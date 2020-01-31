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Президент Сооронбай Жээнбеков провёл расширенную рабочую встречу с торага Жогорку Кенеша Дастанбеком Джумабековым, премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым с участием руководства аппарата главы государства, некоторых членов правительства, руководителей ряда госорганов по ситуации в связи с распространяющимся на территории Китая и в некоторых странах мира коронавирусом.

Обсуждались меры, принимаемые профильными госорганами по недопущению проникновения вируса на территорию страны. Комплексную информацию о них предоставили министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев, председатель Государственной пограничной службы Уларбек Шаршеев, первый замминистра иностранных дел Нуран Ниязалиев, директор Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбек Жумаканов. Ими отмечено, что функционирует оперативный штаб правительства страны по отслеживанию эпидемиологической ситуации и принятию мер для предупреждения проникновения нового коронавируса на территорию республики. В него вошли представители профгосорганов. На данный момент по республике не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем. На контрольно-пропускных пунктах страны проверку посредством тепловизора ведут специалисты санитарно-карантинных пунктов.

По официальным данным, на территории Китая на сегодняшний день находятся 4 614 студентов из Кыргызстана, из них 14 в городе Ухане. Посольство КР в КНР поддерживает постоянный контакт с ними.

Президент Сооронбай Жээнбеков высказался за проведение круглосуточного мониторинга эпидемиологической ситуации в стране. Призвал усилить все профилактические меры, подчеркнул важность постоянного информирования населения страны о текущей ситуации в целях недопущения распространения недостоверной информации.

Правительству рекомендовано разработать конкретный план действий по недопущению проникновения вируса на территорию Кыргызстана и предупредительных мер, усилить работу на контрольно-пропускных пунктах страны. Особо отмечена персональная ответственность руководителей профильных госорганов по проведению профилактических мер на конкретных участках работы.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.