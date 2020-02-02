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Любая столица, да и любой уважающий себя город имеют свою визитную карточку, место, которым гордятся местные жители и должен посетить каждый гость. В Париже туристы должны увидеть Эйфелеву башню и Версаль, в Лондоне миллионы путешественников каждый год посещают Виндзорский замок, в Москве обязательно нужно побывать на Красной площади и т. д. В столице Китая такой достопримечательностью является Запретный город, несколько веков являвшийся резиденцией китайских императоров.

Было время, когда подобно Версалю, Виндзорскому замку или Букингемскому дворцу в этот городок не могла ступить нога простого человека — поэтому он и назывался Запретным. В нынешнюю эпоху, как и дворцы европейских монархов, он превращён в музей, и каждый день сюда стремятся десятки тысяч жаждущих прикоснуться к истории. В наше время перед посетителями Запретного города открыты ворота, в которые когда-то могли входить только знатные особы и только с позволения императора. А по тонким ритуальным тропинкам внутри дворца, по которым могли ступать только стопы самого императора, шагают ноги, одетые в «адидасы», «найки» и прочую модную обувь. Как-то не по себе становится, когда гиды рассказывают о том, что в былые времена тех, кто посмел ступать на тропинку, по которой мог ходить только правитель, ждала смертная казнь. Но благо Запретный город сейчас называется иначе — Гугун, что означает бывший дворец. После изгнания из дворца последнего императора династии Цин Запретный город из царского дворца превратился в музей.

Интересна история возникновения Запретного города. В 1368 году в Китае свергли последнего императора монгольской династии Юань, правившей страной около ста лет. На престол заступили представители новой династии Мин. Начало её правления стало временем мощнейшего подъёма Китая, и вскоре по экономическому развитию страна выходила на первые места в мире. Подъём страны сопровождал строительный бум. В начале династии Мин в Китае возобновилось строительство Великой Китайской стены, ремонт Великого Китайского канала, водной артерии между Янцзы и Хуанхэ. Повсюду обновлялись старые и строились новые города, прокладывались дороги, оживлялась торговля — всё примерно то, что Китай переживает во второй половине ХХ — начале ХХI веков. В некоторых исторических трудах империя Мин названа «мировой державой №1» начала ХV столетия.

Первый император Мин Чжу Юаньчжан после прихода к власти провёл широкие экономические реформы, сумел существенно поднять уровень жизни и оставил преемникам динамично развивающуюся страну. Единственно не угадал с наследником — ещё при его жизни умер первый из его многочисленных сыновей, и он передал трон внуку, первенцу своего старшего сына. После смерти деда внук для укрепления своей власти решил избавиться от влиятельных дядей, которые могли бы претендовать на трон. В результате юный император «доигрался» и после четырёх лет правления лишился власти — на трон взошёл один из сыновей Чжу Юаньчжана Чжу Ди.

Император эпохи Юнлэ вступил на престол в 1402 году и оставил в истории Китая особенный след. Время правления Чжу Ди названо в истории Китая «блистательным». Он инициировал множество проектов, среди которых особое значение имело строительство нового императорского дворца. Это потребовалось для укрепления имиджа династии Мин и собственного авторитета — Чжу Ди пришёл к власти после междоусобной войны со своим племянником и, фактически, узурпировал трон, ему требовался мегапроект, способный поднять престиж династии и сплотить политическую элиту. Им стало строительство нового царского дворца, и не где-нибудь, а на территории бывшего имперского города Ханбалык, или Даду — столицы монгольской династии Юань.

Дело в том, что после свержения монгольского правления в Китае долгое время монгольская знать жаждала реванша и возвращения своей бывшей столицы. В 1406 году император отдал приказ о начале возведения дворца. Следует отметить, что Пекин тогда считался второстепенной столицей, а главным городом страны был Нанкин. Первый император минской династии переименовал Ханбалык в Бейпин, а его внук Чжу Ди расширил и перестроил его и дал название Пекин. В 1420 году Чжу Ди со своей свитой переехал в новый дворец, сделав Пекин столицей своей империи. Запретный же город, наряду с Храмом Неба, площадью Тяньаньмэнь, — историческая и архитектурная «жемчужина» китайской столицы.

Как следует из источников, Запретный город строился из самых лучших материалов — для него привозили особый сорт китайского лавра. Также по-особенному обжигали кирпичи — процесс продолжался почти месяц, и получался особо прочный кирпич с металлическим звуком. Лучшие резчики по дереву и зодчие занимались отделкой дворцов и зданий. Строители использовали революционные для того времени технологии, такие, например, как, говоря по-современному, «тёплые полы». Отопительные печи находились вне зданий, и тепло подавалось по подземным трубам. Поэтому в Запретном городе нельзя увидеть ни одного дымохода. Все строения планировались согласно практике фэн-шуй — расположение всего, что построено в Запретном городе, позволяет накапливать энергию стихий и черпать силы от природы. Как утверждают специалисты, «место под строительство Запретного города выбрано идеально».

Город разделён на два двора — внешний и внутренний. Во внутреннем дворе жил император со своими жёнами, наложницами и охраной, внешний двор занимали правительственные чиновники. Здесь проводились пышные церемонии и парады. Самые важные здания строились фасадом на юг и иногда не имели окон и дверей на трёх других сторонах. Юг рассматривался источником небесной энергии, которой обладал император, его трон всегда обращали на юг. В центре внутреннего дворца находятся Залы Небесной чистоты, Объединения и мира и Земного спокойствия — официальные резиденции императора и императрицы.

Два раза в год, во время солнцестояния, император совершал ритуальные жертвоприношения в Храме Неба — своеобразные «звёздные врата» из нижнего мира в высший. Только император, считавшийся «сыном неба», мог молиться за свою страну и подданных и просить небо о милости и благоденствии в этом месте. Прибыв со своей свитой, правитель очищался в посте во дворце Уединения, где проводил несколько дней в медитации и сосредоточении. Затем император восходил на главный алтарь, где и происходило жертвоприношение. Храм Неба также является памятником ранних лет династии Мин — его построили во время царствования императора Чжу Ди и открыли в 1420 году, когда император переехал в Запретный город.

Храм Неба — само по себе уникальное сооружение, шедевр мировой архитектуры, но ещё более уникальным его делает окружающий кипарисовый парк. Некоторые из деревьев парка имеют красные таблички, что означает их более чем 350-летний возраст, на некоторых висят зелёные таблички, означающие возраст от 100 до 300 лет. Известный американский политик Генри Киссинджер после посещения Храма Неба остался в восторге и, оказывается, сказал, что «…имея деньги, можно построить подобное сооружение, но для того, чтобы вырастить такой парк, потребуются многие десятилетия».

Дворцы Запретного города часто можно видеть в фильмах, рассказывающих об исторических событиях в Китае. Но они снимаются не в самом дворцовом комплексе, а в павильонах — точных копиях дворцов Запретного города. Единственное исключение сделали для фильма «Последний император» Бернардо Бертолуччи о жизни Пу И — последнего императора династии Цин, вместе с которым ушла в прошлое постмонгольская эпоха Китая, которая начиналась с династии Мин и продолжилась императорами династии Цин. Интересно, что императора Чжу Ди называют вторым основателем династии. Посмертное имя императора Чжу Ди было Вэнь-хуанди, что означает «культурный император», эпоха Юнлэ названа «блистательной». Он умер через четыре года после окончания строительства Запретного города и Храма Неба и оставил после себя блистательные памятники, которые много веков спустя остаются гордостью и достоянием китайского народа.

Нурлан ДЖООДАТОВ.