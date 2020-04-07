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Памятник Бишкеку баатыру готов

| марта 10, 2020
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Бронзовый памятник Бишкеку баатыру готов, сообщила АКИpress председатель общественного объединения «Бишкек баатыр» и прямой потомок основателя столицы Кыргызстана в восьмом поколении Жамиля Алымбекова.

По её словам, весь процесс создания скульптурного произведения занял более полугода: «Его высота составляет 3,5 метра, плюс высота фундамента — 1,3 метра. Сейчас мы приступаем к строительству основания». Скульптором является Адиль Сейталиев. Местом для установки монумента определена восточная сторона здания Министерства культуры недалеко от проспекта Чуй (в районе розария). Жамиля Алымбекова предполагает, что памятник установят примерно к середине апреля 2020 года.

Личность Бишкека баатыра в своё время глубоко исследовали А. Стамов, А. Токомбаев, А. Осмонов, Т. Сыдыкбеков, А. Куттубаев, Ш. Уметалиев, Ч. Валиханов, М. Тынышпаев, С. Абрамзон, Б. Солтоноев, Н. Пантусов, Э. Тороканов. Так, к примеру, русский историк, этнограф, археолог, писатель Семиречья Николай Николаевич Пантусов в 1876 году в газете «Туркестанские ведомости» опубликовал статью с описанием гумбеза (мавзолея) Бишкека. А в 1903-м художник Борис Васильевич Смирнов, участник Русского географического общества, запечатлел гумбез на своей картине, фотография которой была приведена в его путевом дневнике, опубликованном отдельной книгой под названием «В степях Кыргызстана», указывал постоянный автор нашей газеты Юрий Беляков.

В этом году Бишкеку баатыру исполнится 318 лет. Он родился в середине XVIII века, а конкретно в 1702 году, в семье баатыра Кене из племени солто в районе Ала-Буки — Аксы. Дело в том, что тогда кыргызы Ала-Тоо вынуждены были оставить свои земли из-за джунгарского нашествия (джунгары — политоним, которым называют ойратские народы). Повзрослев, Бишкек вёл национально-освободительные войны против ойратов и калмыков, вернул кыргызов на земли, ныне являющиеся северной территорией Кыргызстана. В 1760 году Бишкек занял местности от Чункурчака вдоль реки Аламедин до Шёлкового пути — до того места, где находился город Жол (он же более известен как Джуль). Построил дома в андижанском архитектурном стиле, караван-сарай, рынок, стал заниматься крестьянством. Вокруг вели хозяйство и другие земледельцы, ремесленники, торговцы. В китайских источниках описано, что в 60-е годы XVIII века на Чуйской равнине располагался округ Бишкек, являвшийся большим торговым центром.

После его смерти на могиле Бишкека соорудили мавзолей. В начале прошлого века архитекторы из России отреставрировали гумбез. По архивным данным, в 1956 году горисполком города Фрунзе официально издал указ «О снесении памятника, возведённого в честь Бишкека Батыра», его подписал тогдашний председатель горисполкома Койназаров, пишет Ю. Беляков. В 1959-м снос состоялся. В конце прошлого века на месте бывшего расположения гумбеза находился кинотеатр «Иссык-Куль», сейчас это район центральной мечети.

Как в 2012 году писали в газете «Эркин Тоо», историки установили, что потомками баатыра являются многочисленные семьи из Ала-Буки, Сары-Челека, Токтогула, Каракола, Иссык-Куля, Бишкека, Джумгала, Сокулука, Бакай-Атинского района Таласа. Члены ОО «Бишкек баатыр» и «Солто коому» в 2011 году выдвинули инициативу установления памятника Бишкеку баатыру, собрали средства (более 7 миллионов сомов) и депонировали их в одном из банков.

Правительство в 2012 году приняло постановление о праздновании 310-летия со дня рождения Бишкека баатыра. В тот год проводились научно-практические конференции и круглые столы, а драматург, депутат Жогорку Кенеша Каныбек Иманалиев написал пьесу «Туу жыгар», по которой Чуйский областной драматический театр имени Ш. Термечикова поставил одноимённый спектакль.

Фото АКИpress.

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