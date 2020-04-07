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(Окончание. Начало в номерах от 14, 19 и 28 февраля 2020 г.)

Возможно, вы тоже замечали в Бишкеке в торговых центрах устройства наподобие банкоматов с надписью «Акчамат»? Это автоматы, посредством которых можно мгновенно получить в кредит деньги, введя в него паспортные данные. На самом деле такая автоматизированная выдача микрокредитов незаконна, а, возможно, даже и опасна с точки зрения защиты персональных данных, рассказывает наш собеседник Александр ХВАН — финансовый эксперт, начальник отдела стратегических проектов одного из банков страны.

По его словам, акчаматы принадлежат гражданину Казахстана, сыну бывшего министра труда и социальной защиты соседнего государства. Мы поговорили также о других видах сомнительных финансовых схем и структур, встречающихся в Кыргызстане.

— Как часто в деятельности банка или лично приходится сталкиваться с финансовыми пирамидами, с какими их видами?

— Меня недавно приглашали на презентацию компании In Cruises. Сейчас некоторые лица активно продвигают её. Для того, чтобы включиться в эту систему, нужно ежемесячно вносить по $100. Внесённая сумма накапливается в виде так называемых круизных баллов, причём умноженных на два. То есть со $100 ты имеешь 200 баллов. Но есть нюанс: после первого года можно использовать только 60%. После второго — 70% и так по нарастающей. До 100% доходишь только через 5 лет. В итоге ты используешь почти ту же сумму (с 10% сверху), которую и внёс. И причём только на путешествие. Если зайти на сайты круизных лайнеров и посмотреть стоимость, то (с учётом того, что цены в течение года меняются) можно увидеть, что круизы столько и стоят, за сколько их продаёт In Cruises. Ты ничего не выигрываешь. В компании тебе обещают, что «всё включено», но в итоге ты получаешь ограниченный сервис, за какие-то вещи всё равно нужно платить.

Сама компания не имеет никакой документации, которая подтверждает её прямую связь с продавцом круизов. Они выступают посредниками. In Cruises зарегистрирована в Делавэре. Там довольно легко открыть компанию: достаточно $700. Но учредители представляют как свой плюс то, что зарегистрировали юрлицо в США. Следующее. Сама схема сбора средств не предполагает. Если бы они предварительно выкупали билеты и продавали потом с комиссией, а выручку делили между всеми участниками, получился бы сетевой маркетинг. Но у них предварительно выкупленных билетов нет. Во-вторых, условие твоего заработка: если ты приведёшь человека, который тоже продаёт круизы, то ты с этого зарабатываешь. Отсутствует товар, есть только поток денег — твоих и людей, подключённых тобой, и все эти финансы распределяются между участниками, причём большая часть уходит на вершину пирамиды. Сама суть многоуровневой структуры в том, что для существования она должна всё крупнее масштабироваться, то есть всё больше участников должны вовлекаться. Но когда уже иссякает количество желающих войти в систему, резко обрывается поток наличности. И все участники, которые не успели воспользоваться своими доходами, теряют их. Ты вносишь по $100, но можешь никуда не поехать.

— Эти деньги можно использовать только в виде круизов? Их нельзя обналичить, снять?

— Да. Меня поражает, что люди, не имея никаких договоров, доказательств, вносят деньги на счёт непонятного юридического лица, находящегося вне страны.

Недавно в Китае лопнула пирамида Plus token, связанная с биткойном. Она предполагала, что, если ты приведёшь друга, который купит какую-то часть или целый биткойн, ты получишь такое же количество биткойна. Они создали электронный кошелёк, где баланс биткойна высвечивался. Организовывали огромные мероприятия, приглашали звёзд. И в итоге собрали громадное количество людей и украли 200 тыс. биткойнов. На сегодня по текущему курсу это $2 млрд. Они просто в какой-то момент перевели все деньги на свои тайные счета и исчезли. Но китайские власти поймали шесть человек и посадили. Однако биткойны всё ещё перемещаются в электронных кошельках, то есть кто-то ещё на свободе. Таких примеров по всему миру много. До этого существовала криптовалютная система Bitconnect, тоже лопнула. Она действовала в разных странах, включая США.

Отдельно хочу отметить, что криптовалюты и блокчейн в целом не являются мошенничеством. Это новые технологии, заслуживающие отдельного интервью, возможно, и в ближайшее время для вас.

