке было отобрано несколько пилотных школ, в которых началась апробация программы «Многоязычное образование», основанной на методике «Интегрированное обучение предмету и языку». Прежде всего, она направлена на возможность изменить к лучшему качество обучения государственному, русскому и английскому языкам. Эта работа в УВК ШГ №6 идёт по нескольким направлениям: сделать более эффективным обучение многоязычию, а чтобы знать языки, нужна языковая практика, поэтому запланировали на первом этапе вести ряд предметов естественно-математического и эстетического цикла не только на русском, но и на государственном языке на основе частичного или полного погружения в него. Одним из учебных заведений в Бишкеке, где введена эта методика, является УВК школа-гимназия №6. Сегодня о том, как реализуется здесь программа многоязычного образования, корреспонденту «СК» рассказывает заместитель директора по науке, отличник образования Кыргызской Республики Э. АБДЫКЕЕВА.

— Программа многоязычного образования направлена на создание условий для качественного овладения детьми государственным и другими языками, а также на укрепление сплочённости и социальной интеграции в обществе. Преподавание с использованием методики интегрированного обучения предмету и языку (CLIL) позволяет нашим детям активно осваивать второй, а в будущем и третий язык в школе.

Согласно приказу Министерства образования и науки КР от 15 февраля 2017 года, наш УВК ШГ №6 включили в экспериментальный проект многоязычного образования.

В школе был составлен План внедрения МО «КЛИЛ», создано ШМО учителей, внедряющих данную методику, распределены обязанности между членами администрации.

Во время каникул УВК ШГ №6 направил на обучение на специальные курсы 34 педагога. Все учителя получили сертификаты о своей квалификации, о прохождении базового курса по основам методики интегрированного обучения предмету и языку. Методика носит название CLIL (преподавание государственного, официального и иностранного языков на основе коммуникативно-функционального подхода). Если простыми словами, то это интегрированное обучение предмету и языку.

Что это значит?

Не секрет, что многие дети, и кыргызской национальности в том числе, не владеют государственным языком даже на разговорном уровне. И когда такая методика используется в школе, то ребёнок понимает, что язык ему понадобится не в обозримом будущем, а уже завтра, например, на уроке физики. Потому что учитель, войдя в класс, погружает учащихся в языковую среду, и дети, даже если они русскоговорящие, должны участвовать в уроке, проводимом на Я-2, иначе они просто не поймут учителя. В нашей школе уже все дети знают языковые конструкции про домашнее задание, про день и число, про настроение, про готовность к уроку и т. д. Эти обиходные ежедневные устойчивые фразы они запоминают в ходе уроков. Потом педагог на русском языке объясняет новый материал. А закрепление его происходит либо на русском, либо на кыргызском языке. Многоязычное образование направлено на совершенствование языковых навыков в родном, втором и иностранном языках путём создания широкой среды его употребления в учебном процессе и создания благоприятной языковой среды в школе. Повышение качества образовательных достижений учащихся в изучении предметов обеспечивается за счёт использования новых педагогических технологий, повышения мотивации к обучению, лучшей доступности содержания предмета вследствие совершенствования языковой компетенции ученика.

— Какие формы привлечения к овладению языком вы ещё используете в своей школе?

— Согласно методике, существует и такая установка, что один этап урока должен идти полностью на том или ином языке. Причём без перевода.

В коридорах гимназии развешаны таблички на кыргызском языке, стенгазеты, стенды. Дети, если не знают перевода, всё равно заинтересуются, откроют словарь или интернет и переведут искомую фразу. А поскольку она часто появляется у них перед глазами, то запомнят и выучат эти цитаты. Возьмём также детей-иностранцев (то есть не знающих ни русского, ни кыргызского). Так вот, они легче усваивают государственный язык, поскольку в школе вся наглядность оформляется на двух языках: на дверях классных кабинетов таблички на кыргызском языке, расписание уроков, радиопередачи на государственном языке, внеклассные мероприятия — всё, что мы выполняем по заданной программе, делаем на двух языках или только на государственном. Таким образом, ученики усваивают языки лучше.

Что даст учащимся школа с многоязычным образованием?

Повысится интерес учащихся к изучению языков и обучению в целом.

Расширится доступ к учебным материалам и ресурсам на других языках.

Появятся более высокие достижения в освоении учебного материала.

Повысятся навыки общения на втором и третьем языках, возрастёт успеваемость в школе.

Учащиеся свободно смогут овладеть кыргызским, русским и другими языками.

Знание государственного языка будет способствовать расширению возможностей для получения образования и трудоустройства.

Повысится конкуренто-способность учащихся, обеспечатся широкие возможности для получения высшего образования и лучшего трудоустройства.

Эта методика предполагала, что учителя, которые принимают участие в CLIL, должны так работать над собой, чтобы самим знать государственный язык на уровне В-1. Из 34 педагогов были и такие, кто ни одного слова не знал на кыргыз тили. И вот они учат кыргызский, погружаются в него, а в будущем им предстоит учить английский, то есть предполагается, что через два-три года на одном уроке будут звучать сразу три языка. Таким образом, у детей развивается многоязычие. Не секрет, что детям, особенно малышам (3-5-е классы), языки даются легче, и они могут говорить на трёх языках сразу. Их память впитывает знания, как губка. Поэтому, когда наши учителя получили сертификаты о прохождении курса по КЛИЛ, то в школе-гимназии №6 организовали (силами своих учителей) курсы изучения государственного языка. Каждую среду и субботу желающие педагоги, а таковых набралось 38 человек, углублённо изучали государственный язык.

