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Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провёл очередное заседание правительства.

По его словам, в 2019 году все подготовительные мероприятия по внедрению системы фискализации налоговых процедур практически завершены. Внедрён онлайн-контроль за перемещением грузов на границах, введена электронная система весогабаритного контроля, в результате только за сентябрь — декабрь 2019 года увеличилось поступление косвенных налогов от импорта из ЕАЭС на 890 млн. сомов, при том что до этого они снижались на 500 млн. сомов. Также установлены инспекционно-досмотровые комплексы на пунктах пропуска с КНР.

Премьер-министр подчеркнул, что все компоненты системы фискализации интегрируют между собой и их запустят в полном объёме.

Электронные счета-фактуры будут вводиться в единый виртуальный склад для полноценного контроля движения товаров на территории Кыргызстана. Внедрение единого классификатора товаров, работ и услуг позволит обеспечить учёт движения и реализации товаров по товарным позициям. Применение электронных товарно-транспортных накладных, маркировки товаров средствами цифровой идентификации, информационной системы по учёту грузовых транспортных средств на приграничных территориях позволят минимизировать контрабанду ГСМ и других товаров и обеспечить их прослеживаемость по территории страны для полноценной уплаты налогов», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев, добавив, что переход на электронное декларирование товаров, удалённое таможенное оформление и электронную систему таможенной очистки таможенных грузов приведёт к снижению коррупционных проявлений в таможенных органах страны. Это должно повысить и доверие граждан к работе таможенной службы.

Несмотря на внешние и внутренние факторы, в 2019 году удалось сохранить положительную тенденцию роста национальной экономики, сообщил на заседании министр экономики Санжар Муканбетов, рассказавший о предварительных итогах социально-экономического развития республики за 2019 год и задачах на 2020-й.

«По предварительным данным, за 2019 год объём ВВП составил 590,0 млрд. сомов, а реальный темп прироста — 4,5% (в 2018-м — 3,8%). Экономический рост обеспечен всеми секторами экономики: в сельском хозяйстве объёмы реально возросли на 2,6%, строительстве — на 10,6%, промышленности — на 6,9%, сфере услуг — на 2,9%. В целях поддержки малого и среднего бизнеса ОАО «Гарантийный фонд» выступило гарантом по 1 602 проектам на общую сумму 1,7 млрд. сомов. В итоге выдано 5,7 млрд. сомов, что в 2 раза больше показателей 2018 года. В свою очередь Кыргызско-Российский фонд развития одобрил 2 351 проект на $379,0 млн.», — сказал он, обратив внимание на то, что правительство продолжает реализацию программы «Финансирование сельского хозяйства».

«По итогам прошлого года 9 977 сельскохозяйственным производителям выдано льготных кредитов, в том числе на приобретение техники в лизинг, на общую сумму 5,1 млрд. сомов. Ещё одним хорошим подспорьем стало создание центров поддержки предпринимателей. Первые офисы открыты в Оше, Джалал-Абаде, Караколе и Баткене. Действенной поддержкой для бизнеса стало объявление моратория на проверку бизнеса. С 1 января 2019 года он вошёл в силу. Благодаря ему количество проверок сократились в 8 раз. Если в 2018-м проведено 28 209 проверок, то в 2019-м — 3 435. Это существенное сокращение», — поделился своим мнением глава профильного министерства, рассказав о положительных изменениях и в строительной отрасли.

«Капитальные вложения по итогам года составили 161,8 млрд. сомов. Вместе с тем в строительной отрасли упрощаются процедуры выдачи разрешительных документов. Так, обновлён формат «единого окна», и теперь проведение экспертизы и получение документов сокращены со 170 до 30 дней. Продолжается выдача ипотечных кредитов по линии ОАО «Государственная ипотечная компания». Только в 2019 году сумма выданных кредитов в рамках программы правительства «Доступное жильё — 2015-2020″ составила более 1 млрд. сомов. На эти средства жильё смогли приобрести 694 жителя страны», — отметил Санжар Муканбетов.

Этот год станет поворотным в развитии регионов страны.

О том, чего ожидать в 2020 году, сказал далее премьер.

«За последние 2 года работа по улучшению социальной инфраструктуры, привлечению инвестиций и развитию бизнеса на местах потребовала от правительства серьёзных решений в части делегирования не только функций, но и финансовых ресурсов органам местного самоуправления для решения проблемных вопросов на местах», — сообщил Мухаммедкалый Абылгазиев, особо подчеркнув, что полномочным представителям правительства в регионах, главам районов следует сконцентрироваться на решении стратегической задачи по развитию бизнеса и стимулированию инвестиционной активности в регионах.

