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Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провёл заседание Координационного совета по вопросу цифровизации налоговых и таможенных процедур.

На нём обсуждены мероприятия по продвижению проекта новой редакции Налогового кодекса, подготовке к запуску деятельности оператора фискальных данных и вопрос строительства центра обработки данных. Шла речь и о внедрении электронных счетов-фактур на предприятиях, разработке сервисной модели обслуживания населения.

«Вновь хочу напомнить о том, что одна из наших главных задач — это полномасштабное внедрение системы фискализации. Мы считаем, что это наиболее эффективный метод борьбы с теневой экономикой. Так ощутимо повысим доходы государства и более качественно решим актуальные социальные задачи», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев, подчеркнув, что правительство настроено последовательно внедрять все этапы системы фискализации в установленные сроки, несмотря на любое противодействие.

«Мы должны понимать, что борьба с теневым бизнесом и повышение степени открытости национальной экономики — это непростая, но чрезвычайно важная задача. Поэтому мы намерены и дальше продвигать реформы без оглядки на попытки дискредитации их главной цели. В прошлом году мы уже смогли претворить в жизнь ряд непростых подготовительных мероприятий. Я хочу подчеркнуть, что систему фискализации налоговых и таможенных процедур надо полностью внедрить в интересах отечественной экономики», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев, поручив Координационному совету по вопросу цифровизации налоговых и таможенных процедур ускорить процесс продвижения реформ.