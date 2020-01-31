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Министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов провел встречу по подготовке и проведению Перекрёстного года Кыргызстана в России и России в Кыргызстане. В заседании приняли участие руководители профильных департаментов и подведомственных учреждений.

«Создан специальный оргкомитет, куда включены все руководители отраслевых министерств и ведомств, подготовлен проект плана мероприятий Перекрёстного года. Стоит отметить, что более 70% из них носят культурно-гуманитарную направленность», — отметил министр.

В программу войдут выставочные мероприятия, обменные концерты, форумы, мастер-классы, гастроли театров и кинопоказы. Участники заседания договорились предметно проработать все пункты и предложения заинтересованных учреждений культуры. Ожидается, что торжественное открытие Перекрёстного года состоится во второй половине февраля 2020 года в Москве, а закрытие пройдёт в Кыргызстане.