Это было замечательное время, наши же учителя, молодые девушки, обучали своих наставников, при этом шутили, исправляли ошибки, и всё проходило живо и интересно. Затем комиссия из профильного министерства приняла экзамен, педагогам вручили заветные сертификаты, подтверждающие, что все их обладатели окончили курс кыргызского языка в количестве 80 часов и сдали экзамены на уровни А-1 и В-1. Все они стали включать в свои уроки частичное, а по возможности и полное погружение в языки. У нас есть педагоги-кыргызы, которые раньше не знали родного языка, а теперь они могут спокойно провести весь урок (Усоналиева С. Ж., Мусагожоева Д. К., Дуйшонбекова А. Д. и другие), к примеру, на кыргызском, а завтра — на русском языках.

— А какова реакция родителей на столь серьёзное новшество в учебном процессе?

— На родительском собрании их интересовало, не пострадает ли от этого нововведения качество преподавания самого предмета? Мы пояснили, что, скорее, наоборот, когда ребёнку объясняют материал на двух языках, знания закрепляются лучше, а для этого в школе проводится целый ряд мероприятий на госязыке — литературные вечера, акции, посвящённые ак калпаку, дням государственного флага и гимна, проводится День государственного языка, когда все педагоги стараются с детьми говорить только на кыргызском, а также проводятся семинары и мастер-классы, которые учителя кыргызского языка проводят для всего педагогического коллектива. На состоявшемся недавно семинаре педагоги-языковеды провели уроки по новой интегрированной методике. В ней много интересного: и формы проведения урока, и виды работ с детьми, всё рассчитано на самостоятельность, активность и исследовательскую работу детей. Эти уроки очень нравятся учащимся, поскольку в них используются интерактивные приёмы, музыка, игры.

Вот пример. Педагог входит в класс и закрепляет на доске фото рюкзака. Обращаясь к детям, предлагает наполнить этот умный рюкзак их знаниями по химии. И дети живо предлагают, чем наполнить рюкзак (названия элементов, определения, примеры и т. д.). Дети учатся обобщать и систематизировать конкретные знания. В итоге ребёнок демонстрирует самостоятельность познаний и проявляет активность, то, чего как раз часто не хватает на современном этапе обучения. Методика эта не несёт в себе ничего сверхъестественного, но то, что школьники лучше стали знать госязык, — это точно. Мы, педагоги, и сами «учимся», учимся у детей второму языку, разрешаем им поправлять нас, если допускаем ошибки, и дети делают это охотно, порой с непосредственным детским удовольствием. Выполняя домашние задания, дети стали интересоваться своими «корнями», расспрашивают родителей об известных исторических личностях, а если родители ничего не знают, то наши дети им рассказывают то, что узнают на уроках. Довольны и ученики, и родители, поскольку последние убеждаются, что их дети в школе с удовольствием познают родной язык, обычаи, традиции, культуру, народное духовное наследие и в то же время развивают знание второго языка.

— Можно ли уже сейчас говорить об эффективности новой методики?

— Многие школы республики применяют эту методику. В нашей гимназии она эффективно прижилась, понравилась и педагогам, и детям. Разумеется, пока не все учителя на 100% по ней работают, но все стремятся к этому. На заседаниях методического объединения педагогов-клиловцев решаются насущные проблемы. Например, по этой методике школьная доска обязательно должна быть «говорящей», необходима и вспомогательная доска для записи речевых конструкций — учить ребёнка правильно строить свою речь. Наши ученики овладели важными речевыми конструкциями и начинают разговор со слов «по-моему», «я считаю, что», «я думаю» и др.

Сейчас ещё рано говорить о результатах, поскольку мы работаем по новой методике только третий год. Тем не менее качество знаний по кыргызскому языку выросло на 4%. Сами ученики стали относиться к госязыку серьёзней, поскольку видят, что учителя применяют его на различных уроках, а раз это делает педагог, значит, это важно, и дети следуют хорошему примеру.

Учителя кыргызского языка сняли видеофильм на гос-языке, который удостоен Гран-при столичного конкурса, а в качестве награды школе выделили необходимую технику. В гимназии создан дополнительный кабинет госязыка, где проводятся различные мероприятия, а дети готовятся к выступлению на языковых олимпиадах. Школьный вокально-инструментальный ансамбль пополнил репертуар популярными произведениями на кыргызском языке, появились собственные вокалисты из русскоговорящих учащихся, которые исполняют песни на кыргызском языке с большим удовольствием, например, песню «Аппак суйуу», «Менин Кыргызыстаным» и др. Они так же талантливо это делают на английском, русском и французском. Здание у нас радиофицировано, и певцы вместе с ансамблем комузистов несут народные кыргызские песни в школьные массы. Это здорово! Из нашей школы уже вышли эстрадные звёзды, которые поют на родном языке, — Айым Айылчиева и Абиир Касенов, а Азамат Уланов, снявшийся в нашумевшей картине «В поисках мамы», хорошо говорит на родном языке, он у него литературный и очень богатый — в этом заслуга преподавателей школы. Словом, всё зависит от того, как в школе относятся к языкам. Выражаем огромную благодарность за пропаганду новой методики эксперту Центра социальной интеграции, координатору госпрограммы на 2017-2030 годы (в её рамках обучение в школах страны будет вестись на трёх языках) Надире Сынташевне Жусупбековой, которая смогла донести до каждого педагога ценность этой методики, убедить коллег, что она необходима для того, чтобы каждый ученик познал язык своей страны, мог через выразительность, особенность языка познать историю, культуру, ментальность своего народа.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.