— У нас в Кыргызстане тоже появились люди, которые занимаются криптовалютами. Насколько опасно доверять разного рода тренерам и компаниям, связанным с ними? На что нужно обращать внимание, чтобы не попасть к аферистам?

— На то, как работает компания. У всех понци-систем, как их называют по фамилии основателя первой финансовой пирамиды, есть общие черты: постоянные взносы или покупка чего-то; во-вторых, ты получаешь доход только за счёт последующих участников системы. Да, это похоже на сетевой маркетинг, но в сетевых организациях есть реальный товар и маржа, которую можно делить. Если это новый бренд, многоуровневая структура, неоднозначный товар — с большой долей вероятности можно сказать, что это мошенническая схема. Юридически трудно придраться к ней, но риски нужно озвучивать. Возможно, нужен какой-то единый реестр всех организаций, которые могут быть пирамидой, теоретически подходящих под это описание. Потому что в долгосрочной перспективе это может стать проблемой, которая уничтожит капитал привлечённого человека. Потому что когда обыватель ищет информацию о какой-то компании, он сталкивается с тем, что с той стороны-то тоже не сидят, сложа руки, и выпускают позитивные статьи, блоги, видео о себе. Ну и у самих членов пирамиды тоже есть мотивация делать убеждающие видео, публикации в социальных сетях, веб-сайтах с отзывами и другие материалы, потому что это их источник дохода. А критической информации, разоблачающей их, нет либо такие сообщения теряются в общей массе рекламы. Не заметно особого внимания финансового регулятора к этой проблеме. Может, потому что у нас не было такого масштабного скандала, как с МММ.

— Конечно, это не считается финансовой пирамидой, но систему выдачи быстрых кредитов через банкоматы системы «Акчамат» называют опасной и ненадёжной. Что вы скажете по этому поводу?

— Мне стало интересно, что это за контора. Я зашёл на сайт akchamat.kg и посмотрел, кто его зарегистрировал в стране. Потому что отсутствует информация о том, какое юридическое лицо владеет этими аппаратами. Было расследование «Кактуса», журналисты нашли ссылку на какую-то микрокредитную организацию, которая не существует, никакой лицензии не имеет. Я зашёл на кыргызский регистратор доменных имён и обнаружил, что домен akchamat.kg зарегистрирован напрямую из Казахстана, указаны телефоны и адреса владельца. Они принадлежат казахстанскому товариществу с ограниченной ответственностью «Транзакт». Оно владеет в Казахстане автоматами Creditomat.kz. Эта компания долго существует в соседней стране, раньше у них был бренд Dozp.kz. Работали они и в России, там тоже проводилось расследование из-за их очень больших процентных ставок.

Я сделал поиск по реестру юридических лиц в Казахстане и выяснил, что учредителем является Владимир Николаевич Радостовец. Он сын бывшего министра труда и социальной защиты РК Николая Владимировича Радостовца, исполнительного директора ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий», президента РОЮЛ «Союз товаропроизводителей и экспортёров Казахстана». Когда «Транзакт» зашёл на рынок Кыргызстана, компания завезла свои автоматы и зарегистрировала веб-сайт. Я заглянул в свойства сайта и обнаружил документы, которые, видимо, были публичны ранее. Например, на их компанию в России «Локальный заём», которой ранее владел Радостовец. Причём в РФ они существовали с разрешениями, то есть легально. А в Кыргызстане не стали получать лицензии.

Первое нарушение — отсутствует юридическое лицо. Второе — они собирают персональные, паспортные данные, отпечатки пальцев без согласия клиента, выраженного в документе с его подписью. Если эти сведения обслуживаются через Казахстан, что, судя по всему, так и есть, то передача персональных данных граждан Кыргызстана за пределы страны — тоже нарушение закона. В-третьих, отсутствуют какие-либо кредитные договоры, подписанные ручкой или электронной подписью. С другой стороны, заёмщики не имеют никаких обязательств перед этой компанией, потому что она просто не существует. Потом, в стране есть ограничение по процентным ставкам в 30% годовых, а у них в день набегает 3%. За 10 дней ты выплачиваешь 30%, за 100 дней — 300%, а за год — все 900%. Люди этого не замечают, потому что берут 1 000 сомов и через 10 дней возвращают 1 300, это не критично, на первый взгляд.

