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Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с парламентской делегацией Королевства Швеции во главе с первым вице-спикером Риксдага Асой Линдестам.

Стороны обменялись мнениями об актуальных вопросах двустороннего сотрудничества стран, в том числе приоритетах межпарламентского взаимодействия. Президент высказался за развитие двустороннего сотрудничества со Швецией, в том числе по укреплению парламентской демократии. Подчеркнул, что для построения прогрессивной парламентской системы прежде всего надо иметь развитую экономику. Он отметил, что в стране повышается благосостояние граждан, реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов. «Мы чётко осознаём, что сильное гражданское общество и парламентаризм способствуют развитию государства», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Приоритетными направлениями для сотрудничества он назвал торгово-экономическую и экологическую сферы. Отметил, что Кыргызстан заинтересован в привлечении иностранных инвесторов, в том числе из Швеции, для реализации совместных проектов, призвал активно использовать преференции в рамках статуса ВСП +. Особо подчеркнул, что Кыргызстан готов укреплять отношения со Швецией по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

Глава делегации Аса Линдестам поблагодарила за встречу, отметив, что основная цель приезда их парламентской делегации в Кыргызстан — укрепление кыргызско-шведских отношений, в особенности межпарламентского сотрудничества. Депутаты парламента Швеции заявили об интересе укреплять экономические связи между странами, наращивать сотрудничество в торгово-экономической, горнорудной сферах и по вопросам защиты экологии. Шведская сторона выра-зила готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству и обмену опытом по укреплению демократических институтов.

Во встрече участвовали заместитель торага Жогорку Кенеша Аида Касымалиева и депутат Жогорку Кенеша, руководитель депутатской группы дружбы по сотрудничеству со Швецией Акылбек Жапаров.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.