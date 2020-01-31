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Мы вновь обращаемся к архивам «Советской Киргизии». На этот раз внимание привлекли информация и статьи о столице.

Фрунзе начинает обретать свой вид, индустриализироваться, создавать базу для развития. В конце 1950-х годов решается вопрос о строительстве камвольно-суконного комбината, который потом на долгие годы станет одним из крупных предприятий республики. Под комбинат отвели около семи гектаров земли, по проекту здесь должны выпускать самые разные ткани из тонкой шерсти. К созданию таких крупных производств подходили настолько комплексно, что намечался и большой объём жилищного строительства: возведение яслей и детских садов, больницы и Дома культуры.

В это же время начинает работу фабрика головных уборов имени 30-летия Киргизии. Здесь предполагалось выпускать более ста фасонов женских, мужских и детских шляп, шапок и кепок, а также национальных головных уборов. Материал поставляла Сосновская фетровая фабрика. В другой статье рассказывается, что на углу улиц Панфилова и Московской открылось ателье универмага по индивидуальному пошиву мужской и дамской одежды, а на фабрике Осоавиахима освоили производство новой модели мужских брюк улучшенного качества. Готовилась модель ещё одного вида брюк — с узкими низами и широкой манжетой.

Есть информация и о том, что во фрунзенском «Зеленстрое» создаётся теплично-парниковый комбинат для выращивания цветов и растений для городских клумб. Строились теплицы и оранжереи, проводилось паровое отопление и современные на тот момент системы полива. Активно шёл процесс озеленения города. В 1957 году высадили 22 тысячи деревьев. Дубам отдавали больше предпочтения, они неприхотливы и живут в два раза дольше тополей. А возле прудов кожзавода посажена небольшая роща. Которую, кстати, и сегодня можно увидеть по дороге на рынок “Дордой”. А учёные отечественной Академии наук вывели эффективный метод борьбы с вредителями зелёных насаждений. Они предложили не опрыскивать крону деревьев ядами, а вводить их в ствол дерева специально изготовленными шприцами. Соки, поступающие из корневой системы, разнесут химикаты по ветвям и листьям.

А проведённые опыты доказали, что это безвредный способ для здоровья как дерева, так и человека. Через несколько дней введённые вещества распадались, содержащиеся в них фосфор и азот усваивались растением и способствовали его росту. Метод настолько эффективен, что его применят и в Киеве.

Из материала «До конца устранить излишества» узнаём, что часть старых зданий, которые мы привыкли видеть в том виде, в каком они стоят сегодня, в проектах выглядели немного иначе.

Например, в проекте библиотеки, ныне носящей имя Баялинова, а до этого Чернышевского, архитектор Нусов среди прочего предусмотрел применение сложных колонн, установку двух четырёхметровых скульптур и восьми барельефов, Что увеличивало затраты на строительство, и от «излишеств» пришлось отказаться, что экономило сотни тысяч рублей. Подобные изменения претерпевали и проекты других зданий.

Доставка еды на дом — современный и удобный вид сервиса, который появился в Бишкеке относительно недавно. Но Фрунзенский горпищеторг внедрял такие услуги около 60 лет назад. «Новые прогрессивные формы торговли» — таким термином это определили тогда — предусматривали доставку на дом трудящимся молочных продуктов, хлеба, мяса.

В городе открываются в большом количестве не только столовые, но и кафе и даже молочные кафетерии. Но, судя по многочисленным жалобам, поступающим в газету, качество питания и обслуживание вызывают критику, проверяющими органами отмечается уменьшение порций, нехватка в них мяса и других продуктов.

В это время закладываются основы туризма, во Фрунзе действуют различные общественные туристические объединения. В заметке «Маршруты туристов» говорится о турсекции при Фрунзенском доме учителя. Энтузиасты посещают не только близлежащие к столице ущелья — Ала-Арчу, Аламединское, Иссык-Ату, но и намечают походы до озера Сары-Челек и в другие регионы республики. Впервые организуется водный поход на лодках. Начальным пунктом избрали реку Чу.

Телевидение только входит в обиход, являясь большим достижением науки и техники. Оно привлекает внимание общественности. Вот такое объявление можно найти в одном из номеров: «В Политехническом институте состоится очередное занятие общегородского технического семинара. Будет прочитана лекция на тему «Развитие телевидения в СССР и за рубежом, читает инженер Лейцен М. Н.».

Листал архивы Дмитрий АЩЕУЛОВ.