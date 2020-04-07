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После силового срыва мирной акции 8 марта Бишкекские феминистские инициативы распространили заявление, которое собирались зачитать на несостоявшемся марше. В нём, в частности, говорится о его целях.

В ожидании возмездия

Какого-то письменного обращения именно по воскресному инциденту организация не делала, хотя была пресс-конференция сразу после выхода всех, кого милиция забрала с площади Победы в РУВД. Однако 10 марта 9 участниц марша подали в ГКНБ заявление на сотрудников управления внутренних дел Свердловского района. Об этом в соцсети сообщила одна из них — Савия Хасанова. «Мы написали заявления на незаконные действия сотрудников УВД Свердловского района, которые, превысив свои служебные полномочия, принудительно доставили нас в отделение и сорвали марш», — утверждает она.

Ряд сотрудников УВД Свердловского района нужно привлечь к дисциплинарной ответственности за игнорирование Закона КР «Об омбудсмене (акыйкатчы)», считает главный правозащитник страны. Как сообщает пресс-служба его аппарата, 8 марта в это управление омбудсмен направил сотрудников для срочного посещения доставленных туда участников женского марша солидарности. Однако милиционеры больше часа не пропускали экспертов в здание.

«Представители акыйкатчы составили акт о воспрепятствовании деятельности омбудсмена. После того как задержанных отпустили, выяснилось, что в УВД доставлены 70 участников марша, на девятерых из них составлены протоколы за неповиновение законному требованию сотрудников милиции. Протоколы были составлены и в отношении представителей объединения «Кырк Чоро», которые заявили, что не имеют никакого отношения к неизвестным лицам, нападавшим на участников этого марша», — отмечает пресс-служба омбудсмена.

Реакция дипломатов…

Между тем система Организации Объединённых Наций в Кыргызской Республике опубликовала заявление, в котором осудила насилие в отношении женщин, совершённое во время их собрания в столице. «Мы призываем власти тщательно расследовать инцидент, привлечь всех нападавших и тех, кто стоит за ними, к ответственности», — сказано в сообщении.

Высказалось и посольство США в КР. «Вчерашние действия милиции и трусливых мужчин в масках — это публичное оскорбление женщин, которые мирно собрались на площади Победы в Международный женский день», — отметили дипломаты.

«Мы приветствуем то, что сегодня в Бишкеке стал возможным марш за права женщин и против насилия в отношении женщин, после того, как в прошедшее воскресенье активистки были подвергнуты нападениям, а марш в честь Международного женского дня был сорван…», — такой пост опубликовало посольство Германии в Кыргызстане на своей странице в Facebook после вторничного митинга против насилия.

Президент Конфедерации труда России, член президентского Совета по правам человека Борис Кравченко выразил свою обеспокоенность по поводу событий 8 марта в Бишкеке. Об этом сообщается на сайте организации. Он направил письмо на имя посла Кыргызстана в России Аликбека Джекшенкулова.

В послании Борис Кравченко выражает тревогу из-за событий: «Мы рассчитываем, что указанным насильственным и деструктивным действиям будет дана должная политическая и правовая оценка. Мы убеждены, что право на свободу публичного и мирного выражения мнения, в том числе по таким общественно значимым вопросам, как проблемы насилия и дискриминации в отношении женщин, достижения равенства женщин и мужчин в обществе и сфере труда, является неотъемлемым правом граждан, свидетельствующим о демократическом и правовом характере государства».

…и депутатов

Поделились гневом и депутаты Жогорку Кенеша. Наталья Никитенко, глава Комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сказала изданию «Кактус»: «…Организовали милицейское присутствие, которое не реагировало на атаку людей, чьи лица скрывали маски, опозоривших священный ак калпак. А затем эти милиционеры стали арестовывать женщин, уже пострадавших от избиения молодчиков. Что это? Как это возможно в стране, называющей себя демократическим, правовым государством, устремлённым в будущее?»

Её коллега Эльвира Сурабалдиева, член Форума женщин-депутатов написала: «Посмотрев видео в интернете, я начала звонить в МВД и парламент… Женщины-депутаты устроят форум и там уже дадут однозначные оценки. Мы хотим собраться и позвать МВД, чтобы послушать их мнение о том, что вообще произошло, и о последствиях, оценке происходящего».

Ещё одна народная избранница — Айсулуу Мамашова отреагировала в социальных сетях: «Требую, чтобы премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев в двухдневный срок под личным контролем провёл служебное расследование в отношении степени причастности главы МВД Кашкара Джунушалиева к действиям сотрудников милиции 8 марта 2020 года на площади Победы Бишкека и доложил его результаты на пленарном заседании. Также 11 марта, в среду, в 12.30 состоится заседание Форума женщин-депутатов, будем заслушивать официальную информацию властей». Надо полагать, собрания так и не состоялось?.. Во всяком случае информации о нём нет.

Алтынбек Сулайманов призвал напавших на феминисток неизвестных мужчин в масках прийти к нему: «Поднимать руку на слабых и нежных могут только бессильные. Если вы такие сильные, снимите свои маски и приходите, поговорим».

Между тем Кенжебек Бокоев на заседании Комитета ЖК по конституционному законодательству предложил заслушать в парламенте информацию о сорванном марше, пригласив соответствующие органы.

Кто противники?

Так что ставить точку в освещении скандала вокруг марша ещё рано. Ну а пока мы предлагаем вам вспомнить, кто такая Акылай Кенекеева — одна из оппоненток феминисток, которая пришла на площадь Победы 8 марта и на митинг против насилия 10 марта, чтобы заявить общественности о своём несогласии со взглядами радикальных борцов за права женщин. Разумеется, быть несогласной она имеет полное право. Вот только её биография наталкивает на мысль, что эта дама — профессиональная «митинговщица». Примерно вот так живописует её активистский путь «Кактус» (https://kaktus.media/341216):

В 2012-м мадам будто бы врывалась в офисы финансовых учреждений, представляя некий «Народный фронт». В 2013 году она «засветилась» на антикумторовских митингах в селе Саруу (Иссык-Кульская область) и Караколе, когда в ходе беспорядков в заложники взяли тогдашнего губернатора Эмильбека Каптагаева, забрасывали «коктейлями Молотова» сотрудников правоохранительных органов. Ей и ещё нескольким участникам событий тогда предъявили обвинения по статьям «Захват заложников», «Угроза убийством», «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Хулиганство» Уголовного кодекса. Но они отделались условными сроками наказания.

В 2015-2016-х годах Акылай Кенекеева во главе «Народного движения по защите прав заёмщиков Кыргызской Республики» вместе с бывшим бухгалтером USAID и IRI в Кыргызстане Кубаном Чороевым проводила митинги у посольства США в Бишкеке и трёх банков, учреждённых американскими организациями: они требовали амнистировать проблемные кредиты.

Однако заёмщики, интересы которых Акылай Кенекеева представляла, на пресс-конференции в ИА 24.kg (https://24.kg/obschestvo/37686) призвали кыргызстанцев не верить ей. По их словам, женщина «обманула их, обещая помочь в погашении займов, однако ничего для этого не сделала, а потом и вовсе предложила не платить по долгам. Ассоциация просуществовала три года, рассказали они. За это время Акылай Кенекеева привезла их из разных регионов страны в Бишкек и склоняла к митингам, обещала также дать денег… Члены ассоциации сообщили, что Акылай Кенекеева собирала с них деньги якобы в счёт погашения займа».

Алия МОЛДАЛИЕВА.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА и www.

Иллюстрации Ж. Бейшебаева, Т. Зеленской и Э. Исакова.