В последнее время я вижу большие очереди к акчаматам. Везде причём, а их всего 12 в городе. Ранее я обратил внимание, что в СМИ появились статьи о запрете таких аппаратов. Недавно захожу в ГУМ и вижу, что устройство не только стоит, ему ещё и подсветку сделали. То есть они как работали, так и продолжают. В итоге мы имеем кредитную организацию, не являющуюся юридическим лицом и не имеющую лицензий, которая занимается нелегальной деятельностью вот уже полгода, нарушает здесь кучу требований закона. Налоги они, думаю, тоже не платят. Закон о дистанционной идентификации людей просто отсутствует, человек должен лично прийти в финансовое учреждение и предъявить паспорт. Потом, чтобы создать кредитную организацию, нужно иметь существенный уставный капитал, привлечь инвестиции, организовать инфраструктуру. Интересно, от имени какого юридического лица автоматы установлены в торговых центрах? От имени кого заключены договоры? За полгода они уже отбили вложенное — с такими-то процентами! Поэтому они не будут регистрироваться, их цель — работать, пока возможно. По логике, к ним могут прийти с претензиями все госорганы: Нацбанк, налоговая служба, Финпол, ГРС…

— Есть ли риски для банков, которые обслуживают платёжные терминалы? Ведь, по идее, посредством их могут переводиться деньги якобы в виде платы за компьютерные игры или ещё что-то в какую-то организацию, то есть отмываться или идти на финансирование терроризма? Как это проверяется?..

— Банки заключают договоры напрямую с поставщиками услуг, например коммунальных, но часть их берут у так называемых агрегаторов, то есть посредников. Те могут представлять 100-200 разных поставщиков, работать с которыми напрямую банку невыгодно. Основной риск в том, насколько хорошо проверяет своих контрагентов этот агрегатор платежей. Но банк тоже старается работать с известными компаниями, во-вторых, подключает не все сервисы, а либо часто используемые локальные, либо даже если международные, но всё равно распознаваемые. Он может сказать своему партнёру: «Мы хотим, чтобы плата за эти услуги принималась через наши терминалы, а за эти — нет». Что касается тех поставщиков, с которыми банк заключает договоры напрямую, нет ни малейшей возможности, что в их число могут затесаться террористы, потому что они проверяются.

— Расскажите, пожалуйста, об использовании современных технологий для финансового мошенничества — интернета, мобильных сетей. Например, мобильных кошельков. Каковы требования к ним?

— Закон требует, чтобы сумма денег, которую клиент внёс в электронный кошелёк в виде электронных денег, зеркально отражалась и даже в режиме онлайн на счёте в банке. Это может быть общий котловой транзитный счёт для неидентифицированных клиентов, либо отдельные счета для авторизованных. С октября 2020 года законодательство станет ещё жёстче: каждый кошелёк должен быть идентифицирован. Соответственно, их владельцам банки откроют счета. То есть все пополнения кошелька будут отражаться на банковском счёте. Ранее электронные деньги предполагали отсутствие идентификации, но после проблем у «Мобильника» требования законодательства усилились. Опять же из соображений противодействия отмыванию доходов, полученных преступных путём, а также финансированию терроризма и экстремизма. Банк должен знать обе стороны финансовой операции и быть уверен, что ни лицо, переводящее деньги, ни получатель террористами или мошенниками не являются.

— Что вы посоветуете гражданам: как им обезопасить себя от попадания в сети нечестных дельцов?

— В случае с финансовыми пирамидами люди ищут варианты быстрого заработка, но рискуют потерять всё вложенное. Такие схемы и рассчитаны на алчность клиентов, которые хотят, вкладывая относительно малые средства (а чтобы начать реальный бизнес, денег нужно больше, не говоря уже об обучении, организации производства, найме людей и так далее), получить высокий доход: намного выше, чем можно заработать в торговле, к примеру. Им показывают и рассказывают истории успеха. И вот натуры наивные начинают верить. Обещание в короткий срок получить большие деньги должно сразу насторожить. Простой прибыли без труда не бывает, за исключением лотереи, но это редкая удача. Сколько было примеров в истории, та же МММ, но желающих вступить в такие компании не убавляется. Я лично, как только слышу «приведи друга», сразу прощаюсь. Надо критически относиться к любому виду инвестиций. Рассматривать не только возможные выгоды, но и риски.

— Спасибо за интервью!

Алия МОЛДАЛИЕВА.

Фото из архива А. Хвана.