«Мы проведём детальный анализ деятельности глав районов в части привлечения инвестиционных проектов и их реализации, а также решения актуальных вопросов населения. По его итогам примем решения относительно соответствия каждого из руководителей занимаемой должности», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев, отметив, что в рамках исполнения Указа Президента о развитии регионов и цифровизации страны в прошедшем году достигнут ряд показателей:

за счёт перераспределения подоходного налога в пропорции 70/30 местные бюджеты получили дополнительно 2,4 млрд. сомов;

начата работа по строительству и реабилитации систем водообеспечения и водоотведения в 20 городах и 23 сёлах на сумму 193,72 млн. евро;

дополнительно вводятся 730 га новых орошаемых земель и повышена водообеспеченность земель на площади более 1 395 га;

за последние 5 лет в фонды развития регионов поступило 2 115,8 млн. сомов и реализовано более 450 проектов в регионах республики. В 2020 году планируется дополнительно поступление 420 млн. сомов;

успешно завершён процесс финансовой поддержки предприятий в регионах

республики, освоены 500,0 млн. сомов на реализацию 151 проекта в регионах и созданы 1 196 рабочих мест;

реабилитировано и отремонтировано 335,5 километра дорог международных транспортных коридоров, проходящих через регионы;

завершены строительство и ремонт 113 улиц и дорог в районных центрах общей протяжённостью 139,8 км на сумму 600,0 млн. сомов;

в регионах начаты строительство и реконструкция 147 школ и 28 детских садов на общую сумму

1 151 191,4 тыс. сомов;

ещё в 290 школах страны вводится горячее питание;

начаты строительство и реконструкция в 12 медицинских учреждениях республики на общую сумму 147 929,3 тыс. сомов;

построено и введено в строй дополнительно 62 фельдшерско-акушерских пункта;

345 айыл окмоту подключены к интернету, так же как и 99,8% государственных школ;

введены в эксплуатацию ещё 3 торгово-логистических центра.

Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул важность комплексной реализации Плана мероприятий по цифровизации и развитию регионов. В этой части профильным госорганам поручено:

— разработать: проект программы по специализации регионов на период 2021-2026 годов; а также комплексный план развития агропромышленных кластеров в Кыргызской

Республике на 2020-2025 годы;

принять меры по запуску простаивающих предприятий и вводу новых мощностей;

разработать проект типового бизнес-плана с учётом требований финансово-кредитных учреждений для поддержки предпринимателей в регионах;

провести выездные обучающие семинары для субъектов предпринимательства в регионах;

принять меры по созданию автомобильных центров обслуживания населения.

Продолжая тему цифровизации, премьер ещё раз подчеркнул, что правительство уделяет ей особое внимание, так как это не просто требование времени, это широкая дорога в современный мир. К октябрю 2020 года все процедуры по цифровизации надо завершить, сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его мнению, если сейчас не уделить должного внимания цифровизации, переводу государственных и муниципальных услуг в электронный формат, завтра мы элементарно не сможем сотрудничать с нашими партнёрами, не говоря уже о ведущих странах мира.

Председатель Госкомитета информационных технологий и связи Дастан Догоев, рассказав о проводимой работе и реализации «дорожной карты» по цифровизации, сообщил, что в 2020 году предстоит большая работа по улучшению качества предоставления электронных государственных и муниципальных услуг; продолжение реализации проекта «Безопасный город»; обеспечение кибербезопасности и защиты персональных данных; совершенствование системы электронного здравоохранения и ряд других вопросов.

Глава правительства отметил, что некоторые руководители не уделяют вопросу цифровизации должного внимания.

«До 1 октября 2020 года мы обеспечим подключение всех айыл окмоту к цифровым платформам и запустим масштабный проект «Санарип аймак» по оказанию государственных и муниципальных услуг населению на местах. Гражданам не придётся больше ездить в районные и областные центры для получения справок или других документов. Не менее 80% объектов здравоохранения, образования и социального развития удастся обеспечить доступом в интернет. Создание единой цифровой платформы позволит в будущем сформировать единую цифровую карту пространственного планирования по всей стране», — сказал премьер-министр, напомнив о реализации проект «Digital Casa — Кыргызстан», который охватывает такие важные компоненты, как региональная инфраструктура цифровой связанности, создание благоприятных условий для цифровой экономики.

«Для реализации данного проекта Всемирный банк выделяет $50 млн., половина из которых — кредитные средства, вторая половина — грант. В проекте есть такой компонент, как обучение государственных и муниципальных служащих, в том числе сотрудников сельских управ и районных администраций», — сказал он.

Фото пресс-службы правительства.