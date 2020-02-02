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Корреспондент «Слова» — победитель!

| января 31, 2020
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Наша сотрудница Аида Ширинова заняла первое место в номинации «Лучшая журналистская работа (газета, онлайн-медиа)» в конкурсе материалов о гарантированной государством юридической помощи (ГГЮП), проводившемся среди журналистов и блогеров с 20 сентября 2019-го по 20 января этого года. С чем мы и поздравляем нашу коллегу!

Получила свою награду Аида за статью «Помощь с доставкой на дом» об акции бесплатного консультирования по юридическим вопросам в новостройках. Всего номинаций в состязании, организованном ОФ «Человек, право, свобода» и Национальной сетью НПО за развитие ГГЮП при поддержке фонда «Сорос — Кыргызстан», было две: для лучших журналистских текстовых, видео- и аудиоматериалов, и «Лучший блогер». А отбирала претендентов на призы независимая комиссия, также проводилось открытое голосование на странице Национальной сети в Facebook.

Конкурс проводился для повышения осведомлённости населения Кыргызстана о реализации на практике Закона КР «О гарантированной государством юридической помощи» и расширения доступа к правосудию уязвимых групп.

Алия МОЛДАЛИЕВА.

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